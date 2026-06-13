Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන වාර්තා එක්රැසක් බිඳ දමමින් එංගලන්තය ශ්‍රී ලංකාවට දරුණු පරාජයක් ලබා දෙයි

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන වාර්තා එක්රැසක් බිඳ දමමින් එංගලන්තය ශ්‍රී ලංකාවට දරුණු පරාජයක් ලබා දෙයි

කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ ඓතිහාසික දස්කමක් පෙන්වමින් එංගලන්තය ශ්‍රී ලංකාව සම්පූර්ණයෙන්ම අප්‍රසිද්ධ කළ අතර, එම ජයග්‍රහණය තරඟාවලියේ වාර්තා පොතම නැවත ලිවීමට තරම් ප්‍රමාණවත් විය. ඉංග්‍රීසි කණ්ඩායම පිතිකරණයෙන් හා පන්දු යැවීමෙන් ඉහළම මට්ටමේ ප්‍රදර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරමින්, තරඟාවලියේ ඉතිහාසයේ කිසිදා නොදුටු ලකුණු සටහන් කර ගත්හ.

වාර්තා බිඳ දැමූ ජයග්‍රහණයක්

ආරම්භයේ සිටම සම්පූර්ණයෙන්ම එක් පැත්තකට ඇලී ගිය මෙම තරඟය, සත්කාරක ජාතිය හමුවේ ආධිපත්‍යය දැක්වීමේ විස්මිත ප්‍රදර්ශනයක් ලෙස, කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන පවත්නා වාර්තා ස්ථාපිත කිරීමට හෝ ඉක්මවා යාමට එංගලන්තයට අවස්ථාව සැලසුණි. ශ්‍රී ලංකාව, තම රටේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඉදිරිපිට ක්‍රීඩා කළද, එංගලන්ත ක්‍රීඩකයන්ගේ සාමූහික අසාමාන්‍ය ප්‍රයත්නයට කිසිදු ප්‍රමාණවත් ප්‍රතිරෝධයක් දැක්වීමට නොහැකි විය.

කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගෝලීය වශයෙන් දිනෙන් දින වර්ධනය වෙමින් පවතින්නේ වුවද, ස්ථාපිත බලවතුන් හා නැගී එන ජාතීන් අතර තවමත් පවතින පරතරය මෙම ප්‍රතිඵලය හොඳින් කැඩපතක් ලෙස පෙන්නුම් කරයි.

ස්වදේශයේ දී ශ්‍රී ලංකාවට එල්ල වූ බලපෑම

ශ්‍රී ලංකාවට, මෙම පරාජය ඉතා තදින් කාවැදෙනු ඇත්තේ, තරඟාවලිය පවත්වනු ලබන්නේ ඔවුන්ගේම රටේ බැවිනි. ලෝක කුසලානයකට සත්කාරකත්වය දැරීමෙන් ජනිත වන අපේක්ෂාව හා ජාතික අභිමානය හමුවේ, මෙවැනි සම්පූර්ණ පරාජයක් ජීර්ණ කර ගැනීම ඊටත් වඩා අසීරු වන අතර, තරඟාවලිය ඉදිරියට ගෙනයාමත් සමග කළමනාකාරිත්වය ඉක්මනින් නැවත කදවුරු ගැසිය යුතු වේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් ඉතිරි තරඟවලදී නැවත ඉහළට නැඟීමට අපේක්ෂා ගනු ඇත; ස්වදේශික ප්‍රේක්ෂකයන් එංගලන්තයට එරෙහිව දක්නට ලැබුණු ප්‍රදර්ශනයට වඩා බෙහෙවින් හොඳ දස්කමක් ඉල්ලා සිටිනවා බව ඔවුන් හොඳින් දනිති.

එංගලන්තය තම අභිප්‍රාය ප්‍රකාශ කරයි

එංගලන්තයට මෙම බලගතු ජයග්‍රහණය, ඉතිරි සහභාගීවන ජාතීන් සියල්ලටම ප්‍රබල පණිවිඩයක් යවයි. පිතිකරණයෙන් හා පන්දු යැවීමෙන් ඔවුන් ප්‍රදර්ශනය කළ නිරවද්‍ය ක්‍රියාදාමය, ශූරතාවය සඳහා ප්‍රියතම කණ්ඩායම් අතර ඔවුන් ස්ථානගත ව සිටින්නේ ඇයිද යන්න සනාථ කළ අතර, වාර්තා බිඳ දමමින් ලබාගත් මෙම ජයග්‍රහණය අවසන් වටය දෙසට ඉදිරියේ දී කණ්ඩායමේ විශ්වාසය තවදුරටත් ඔසවා තැබීමට ඉමහත් සේවයක් කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව හා කලාපය පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන් දැන් ඉතා උනන්දුවෙන් බලා සිටින්නේ, තරඟාවලිය වඩාත් තීරණාත්මක අදියරට ළඟා වන විට එංගලන්තයට මෙම කාර්ය සාධන මට්ටම රඳවා ගත හැකි ද යන්නයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කප්රුකා ඉතිහාසය රචනා කරයි — AI නියෝජිතයන්ට මාර්ගගත වෙළඳසැල විවෘත කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු තාක්ෂණ සමාගම බවට Sinhala

කප්රුකා ඉතිහාසය රචනා කරයි — AI නියෝජිතයන්ට මාර්ගගත වෙළඳසැල විවෘත කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු තාක්ෂණ සමාගම බවට

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ඊ-වාණිජ්‍ය වේදිකාව වන කප්රුකා, කෘත්‍රිම බුද්ධි නියෝජිතයන්ට (AI agents) තම මාර්ගගත වෙළඳසැල විවෘත කළ පළමු දේශීය තාක්ෂණ සමාගම ලෙස රටේ තාක්ෂණ…

13 Jun 2026 Discuss
මැදපෙරදිග උද්වේගය ශ්‍රී ලංකාවේ ටාර් සැපයුම සිඳලයි — මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අවදානමට Sinhala

මැදපෙරදිග උද්වේගය ශ්‍රී ලංකාවේ ටාර් සැපයුම සිඳලයි — මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අවදානමට

මැදපෙරදිග දිගින් දිගටම ගිනිගෙන යන ගැටුම් තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ යටිතල පහසුකම් ක්ෂේත්‍රය කෙරෙහි දැවැන්ත සෙවනැල්ලක් සේ වැටෙන්නට පටන් ගෙන ඇති අතර, ටාර් ආනයනය බාධාවට…

13 Jun 2026 Discuss
බටහිර ආසියා ගැටුමේ ආර්ථික තර්ජනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 14ක් ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් බිලියන 4ක් සූදානම් කරයි Sinhala

බටහිර ආසියා ගැටුමේ ආර්ථික තර්ජනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 14ක් ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් බිලියන 4ක් සූදානම් කරයි

කලාපීය සංවර්ධන බැංකුව විශාල මූල්‍ය ආරක්ෂණ කඳවුරක් ස්ථාපිත කරයි බටහිර ආසියාවේ කඳවුරු ගැටුම හේතුවෙන් ඇතිවන ආර්ථික කම්පන වලින් ශ්‍රී ලංකාව සහ අවදානමට ලක්විය හැකි…

13 Jun 2026 Discuss