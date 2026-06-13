කසාගල ග්රීන් ප්ලාන්ටේෂන් සමඟ සම්බන්ධයක් නැතැයි මහ බැංකුව පැහැදිලි කරයි;yelp විමර්ශනයක් ආරම්භ කෙරේ
කසාගල ග්රීන් ප්ලාන්ටේෂන් සමාගම තමන්ගේ නියාමන අධිකාරිය යටතේ නොපවතින බව ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව පැහැදිලි කිරීමට ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, එම ආයතනය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ද ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව ප්රකාශ කර ඇත. මෙය සමාගමේ කටයුතු සහ මහජනතාව සමඟ පවත්වාගෙන යන සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ නැවුම් සැකයන් මතු කර ඇත.
මහ බැංකුව මැදිහත් වෙයි
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) කසාගල ග්රීන් ප්ලාන්ටේෂන් සමඟ සිය සම්බන්ධය ප්රතික්ෂේප කරමින් නිවේදනයක් නිකුත් කළ අතර, එම ආයතනය තමන්ගේ නියාමන අධීක්ෂණය යටතේ නොපවතින බව සුනිශ්චිත ලෙස ප්රකාශ කළේය. වතු සමාගම කෙරෙහි මහජන අවධානය ඉහළ යෑම සහ එහි මූල්ය කටයුතු සම්බන්ධ ප්රශ්න මතු වීම මෙම පැහැදිලි කිරීමට හේතු වී ඇත.
එම ආයතනය කෙරෙහි නියාමන බලය නොමැති බව ප්රකාශ කළ ද, කෙසේ වෙතත් විමර්ශනයක් ගෙන යාමට සිය අදහස් ඇති බව මහ බැංකුව තහවුරු කළේය. මෙය අනවසර තැන්පතු ලබාගැනීම හෝ ආයෝජන යෝජනා ක්රම පාලනය කරන නීති යටතේ ගැටෙන ගිවිසීමකට හේතු වූ, නීතිවිරෝධී මූල්ය කටයුතු සිදු වී ඇත්ද යන්න තහවුරු කිරීමට බැංකුව ක්රියා කරන බවේ සංඥාවකි.
මහජනතාවට අවවාදයයි
ශ්රී ලාංකික ආයෝජකයින්ට සහ කසාගල ග්රීන් ප්ලාන්ටේෂන් සමඟ කටයුතු කළ හැකි මහජනතාවට මෙය ඉතා වැදගත් වර්ධනයකි. පිළිගත් මූල්ය නියාමන ආයතනයකින් බලපත්රයක් හෝ අධීක්ෂණයක් නොමැතිව ක්රියාත්මක වෙමින් මහජනතාවගෙන් මුදල් රැස් කරන ආයතන, විශේෂයෙන් කෘෂිකාර්මික හෝ වතු ආයෝජන ආකාරයෙන් මුදල් රැස් කරන ඒවා, මෑත වසරවලදී දැඩි විමර්ශනයට ලක් කිරීම බලධාරීන් තීව්ර කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ පිළිගත් මූල්ය නියාමන ආයතනයක් විසින් නිල බලපත්රයක් ලබා නොදුන් හෝ අධීක්ෂණය නොකරන ඕනෑම සමාගමකට මුදල් ලබා දීමට පෙර ප්රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස මහ බැංකුව ජනතාවට ඊට පෙර ද අවවාද කර ඇත.
විමර්ශනය ආරම්භ වෙයි
විමර්ශනයේ විෂය පථය සහ කාල රාමුව පිළිබඳ නිශ්චිත විස්තර තවම හෙළිදරව් කර නොතිබුණ ද, ක්රියා කිරීමට ගත් මහ බැංකුවේ තීරණය, නියාමන අවිනිශ්චිතතා කලාප තුළ ක්රියාත්මක ආයතන සම්බන්ධ ආයතනික ගැහැළු ඉහළ ගොස් ඇති බවේ ප්රතිබිම්භනයකි. කසාගල ග්රීන් ප්ලාන්ටේෂන් විසින් මූල්ය ව්යාපාර පනතට හෝ අදාළ වෙනත් මූල්ය නීති රෙගුලාසිවලට පටහැනි ක්රියාකාරකම්වල නිරත වී ඇත්ද යන්න පරීක්ෂා කිරීමට විමර්ශකයන් අපේක්ෂා කෙරේ.
කසාගල ග්රීන් ප්ලාන්ටේෂන් සමඟ ඕනෑම මූල්ය ගිවිසීමකට ඇතුළු වූ මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම මහ බැංකුවේ නිවේදනවලට අවධානයෙන් සිටින ලෙසය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.