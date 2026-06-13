Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීතිඥ සංගමය ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ නිදහස ආරක්ෂා කරන ලෙස කරන ලද BASL ඉල්ලීමට සහාය දක්වයි

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීතිඥ සංගමය ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ නිදහස ආරක්ෂා කරන ලෙස කරන ලද BASL ඉල්ලීමට සහාය දක්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීම සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමට කටයුතු කරන බවට වාර්තා වන ක්‍රියාමාර්ගය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) විසින් මතු කරන ලද කනස්සල්ලට පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීතිඥ සංගමය (CLA) සිය සහාය පළ කර ඇත.

බ්‍රහස්පතින්දා නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක, CLA සංගමය BASL ගත් ස්ථාවරයට සිය සහාය ප්‍රකාශ කළ අතර, මෙම කාරණය ශ්‍රී ලංකාවේ සීමාවන් ඉක්මවා පුළුල් ජාත්‍යන්තර නෛතික ප්‍රජාවේ අවධානයට ලක්ව ඇති බව එමඟින් පෙන්නුම් කෙරේ.

අධිකරණ නිදහස විමර්ශනයට ලක් වෙයි

අධිකරණයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාජිකයින්ගේ විශ්‍රාම වයසට බලපෑ හැකි යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය දේශීය හා ජාත්‍යන්තර නෛතික වෘත්තිකයන් අතර සැලකිය යුතු විවාදයක් ඇති කර ඇත. එවැනි ක්‍රියාමාර්ගයක් අධිකරණ නිදහසට සහ ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියේ ආධිපත්‍යය පිළිබඳ අඛණ්ඩතාවට දුරගාමී ප්‍රතිවිපාක ඇති කළ හැකි බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.

BASL සංගමය මීට පෙර ද මෙම යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් සිය සංශයන් ඉදිරිපත් කරමින්, ඕනෑම ක්‍රියාත්මක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක මූලික ශිලාවක් වන බලතල වෙන් කිරීමේ මූලධර්මය කෙරෙහි හානිකර ලෙස බලනොපාන පරිදි, මෙවැනි ස්වභාවයේ වෙනස්කම් ඉතා ප්‍රවේශමෙන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවට අනතුරු ඇඟවීය.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලධර්ම තහවුරු කරන ලෙස ඉල්ලීමක්

CLA සංගමයේ සහාය, ශ්‍රී ලංකාවේ නෛතික රාමුව දේශපාලන බලපෑමෙන් තොරව ස්වාධීනව පවත්වා ගත යුතු බැව් යන මතය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරයි. ස්වාධීන අධිකරණයක් රඳා පවතින මූලධර්ම ගරු කිරීමටත්, නීතියේ ආධිපත්‍යය සුරැකීමටත් ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන්ට ඒ සංගමය බල කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ නෛතික නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරන්නේ, රටේ මෑත දේශපාලන හා ආයතනික කැළඹීම්වල ඉතිහාසය සැලකිල්ලට ගත් කල, එවැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ගෙනෙන කාලය හා ස්වභාවය පිළිබඳව ප්‍රවේශමෙන් මහජන විමර්ශනයක් සිදු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ නෛතික වෘත්තිකයන්ගේ ප්‍රධාන නියෝජිත ආයතනය ලෙස BASL සංගමය අධිකරණ නිදහසේ භාරකරු ලෙස නිරන්තරයෙන් සිය තත්ත්වය ස්ථාපිත කර ගෙන ඇති අතර, සිය ස්ථාවරයට ලැබී ඇති නවතම ජාත්‍යන්තර අනුමැතිය, රටේ අධිකරණ පත්වීම් රාමුවේ ඕනෑම යෝජිත ප්‍රතිසංස්කරණයකදී විනිවිදභාවය හා self-සංයමය ඉල්ලා සිටින හඬට තව තවත් ශක්තියක් එකතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජාතීන්ගේ වධ හිංසා විරෝධී ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවට නැවත සංචාරයක් සිදු කිරීමට නියමිතයි Sinhala

එක්සත් ජාතීන්ගේ වධ හිංසා විරෝධී ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවට නැවත සංචාරයක් සිදු කිරීමට නියමිතයි

ජාත්‍යන්තර අධීක්ෂණය නැවත දිවයිනට වධ හිංසා වැළැක්වීම සඳහා කැප වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවට නැවත වරක් සංචාරය කිරීමට සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, එය…

13 Jun 2026 Discuss
ටී20 ලෝක කුසලාන තරගයේදී එංගලන්තය ශ්‍රී ලංකාව රන් 87කින් පරාජය කරයි Sinhala

ටී20 ලෝක කුසලාන තරගයේදී එංගලන්තය ශ්‍රී ලංකාව රන් 87කින් පරාජය කරයි

එංගලන්තය සර්වාංගීණ ප්‍රබල දස්කමක් දක්වමින් ටී20 ලෝක කුසලාන තරගයේදී ශ්‍රී ලංකාව රන් 87ක විශාල පරාජයකට පත් කළ අතර, මෙම කදිම පරාජයෙන් අනතුරුව දිවයිනේ ක්‍රිකට්…

13 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ADB හි විශාල ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 4 අර්බුද සහාය ප්‍රතිලාභ ලැබීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ADB හි විශාල ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 4 අර්බුද සහාය ප්‍රතිලාභ ලැබීමට සූදානම්

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) විසින් නිවේදනය කරන ලද ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 4ක් වටිනා අර්බුද ප්‍රතිචාර ආධාර කට්ටලය යටතේ සහාය ලැබීමට නියමිත රාජ්‍ය කණ්ඩායම අතරට…

13 Jun 2026 Discuss