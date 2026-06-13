Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව ශක්තිමත් සමුද්‍රීය ආරක්ෂක හවුල්කාරිත්වයක් තුළින් සබඳතා දිගුකර ගනී

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව ශක්තිමත් සමුද්‍රීය ආරක්ෂක හවුල්කාරිත්වයක් තුළින් සබඳතා දිගුකර ගනී

දෙරට කලාපීය සමුද්‍රීය ආරක්ෂාව සඳහා වන කැපවීම තහවුරු කරයි

ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියන් සාගර කලාපය සඳහා ඉතාමත් වැදගත් උපායමාර්ගික වැදගත්කමක් දරන ද්විපාර්ශ්වික සමුද්‍රීය ආරක්ෂක සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අර්ථවත් පියවර ගෙන තිබේ.

මෙම ශක්තිමත් කළ සහයෝගිතාව, පුළුල් ඉන්දු-පැසිෆික් අසල්වැසි ප්‍රදේශයට බලපාන අනවසර මසුන් ඇල්ලීම, ජාවාරම, මිනිස් ජාවාරම හා සමුද්‍රීය සාමයට එරෙහි තවත් තර්ජන ඇතුළු පොදු ගැටලු විසඳීමට දෙරටින්ම අලුත් කළ කැපවීමක් ලෙස සංඥා කරයි.

පොදු අවශ්‍යතා මත ගොඩනැගුණු හවුල්කාරිත්වයක්

ප්‍රධාන ඉන්දියන් සාගර නෞකා මාර්ගවල සන්ධිස්ථානයේ පිහිටා ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ භූගෝලීය පිහිටීම, කලාපය පුරා ස්ථාවරත්වය හා ආරක්ෂාව පවත්වා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන රටවලට ඉතාමත් වැදගත් හවුල්කරුවෙකු බවට එය පත් කරයි. සැලකිය යුතු සමුද්‍රීය අවශ්‍යතා සහ ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ දීර්ඝකාලීන සහභාගිත්වය ඇති ඕස්ට්‍රේලියාව, ශ්‍රී ලංකාව සෑමවිටම මෙම ප්‍රයත්නයන්හිදී ප්‍රධාන සගයෙකු ලෙස සලකා ඇත.

දෙරට ඓතිහාසිකව සමුද්‍රීය කටයුතු රාශියක් සම්බන්ධයෙන් සහයෝගයෙන් ක්‍රියා කර ඇති අතර, නවතම ප්‍රගතිය සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් එකඟතාවකට වඩා, පවතින පදනම ගැඹුරු කිරීමක් නියෝජනය කරයි.

කලාපය සඳහා පුළුල් ගම්‍යාර්ථ

ඉන්දියන් සාගර කලාපය වර්ධනශීලී භූ-දේශපාලන තරඟකාරිත්වයකට හා සාම්ප්‍රදායික නොවන ආරක්ෂක තර්ජන ඉහළ යාමකට මුහුණ දෙන විට, සමුද්‍රීය ආරක්ෂක හවුල්කාරිත්ව ශක්තිමත් කිරීම වැඩි වැඩියෙන් වැදගත් වී ඇති බව විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති. ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, ඕස්ට්‍රේලියාව සමඟ වැඩිදුර සහකාරිත්වය ලැබිය හැකි ප්‍රතිලාභ රැසක් ඉදිරිපත් කරයි. ඒවා නම්:

  • ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව හා වෙරළාරක්ෂක හමුදාවේ ධාරිතා ශක්තිමත් කිරීම
  • කලාපීය සමුද්‍රීය තර්ජන සම්බන්ධ ඔත්තු බෙදා ගැනීම වැඩිදියුණු කිරීම
  • පුහුණු වැඩසටහන් හා තාක්ෂණික විශේෂඥතාවට වැඩි ප්‍රවේශයක්
  • කලාපීය සමුද්‍රීය නීතිය පිළිබඳ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් ශක්තිමත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සමගිය

ඕස්ට්‍රේලියාව සඳහා, ස්ථාවර හා ආරක්ෂාව සම්බන්ධව සවිඥාණික ශ්‍රී ලංකාවක්, එහි පුළුල් ඉන්දු-පැසිෆික් සහකාරිත්ව උපාය මාර්ගයේ වැදගත් කූඩලි ලක්ෂ්‍යයක් ලෙස සේවය කරයි.

ඉදිරි අනාගතය දෙස බලන විට

ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ තම සමුද්‍රීය සහයෝගිතාවේ විෂය පථය තවදුරටත් පුළුල් කිරීම සඳහා දෙරජයන් සාකච්ඡා කරිද්දී ගෙනයාමට අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාව ලෝක වේදිකාවේ තම ආර්ථික හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික තත්ත්වය නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට කටයුතු කරන විට, ඕස්ට්‍රේලියාව සමඟ මෙවැනි හවුල්කාරිත්ව, දූපත් රාජ්‍යයේ උපායමාර්ගික දෘෂ්ටිකෝණය හැඩගැස්වීමේදී ক্রমশ කැපී පෙනෙන කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි සිතිය හැකිය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කසාගල ග්‍රීන් ප්ලාන්ටේෂන් සමඟ සම්බන්ධයක් නැතැයි මහ බැංකුව පැහැදිලි කරයි;yelp විමර්ශනයක් ආරම්භ කෙරේ Sinhala

කසාගල ග්‍රීන් ප්ලාන්ටේෂන් සමඟ සම්බන්ධයක් නැතැයි මහ බැංකුව පැහැදිලි කරයි;yelp විමර්ශනයක් ආරම්භ කෙරේ

කසාගල ග්‍රීන් ප්ලාන්ටේෂන් සමාගම තමන්ගේ නියාමන අධිකාරිය යටතේ නොපවතින බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පැහැදිලි කිරීමට ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, එම ආයතනය සම්බන්ධයෙන්…

13 Jun 2026 Discuss
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ දැඩි ලෙස යළි නැඟී සිටී — ලාභදායී මිලට ගැනීම් දර්ශකයන් ඉහළට Sinhala

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ දැඩි ලෙස යළි නැඟී සිටී — ලාභදායී මිලට ගැනීම් දර්ශකයන් ඉහළට

කොළඹ කොටස් හුවමාරුව (CSE) ඊයේ දිනයේ තියුණු හා ප්‍රසන්න ය立直නැගීමක් සිදු කළ අතර, කලින් වෙළඳ සැසියේ දී සිදු වූ පාඩු ආපසු හරවා ගනිමින්, වෙළඳ මහලේ අඩු වූ කොටස් මිල…

13 Jun 2026 Discuss
USS කැන්බෙරා යුද්ධ නැව ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද නාවික බලය ප්‍රදර්ශනය කරමින් කොළඹ වරායට නැංගුරම් ලයයි Sinhala

USS කැන්බෙරා යුද්ධ නැව ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද නාවික බලය ප්‍රදර්ශනය කරමින් කොළඹ වරායට නැංගුරම් ලයයි

එක්සත් ජනපදයේ නාවික හමුදාවට අයත් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ප්‍රභේදයේ ලිටරල් කොම්බැට් යුද්ධ නැවක් වන USS කැන්බෙරා (LCS 30), ජූනි 12 වැනි දින කොළඹ වරායට පැමිණ ඇති බව ශ්‍රී…

13 Jun 2026 Discuss