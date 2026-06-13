Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පොසොන් සමය ඉදිරියේ පොලිසිය අවවාද කරන අතර 2026 දී ජලයේ ගිලී මරණ 122 කට ළඟා වෙයි

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පොසොන් සමය ඉදිරියේ පොලිසිය අවවාද කරන අතර 2026 දී ජලයේ ගිලී මරණ 122 කට ළඟා වෙයි

2026 වර්ෂයේ මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ ජලයේ ගිලී මරණ 122 ක් වාර්තා වී ඇති අතර, ඓතිහාසිකව ජලය සම්බන්ධ මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යන සමයක් වන ඉදිරි පොසොන් උත්සව සමය සහ පාසල් නිවාඩු සමය ඉදිරියේ බලධාරීන් මහජනතාව අනතුරු අඟවා සිටිති.

පොලිසිය මහජන අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අතිරේක පොලිස් අධිකාරී එෆ්.යූ. වූට්ලර් මහතා මාධ්‍ය අමතමින් මෙම කනස්සල්ලට පත් කරන මරණ සංඛ්‍යාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ අතර, ජල ප්‍රදේශ අවට ඉතා වැඩි විධිමත් බවකින් ක්‍රියා කරන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. නිවාඩු සමයේ සමරා සතුටු වීමට දිවයිනේ සෑම කෙළවරකම සිටින පවුල් ගංගා, වැව් සහ වෙරළාශ්‍රිත ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව රැස්වන මෙම සංවේදී අවස්ථාවේ දී මෙම අනතුරු ඇඟවීම නිකුත් කෙරේ.

ආරක්ෂාව සඳහා තීරණාත්මක සමයක්

ශ්‍රී ලාංකික දින දර්ශනයේ වැදගත්ම බෞද්ධ ආගමික වැඩසටහන් අතරට ගැනෙන පොසොන් පොහොය, බොහෝ විට ජල ප්‍රදේශ ආසන්නයේ පිහිටි විවෘත පරිසරයන් කරා ශ්‍රද්ධාවන්ත බැතිමතුන් හා සංචාරකයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ආකර්ෂණය කරගනී. වර්තමාන පාසල් නිවාඩු සමය ද ඊට එක් වීමත් සමඟ, නිසි ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග නොගන්නේ නම් මරණ සංඛ්‍යාව සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යා හැකි බවට බලධාරීන් සැලකිල්ලට ගනී.

මහජනතාව සඳහා ප්‍රධාන ආරක්ෂිත මතක් කිරීම්

  • තනිව හෝ හුරුපුරුදු නොවන ජල ප්‍රදේශවල පිහිනීමෙන් වළකින්න
  • ඕනෑම ජල ප්‍රභවයක් අසළ කුඩා දරුවන් සෑමවිටම වැඩිහිටි අයෙකුගේ සමීප අධීක්ෂණය යටතේ තබා ගන්න
  • අහිතකර කාලගුණ තත්ත්ව යටතේ මුහුදට හෝ ගංගාවලට බැසීමෙන් වළකින්න
  • දන්නා අනතුරුදායක ස්ථානවල සවිකර ඇති අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥා සහ බාධක ගැන සැලකිලිමත් වන්න
ගිලී익사 සිදුවීම් සඳහා ඇති අවදානම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යන පාසල් නිවාඩු සමය සහ ඉදිරි පොසොන් උත්සව සමය තුළ විශේෂයෙන් සියලුම මහජනතාව අවධානයෙන් සිටින ලෙස පොලිසිය ඉල්ලා සිටී.

වර්ෂයේ මුල් මාස කිහිපය තුළ දී දැනටමත් මරණ 122 ක් වාර්තා වී ඇති අතර, ජල ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව ප්‍රජා දැනුවත්භාවය සහ වගකීම්සහගත හැසිරීම යන දෙකම අවශ්‍ය බව බලධාරීන් පවසන, දිගුකාලීන මහජන ආරක්ෂිත අභියෝගයක් ඉලක්ක ගත් ලෙස ඉහත සංඛ්‍යාලේඛන ඉස්මතු කරයි.

මෙම සමය තුළ ජල ආරක්ෂිත දැනුවත්භාවය ව්‍යාප්ත කිරීමේ ක්‍රියාකාරී කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ලෙස ප්‍රජා නායකයන්, දෙමාපියන් සහ උත්සව සංවිධායකයන්ගෙන් ද පොලිසිය ඉල්ලා සිටී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වේදා ප්‍රජා නායකයා පාර්ලිමේන්තුවේදී අග්‍රාමාත්‍ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය සමඟ ඓතිහාසික හමුවක් පවත්වයි Sinhala

වේදා ප්‍රජා නායකයා පාර්ලිමේන්තුවේදී අග්‍රාමාත්‍ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය සමඟ ඓතිහාසික හමුවක් පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී වේදා ප්‍රජාවේ නායකයා වන උරු වරිගේ වන්නිලා අත්තෝ මහතා, සිකුරාදා, ජනවාරි 12 වැනිදා, පාර්ලිමේන්තුවේදී අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය…

13 Jun 2026 Discuss
බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළේදී සිගරට් 26,000කට අධික ප්‍රමාණයක් සමඟ ජාවාරම්කරුවකු අත්අඩංගුවට Sinhala

බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළේදී සිගරට් 26,000කට අධික ප්‍රමාණයක් සමඟ ජාවාරම්කරුවකු අත්අඩංගුවට

අද අඟහරුවාදා (13 වැනිදා) අලුයම, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ (BIA) පැමිණීමේ පර්යන්තයේදී, රටේ ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර ද්වාරය හරහා විශාල ප්‍රමාණයක ශුල්ක රහිත…

13 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන මාර්ගය සැකසීමට ඉන්දු-ලංකා කුටිය ව්‍යාපාරික නායකයින් එක් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන මාර්ගය සැකසීමට ඉන්දු-ලංකා කුටිය ව්‍යාපාරික නායකයින් එක් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම කෙරෙහි සංසදය අවධානය යොමු කරයි ඉන්දු-ලංකා වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය මෑතකදී ඉහළ මට්ටමේ සංවාදයක් පවත්වා,…

13 Jun 2026 Discuss