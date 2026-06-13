චීන ඉදිකිරීම් දිග්ගජ CHEC සමාගම ශ්රී ලංකාවේ ආයෝජන විශ්වාසය තහවුරු කරයි
CHEC සමාගම ශ්රී ලංකා වෙළෙඳපොළ කෙරෙහි ශක්තිමත් කැපවීමක් පෙන්නුම් කරයි
චීනයේ විශාලතම රාජ්ය හිමිකාරිත්වයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන සමාගම්වලින් එකක් වන චයිනා හාර්බර් එංජිනියරින් කම්පැනිය (CHEC), ශ්රී ලංකාව ප්රධාන ආයෝජන ගමනාන්තයක් ලෙස සලකමින් ද්වීපයේ තම පැවැත්ම පවත්වාගෙන යාමට හා සම්භාව්ය ලෙස පුළුල් කිරීමට අදහස් කරන බව නැවත තහවුරු කර ඇත.
ද්වීපයේ දීර්ඝකාලීන පැවැත්ම
CHEC සමාගම ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක වන ප්රමුඛතම විදේශ ඉදිකිරීම් හා ආයෝජන ආයතනවලින් එකක් වන අතර, රට පුරා ඓතිහාසික යටිතල පහසුකම් ව්යාපෘති කිහිපයකට සම්බන්ධ වී ඇත. ශ්රී ලංකාව සිය ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සඳහා විදේශ 直接 ආයෝජන ක්රියාශීලීව සොයන මෙම අවස්ථාවේ සමාගම නැවත විශ්වාසය ප්රකාශ කිරීම වැදගත් වේ.
මෙම නැවත තහවුරු කිරීම, ශ්රී ලංකාව හා චීනය අතර ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සම්බන්ධතාවලට පමණක් නොව, රට ඓතිහාසික මූල්ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ විශ්වාසනීයත්වය නැවත ගොඩනඟාගැනීමට ගන්නා උත්සාහය සැලකිල්ලට ගෙන, පුළුල් ආයෝජන වාතාවරණයට ද ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස සැලකේ.
ආයෝජන වාතාවරණය හා ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම
2022 වර්ෂයේ අද්විතීය ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු, ස්වෛරී ණය අග්රාහ්යතාවයකට හා අත්යවශ්ය භාණ්ඩ දරුණු හිඟකමකට මුහුණ දුන් ශ්රී ලංකාව, විදේශ ආයෝජකයන්誘引 කර ගැනීමට ඒකාග්ර උත්සාහයක නිරත වෙමින් සිටී. රජය ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ වැඩසටහනක් යටතේ සැලකිය යුතු ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කර ඇති අතර, CHEC වැනි ප්රධාන ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාස ප්රකාශනයන් එම ගමනේ දිරිගන්වන සන්ධිස්ථාන ලෙස සැලකේ.
CHEC සමාගමේ ආයෝජන විශ්වාස නැවත තහවුරු කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ දිගුකාලීන සංවර්ධන විභවය කෙරෙහි ප්රධාන ජාත්යන්තර ක්රීඩකයන්ගේ අඛණ්ඩ කැමැත්ත තහවුරු කරයි.
ශ්රී ලංකා-චීන සම්බන්ධතා සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්
කොළඹ හා බේජිං අතර පවතින ස්ථාවර ආර්ථික සම්බන්ධතාව පිළිබිඹු කරන මෙම ප්රකාශනය රාජතාන්ත්රික වැදගත්කමක් ද දරයි. චීනය පසුගිය දශක දෙක තුළ ශ්රී ලංකාවේ වරාය, මහාමාර්ග හා නාගරික යටිතල පහසුකම් ව්යාපෘති සංවර්ධනයට දායක වෙමින්, රටේ සැලකිය යුතු මූල්ය ප්රදායකයෙකු හා ඉදිකිරීම් හවුල්කරුවෙකු ලෙස කටයුතු කර ඇත.
ශ්රී ලංකාව ප්රධාන ගෝලීය බලවතුන් අතර සූක්ෂ්ම සමතුලිතතාවයක් සලසාගනිමින් ඉදිරියට යන විට, CHEC වැනි චීන රාජ්ය ව්යාපාරවල අඛණ්ඩ සහභාගිත්වය රටේ විදේශ ආර්ථික ප්රතිපත්තියේ සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙන අංශයක් ලෙස පවතිනු ඇත.
නිලධාරීන් හා ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් CHEC සමාගමේ අළුත් කරන ලද කැපවීම, ශ්රී ලංකාවේ ස්ථාවර වෙමින් පවතින ආර්ථික පරිසරය හා ඉදිරි වසරවල වර්ධන විභවය කෙරෙහි ඇති විශ්වාසයේ ප්රකාශනයක් ලෙස දකිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.