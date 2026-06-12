එක්සත් ජනපද නාවික හමුදා යුද නෞකාව USS කැන්බෙරා කොළඹ වරායේ නංගා ලයි
එක්සත් ජනපදයේ නාවික හමුදා යුද නෞකාවක් කොළඹ වරායට පැමිණ තිබෙන අතර, මෙය ශ්රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය අතර නාවික සබඳතාවේ තවත් වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ.
USS කැන්බෙරා කොළඹට පැමිණේ
එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාවට අයත් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ප්රභේදයේ ලිටෝරල් කොම්බැට් නෞකාවක් වන USS කැන්බෙරා (LCS 30), කොළඹ තොටුපොළට ප්රවේශ වූ අතර, මෙය දිවයිනට සිදු කරන ලද සැලකිය යුතු වරාය නැවතුමක් ලෙස දැකිය හැකිය.
ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ප්රභේදයේ ලිටෝරල් කොම්බැට් නෞකා, එක්සත් ජනපද නාවික හමුදා නාවික සේනාංකයේ වඩාත්ම බහුකාර්ය හා නවීන යාත්රා අතරට ගැනේ. ඉලිප්තිත් ජලාශ ක්රියාකාරකම් මෙන්ම විවෘත මුහුදු මෙහෙයුම් සඳහා ද සැලසුම් කරන ලද මෙම නෞකා, මතුපිට යුද්ධ, විරෝධී සබ්මැරීන් මෙහෙයුම් සහ බිම් බෝම්බ ප්රතිවිරෝධ ක්රියාමාර්ග ඇතුළු පුළුල් පරාසයක සේවාවන් ඉටු කිරීමට ගොඩනගා ඇත.
නාවික සහයෝගිතාවේ සංකේතයක්
USS කැන්බෙරා නෞකාව කොළඹේ උපායමාර්ගික වරායට පැමිණීම, වොෂිංටනය සහ කොළඹ අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින ආරක්ෂක හා රාජ්යතාන්ත්රික සබඳතාවන් ඉස්මතු කරයි. එක්සත් ජනපද නාවික හමුදා යාත්රා විසින් සිදු කරනු ලබන වරාය නැවතුම්, දෙරට අතර සුහදශීලීභාවය සහ සහයෝගිතාවේ ප්රකාශනයක් ලෙස මෙන්ම, ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ ඇමරිකානු නාවික තත්ත්වය ප්රදර්ශනය කිරීමක් ලෙස ද බහුලව සැලකේ.
ප්රධාන ඉන්දියන් සාගර නාවික මාර්ග දිගේ පිහිටි ශ්රී ලංකාවේ භූගෝලීය ස්ථානය, කොළඹ කලාපයේ ක්රියාත්මක නාවික බලවතුන් සඳහා ඉතා ගරුත්වාකර්ෂණීය ලක්ෂ්යක් ලෙස අඛණ්ඩව සැලකිය හැකිය.
නැවතුමේ කාලසීමාව සහ නෞකාවේ කාර්ය මණ්ඩලය හා ශ්රී ලංකා නාවික ප්රතිසංඛ්යා නිලධාරීන් අතර ද්විපාර්ශ්වික ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට නිල වශයෙන් නිවේදනය කර නොතිබිණි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.