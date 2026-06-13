Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ලකුණු වාර්තාව කුඩු කරමින් එංගලන්තය ශ්‍රී ලංකාව සුනු විසුනු කරයි

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ලකුණු වාර්තාව කුඩු කරමින් එංගලන්තය ශ්‍රී ලංකාව සුනු විසුනු කරයි

එංගලන්තයේ ඩෑනී වයට්-හොජ් සිය කණ්ඩායම කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ අද්විතීය සමස්ත ලකුණු එකතුවකට ගෙන යමින් විශිෂ්ට පන්දු ඇනීමේ දස්කමක් ඉදිරිපත් කළ අතර, ශීර්ෂ ශීර්ෂ ශ්‍රී ලංකාවට ඓතිහාසික පරාජයක රස විඳීමට සිදු වූයේ ශූරතා ධාරකයින් ප්‍රමුඛ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත් මෙම තරගයේදීය.

වාර්තා තබන එංගලන්ත ඉනිංස් එකක්

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ කිසිදා පිටියට නොආ ඉහළම කණ්ඩායම් ලකුණු එකතුව එංගලන්තය සටහන් කළ අතර, ලකුණු ටැලිය ඉහළ නැංවීමේ ආරම්භක ශ්‍රේෂ්ඨ ගිනිකෙළිය දල්වනු ලැබුවේ වයට්-හොජ් විසිනි. එංගලන්ත පන්දු ඇනීමේ පෙළ ශ්‍රී ලංකා පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරය අනුකරුණාවක් නොමැතිව දණ ගස්වමින් ලබා දී ඇති ඕවර් පුරාවටම සීමා ලකුණු ගලා ආ ආකාරය ඉතා ද්‍රවශීල විය.

එංගලන්තයේ ඉතාමත් ශක්තිමත් ආරම්භක පන්දු ඇනුම්කරුවන් අතර ගැනෙන වයට්-හොජ්, ස්වාභාවික ප්‍රහාරාත්මක ක්‍රීඩාව ප්‍රදර්ශනය කරමින් ඉනිංස් එකක් ස්ථාවර කළ ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩිකාව ලෙස කැපී පෙනුණාය. ඇගේ ක්‍රීඩාව ශ්‍රී ලංකා ක්ෂේත්‍ර රකින ක්‍රීඩිකාවන් දුවවමින් ලකුණු ගලා ඒම වැළැක්වීමට නොහැකිව පන්දු යැවීමේ කණ්ඩායම සසල කළේය.

ශ්‍රී ලංකාව හීනමානයට

තරගාවලියේ සිය ශක්තිය ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ අශාවෙන් ළඟා වූ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම, එංගලන්ත ලකුණු එකතුව වාර්තා ප්‍රදේශයට ඇතුළු වූ විට දැඩි ලෙස පසු ගසනු ලැබිය. එතරම් දැවැන්ත ලකුණු ප්‍රමාණය හඹා යෑමේ අභියෝගය ශ්‍රී ලංකාවට ඉක්මවා ගිය නොහැකි ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වූ අතර, අවසානයේ සැලකිය යුතු වෙනසකින් පරාජය ලැබිණ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සහාය කරන්නන්ට නිරාශාදායක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඊට හේතු වූයේ, එංගලන්තයේ නිතර ලකුණු ලබා ගැනීමේ ස්ට්‍රෝක් ක්‍රීඩාවට ශ්‍රී ලංකා පන්දු යැවුම්කරුවන්ට කිසිදු පිළිතුරක් නොතිබූ බැවිනි. කාන්තා ක්‍රිකට් ඉහළ මට්ටමේ දී කණ්ඩායම් දෙක අතර ඇති පරතරය මෙම තරගය ඔස්සේ ප්‍රකටව ඉස්මතු විය.

එංගලන්තයේ අභිප්‍රාය ප්‍රකාශ කිරීමක්

කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ ඉතිරි කණ්ඩායම් වෙත ප්‍රබල පණිවිඩයක් යැවූ මෙම ජයග්‍රහණය, ශීර්ෂ ශූරතාව සඳහා සැබෑ අභ්‍යර්ථීන් ලෙස ඔවුන් සලකා ගත හැකි ප්‍රහාරාත්මක ශක්තිය ඉදිරිපත් කිරීමට එංගලන්තය සමත් විය. විශේෂයෙන්ම වයට්-හොජ්ගේ දස්කම, ලෝකයේ T20 ක්‍රීඩාවේ ඉතාමත් භයානක ආරම්භකයන් අතර ඇය ගැනෙන්නේ ඇයි ද යන්න නැවතත් ශක්තිමත් ලෙස ස්ථාපිත කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවට ලැබුණු මෙම දැඩි පරාජය, ලෝකයේ ප්‍රමුඛ කාන්තා ක්‍රිකට් ජාතීන් හා සිඳුළ හා ළඟා වීමට ඉතිරිව ඇති කාර්ය කොතරම් දුෂ්කරදැ යන්නෙහි දැඩි සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්‍රියා කරනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, කණ්ඩායම නැවත සංවිධානය වී තරගාවලිය ඉදිරියට යත්ම වඩා හොඳ දස්කම් ඉදිරිපත් කිරීමට ඉල්ලා සිටිනු ඇත.

වාර්තා කඩ කළ මෙම ලකුණු එකතුව කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සටහන් වනු ඇති අතර, සාර්ථක තරගාවලි ව්‍යාපාරයක ආරම්භය ලෙස ඒ සලකුණු වේ ද යන බලාපොරොත්තුව එංගලන්තය දරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව ශක්තිමත් සමුද්‍රීය ආරක්ෂක හවුල්කාරිත්වයක් තුළින් සබඳතා දිගුකර ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව ශක්තිමත් සමුද්‍රීය ආරක්ෂක හවුල්කාරිත්වයක් තුළින් සබඳතා දිගුකර ගනී

දෙරට කලාපීය සමුද්‍රීය ආරක්ෂාව සඳහා වන කැපවීම තහවුරු කරයි ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියන් සාගර කලාපය සඳහා ඉතාමත් වැදගත් උපායමාර්ගික වැදගත්කමක් දරන…

13 Jun 2026 Discuss
කසාගල ග්‍රීන් ප්ලාන්ටේෂන් සමඟ සම්බන්ධයක් නැතැයි මහ බැංකුව පැහැදිලි කරයි;yelp විමර්ශනයක් ආරම්භ කෙරේ Sinhala

කසාගල ග්‍රීන් ප්ලාන්ටේෂන් සමඟ සම්බන්ධයක් නැතැයි මහ බැංකුව පැහැදිලි කරයි;yelp විමර්ශනයක් ආරම්භ කෙරේ

කසාගල ග්‍රීන් ප්ලාන්ටේෂන් සමාගම තමන්ගේ නියාමන අධිකාරිය යටතේ නොපවතින බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පැහැදිලි කිරීමට ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, එම ආයතනය සම්බන්ධයෙන්…

13 Jun 2026 Discuss
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ දැඩි ලෙස යළි නැඟී සිටී — ලාභදායී මිලට ගැනීම් දර්ශකයන් ඉහළට Sinhala

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ දැඩි ලෙස යළි නැඟී සිටී — ලාභදායී මිලට ගැනීම් දර්ශකයන් ඉහළට

කොළඹ කොටස් හුවමාරුව (CSE) ඊයේ දිනයේ තියුණු හා ප්‍රසන්න ය立直නැගීමක් සිදු කළ අතර, කලින් වෙළඳ සැසියේ දී සිදු වූ පාඩු ආපසු හරවා ගනිමින්, වෙළඳ මහලේ අඩු වූ කොටස් මිල…

13 Jun 2026 Discuss