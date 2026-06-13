Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේදී එංගලන්තය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව අසාමාන්‍ය 219/1ක් රැස් කරමින් ඓතිහාසික ජයක්

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේදී එංගලන්තය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව අසාමාන්‍ය 219/1ක් රැස් කරමින් ඓතිහාසික ජයක්

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී එංගලන්තය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව දිදුලන පිතිකරණ දක්ෂතාවයක් ප්‍රදර්ශනය කරමින්, එකම වකට් පතනයකින් ලකුණු 219ක් රැස් කර ද්වීපවාසීන්ට කඩා වැටෙන පරාජයක් ලබා දුන් අතර, මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම එක් පාර්ශ්වයකට නැඹුරු වූ තරගයක් බවට පත් විය.

ඓතිහාසික එකතුව එංගලන්තයේ ආධිපත්‍ය ජයග්‍රහණයට හේතු විය

එංගලන්ත කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවේ පිළිවෙල බෝලිං ප්‍රහාරය විශ්මය දනවන කාර්යක්ෂමතාවයකින් ගෙවා දමමින්, තරගාවලියේ නව වාර්තාවක් තබමින් 219/1ක් රැස් කළේය. ඉනිම පුරාම සීමා රේඛා ගලා ගිය අතර, ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන්ට කිසිදු විසඳුමක් සොයා ගත නොහැකි වූ මෙම ඉනිම ආක්‍රමණශීලී පිතිකරණයේ නොනවතින ප්‍රදර්ශනයක් විය.

ගෝලීය වේදිකාවේ කාන්තා ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තරඟකාරී බලවේගයක් ලෙස තමන් ස්ථාපිත කර ගැනීමට දැඩි ලෙස කටයුතු කරමින් සිටි ශ්‍රී ලංකාව, එංගලන්ත පිතිකරුවන් ඔවුන්ගේ ප්‍රහාරයෙන් සම්පූර්ණ ඵල නෙළා ගත් විට සම්පූර්ණයෙන්ම දිරා ගිය තතු ඇති විය.

කණ්ඩායමේ කෙළ ගැසූ දේශපාලනය ගැන ස්කිවර්-බ්‍රන්ට්ගේ ප්‍රශංසාව

එංගලන්ත නායිකා නැට් ස්කිවර්-බ්‍රන්ට් තම කණ්ඩායමේ නිර්දය ප්‍රදර්ශනය පිළිබඳව ඉමහත් ප්‍රශංසාවෙන් පිරි අතර, කඩා වැටෙන ජයග්‍රහණයෙන් පසු කණ්ඩායම සිය ක්‍රීඩා සැලැස්ම ආසන්නව පරිපූර්ණ ලෙස ක්‍රියාත්මක කළ බව ඇය පිළිගත්තාය.

ස්කිවර්-බ්‍රන්ට් මෙම ප්‍රදර්ශනය සිය කණ්ඩායමේ නිර්දය ප්‍රකාශනයක් ලෙස විස්තර කළ අතර, තරගාවලිය ගැඹුරට ඇතුළු වන විට එංගලන්තය සිය සඳහා නියම කර ගෙන ඇති ඉහළ ප්‍රමිතීන් එය පිළිබිඹු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවට දුෂ්කර අත්දැකීමක්

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, මෙම ප්‍රතිඵලය කාන්තා ක්‍රිකට්හිදී ඉහළ ශ්‍රේණිගත රාජ්‍යයන් සහ තම අතර තවමත් පවතින පරතරය ගැන සිහිකරන්නා ශෝකජනක මතක් කිරීමක් ලෙස සේවය කරනු ඇත. දැඩි පරාජය තිබියදීත්, කණ්ඩායම නැවත සංවිධානය වී තරගාවලියේ ඉතිරි තරග වලදී වැඩිදියුණු කළ දේශපාලනයක් ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වනු ඇත.

පරාජය ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාරයට සැලකිය යුතු පීඩනයක් ඇති කරන අතර, තරගාවලියේ ඉදිරියට ගමන් කිරීමේ තරගකාරිත්වය රඳවා ගැනීමට ඔවුන් ඉදිරි තරග වලදී ශක්තිමත් ප්‍රතිඵල ඉදිරිපත් කළ යුතු වනු ඇත.

මේ අතර, කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ ගැඹුරු ගමනක් සඳහා ඉලක්ක කරන එංගලන්තය, ඔවුන්ගේ වාර්තා තබන ප්‍රදර්ශනයෙන් අතිමහත් විශ්වාසයක් රැගෙන ඉදිරියට යයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රඹුක්කාන දුම්රිය අනතුරෙන් දුම්රිය සේවාවට බාධා Sinhala

රඹුක්කාන දුම්රිය අනතුරෙන් දුම්රිය සේවාවට බාධා

රඹුක්කාන ප්‍රදේශයේ දුම්රියක් මාර්ගයෙන් ඉවත් වීමේ සිදුවීමක් හේතුවෙන් එම මාර්ගයේ දුම්රිය සේවාවට බාධා එළඹ ඇති බව වාර්තා වේ. රඹුක්කාන ප්‍රදේශයේ සිදු වූ මෙම අනතුර…

13 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ RCEP: සාමාජිකත්වය දිවයිනේ ආර්ථික미래යට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ RCEP: සාමාජිකත්වය දිවයිනේ ආර්ථික미래යට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ අවධානයට ලක්වූ ප්‍රධාන වෙළඳ සංගමයක් ශ්‍රී ලංකාව දැනට චීනය, ජපානය, දකුණු කොරියාව, ඕස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තය සහ ASEAN සාමාජික රාජ්‍ය දහය ඇතුළු…

13 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවට ADB හි ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4ක අර්බුද සහාය පැකේජයෙන් ප්‍රයෝජන ලැබීමට නියමිතයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ADB හි ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4ක අර්බුද සහාය පැකේජයෙන් ප්‍රයෝජන ලැබීමට නියමිතයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) විසින් අලුතින් නිවේදනය කරන ලද ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4ක අර්බුද සහාය පැකේජය යටතේ ආධාර ලැබීමට අපේක්ෂිත රාජ්‍ය කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකාව ද…

13 Jun 2026 Discuss