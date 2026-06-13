Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ දැඩි ලෙස යළි නැඟී සිටී — ලාභදායී මිලට ගැනීම් දර්ශකයන් ඉහළට

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ දැඩි ලෙස යළි නැඟී සිටී — ලාභදායී මිලට ගැනීම් දර්ශකයන් ඉහළට

කොළඹ කොටස් හුවමාරුව (CSE) ඊයේ දිනයේ තියුණු හා ප්‍රසන්න ය立直නැගීමක් සිදු කළ අතර, කලින් වෙළඳ සැසියේ දී සිදු වූ පාඩු ආපසු හරවා ගනිමින්, වෙළඳ මහලේ අඩු වූ කොටස් මිල ගණන් ඉලක්ක කරගත් ලාභදායී ගැනුම්කරුවෝ තීරණාත්මක ලෙස ක්‍රියාත්මක වූහ.

දර්ශකයන් දෙකම සැලකිය යුතු ලාභ වාර්තා කරයි

යළි ඇති වූ මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් ප්‍රධාන වෙළඳපොළ දර්ශකයන් දෙකම වෙළඳ සැසිය අවසන් වන විට ස්ථිරව ධනාත්මක පසෙකට ගමන් කළේය. සර්ව කොටස් මිල දර්ශකය (ASPI) ඒකක 372.93 කින් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගිය අතර, දිගින් දිගටම දුෂ්කර වූ පෙර සැසියෙන් පසුව කොටස් හුවමාරුවට ආයෝජක විශ්වාසය පුළුල් ලෙස නැවත පිවිසෙමින් ඇති බව ඉන් පිළිබිඹු වේ.

හුවමාරුවේ වඩාත්ම ද්‍රවශීල හා ක්‍රියාකාරී ලෙස ගනුදෙනු වන නිල් චිප් කවුන්ටරවල කාර්යසාධනය නිරීක්ෂණය කරන S&P SL20 දර්ශකය ද ASPI හා සමගාමීව ඉහළ ගිය අතර, යළිනැගීම වෙළඳපොළේ පටු කොටසකට පමණක් සීමා නොවූ බව එමගින් පෙනී යයි.

ලාභදායී ගැනුම්කරුවෝ හැරවුම ඇති කරති

වෙළඳ නිරීක්ෂකයෝ, ප්‍රකෘතිය ආපසු ගෙන ඒම සඳහා මූලික හේතුව ලෙස ලාභදායී ගැනුම්කරුවන්ගේ ක්‍රියාකාරී සහභාගීත්වය දෙස මේ පිළිබඳ ඇඟිල්ල දිගු කළහ. කලින් දිනයේ පසුබෑමෙන් පසු මිල ගණන් පහත වැටීම නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි ආයෝජකයෝ එම අවස්ථාව ග්‍රහණය කරගෙන, වෙළඳ භූමිය තුළ ගනුදෙනු වලට නැවුම් ගතිශක්තියක් සංහිත කළ බව පෙනේ.

CSE හි වටිනාකම් ආයෝජකයින් සඳහා ආකර්ෂණීය ලෙස සලකන මට්ටම් වෙත පහත වැටෙන විට, සිල්ලර හා ආයතනික ආයෝජකයින් දෙකොටස ම නිරන්තරයෙන් ක්ෂණික නිවැරදි ඉහළ යාම් ඇති කිරීමට පොළඹවමින් මෙවැනි ප්‍රකෘතියන් ඇතිවීම අසාමාන්‍ය දෙයක් නොවේ.

වෙළඳ හැඟීම ස්ථිරශීලිත්වයක් පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික සංවර්ධනයන් මධ්‍යයේ CSE හි කාර්යසාධනය ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි වෙළඳපොළ සහභාගීවන්නන් සඳහා මෙම හැරවීම දිරිගැන්වීම් සහිත සලකුණක් ලෙස සැලකෙනු ඇත. ASPI හි මෙම විශාලත්වයේ තනි සැසි ප්‍රකෘතියකින් දේශීය කොටස් හුවමාරුව තුළ ආයෝජක හැඟීමේ යටින් ඇති ස්ථිරශීලිත්වය අවධාරණය වේ.

ඊයේ දිනයේ ලාභ ඉදිරි සැසිවල දී ද පවත්වා ගත හැකි දැයි, නැතහොත් දේශීය හා ගෝලීය ආර්ථික සාධක දෙකම කොළඹ වෙළඳ හැසිරීම් කෙරෙහි බලපෑම් කරමින් කෙටිකාලීනව වෙළඳපොළ තවදුරටත් අස්ථිරතාවයකට මුහුණ දෙනු ඇත් දැයි, විශ්ලේෂකයෝ ඉදිරි දිනවල නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව ශක්තිමත් සමුද්‍රීය ආරක්ෂක හවුල්කාරිත්වයක් තුළින් සබඳතා දිගුකර ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව ශක්තිමත් සමුද්‍රීය ආරක්ෂක හවුල්කාරිත්වයක් තුළින් සබඳතා දිගුකර ගනී

දෙරට කලාපීය සමුද්‍රීය ආරක්ෂාව සඳහා වන කැපවීම තහවුරු කරයි ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියන් සාගර කලාපය සඳහා ඉතාමත් වැදගත් උපායමාර්ගික වැදගත්කමක් දරන…

13 Jun 2026 Discuss
කසාගල ග්‍රීන් ප්ලාන්ටේෂන් සමඟ සම්බන්ධයක් නැතැයි මහ බැංකුව පැහැදිලි කරයි;yelp විමර්ශනයක් ආරම්භ කෙරේ Sinhala

කසාගල ග්‍රීන් ප්ලාන්ටේෂන් සමඟ සම්බන්ධයක් නැතැයි මහ බැංකුව පැහැදිලි කරයි;yelp විමර්ශනයක් ආරම්භ කෙරේ

කසාගල ග්‍රීන් ප්ලාන්ටේෂන් සමාගම තමන්ගේ නියාමන අධිකාරිය යටතේ නොපවතින බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පැහැදිලි කිරීමට ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, එම ආයතනය සම්බන්ධයෙන්…

13 Jun 2026 Discuss
USS කැන්බෙරා යුද්ධ නැව ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද නාවික බලය ප්‍රදර්ශනය කරමින් කොළඹ වරායට නැංගුරම් ලයයි Sinhala

USS කැන්බෙරා යුද්ධ නැව ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද නාවික බලය ප්‍රදර්ශනය කරමින් කොළඹ වරායට නැංගුරම් ලයයි

එක්සත් ජනපදයේ නාවික හමුදාවට අයත් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ප්‍රභේදයේ ලිටරල් කොම්බැට් යුද්ධ නැවක් වන USS කැන්බෙරා (LCS 30), ජූනි 12 වැනි දින කොළඹ වරායට පැමිණ ඇති බව ශ්‍රී…

13 Jun 2026 Discuss