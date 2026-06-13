කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ දැඩි ලෙස යළි නැඟී සිටී — ලාභදායී මිලට ගැනීම් දර්ශකයන් ඉහළට
කොළඹ කොටස් හුවමාරුව (CSE) ඊයේ දිනයේ තියුණු හා ප්රසන්න ය立直නැගීමක් සිදු කළ අතර, කලින් වෙළඳ සැසියේ දී සිදු වූ පාඩු ආපසු හරවා ගනිමින්, වෙළඳ මහලේ අඩු වූ කොටස් මිල ගණන් ඉලක්ක කරගත් ලාභදායී ගැනුම්කරුවෝ තීරණාත්මක ලෙස ක්රියාත්මක වූහ.
දර්ශකයන් දෙකම සැලකිය යුතු ලාභ වාර්තා කරයි
යළි ඇති වූ මිලදී ගැනීමේ ක්රියාකාරකම් හේතුවෙන් ප්රධාන වෙළඳපොළ දර්ශකයන් දෙකම වෙළඳ සැසිය අවසන් වන විට ස්ථිරව ධනාත්මක පසෙකට ගමන් කළේය. සර්ව කොටස් මිල දර්ශකය (ASPI) ඒකක 372.93 කින් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගිය අතර, දිගින් දිගටම දුෂ්කර වූ පෙර සැසියෙන් පසුව කොටස් හුවමාරුවට ආයෝජක විශ්වාසය පුළුල් ලෙස නැවත පිවිසෙමින් ඇති බව ඉන් පිළිබිඹු වේ.
හුවමාරුවේ වඩාත්ම ද්රවශීල හා ක්රියාකාරී ලෙස ගනුදෙනු වන නිල් චිප් කවුන්ටරවල කාර්යසාධනය නිරීක්ෂණය කරන S&P SL20 දර්ශකය ද ASPI හා සමගාමීව ඉහළ ගිය අතර, යළිනැගීම වෙළඳපොළේ පටු කොටසකට පමණක් සීමා නොවූ බව එමගින් පෙනී යයි.
ලාභදායී ගැනුම්කරුවෝ හැරවුම ඇති කරති
වෙළඳ නිරීක්ෂකයෝ, ප්රකෘතිය ආපසු ගෙන ඒම සඳහා මූලික හේතුව ලෙස ලාභදායී ගැනුම්කරුවන්ගේ ක්රියාකාරී සහභාගීත්වය දෙස මේ පිළිබඳ ඇඟිල්ල දිගු කළහ. කලින් දිනයේ පසුබෑමෙන් පසු මිල ගණන් පහත වැටීම නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි ආයෝජකයෝ එම අවස්ථාව ග්රහණය කරගෙන, වෙළඳ භූමිය තුළ ගනුදෙනු වලට නැවුම් ගතිශක්තියක් සංහිත කළ බව පෙනේ.
CSE හි වටිනාකම් ආයෝජකයින් සඳහා ආකර්ෂණීය ලෙස සලකන මට්ටම් වෙත පහත වැටෙන විට, සිල්ලර හා ආයතනික ආයෝජකයින් දෙකොටස ම නිරන්තරයෙන් ක්ෂණික නිවැරදි ඉහළ යාම් ඇති කිරීමට පොළඹවමින් මෙවැනි ප්රකෘතියන් ඇතිවීම අසාමාන්ය දෙයක් නොවේ.
වෙළඳ හැඟීම ස්ථිරශීලිත්වයක් පෙන්නුම් කරයි
ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික සංවර්ධනයන් මධ්යයේ CSE හි කාර්යසාධනය ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි වෙළඳපොළ සහභාගීවන්නන් සඳහා මෙම හැරවීම දිරිගැන්වීම් සහිත සලකුණක් ලෙස සැලකෙනු ඇත. ASPI හි මෙම විශාලත්වයේ තනි සැසි ප්රකෘතියකින් දේශීය කොටස් හුවමාරුව තුළ ආයෝජක හැඟීමේ යටින් ඇති ස්ථිරශීලිත්වය අවධාරණය වේ.
ඊයේ දිනයේ ලාභ ඉදිරි සැසිවල දී ද පවත්වා ගත හැකි දැයි, නැතහොත් දේශීය හා ගෝලීය ආර්ථික සාධක දෙකම කොළඹ වෙළඳ හැසිරීම් කෙරෙහි බලපෑම් කරමින් කෙටිකාලීනව වෙළඳපොළ තවදුරටත් අස්ථිරතාවයකට මුහුණ දෙනු ඇත් දැයි, විශ්ලේෂකයෝ ඉදිරි දිනවල නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.