Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඇමෙරිකානු තානාපතිවරයා පවසයි — ඉදිරිපත් කළ යෝජනා මත ශ්‍රී ලංකාව දැන් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඇමෙරිකානු තානාපතිවරයා පවසයි — ඉදිරිපත් කළ යෝජනා මත ශ්‍රී ලංකාව දැන් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි

ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපතිවරයා පෙන්වා දී ඇත්තේ, ශ්‍රී ලංකා රජය ඉදිරියේ නිල යෝජනා තබා ඇති අතර, ඒවාට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ සහ ඉදිරි පියවර ගැනීමේ වගකීම දැන් කොළඹ මත පවතින බවයි.

එම රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයාගේ ප්‍රකාශය, ඇමෙරිකානු පක්ෂය ඇතිකළ යුතු පදනම ඇති කර ඇති බවත්, ශ්‍රී ලංකා නායකත්වය දැන් තීරණාත්මක ක්‍රියාමාර්ග හරහා සිය අභිප්‍රාය ඔප්පු කළ යුතු බවත් වොෂිංටනයෙන් යවන පැහැදිලි පණිවිඩයක් ලෙස සංඥා කරයි.

රාජ්‍යතාන්ත්‍රික බඳු කොළඹේ අතේ

මාධ්‍යවේදීන් සමඟ සාකච්ඡා කරමින් තානාපතිවරයා ඍජු භාෂාවෙන් වත්මන් තත්ත්වය විස්තර කළ අතර, දෙරට අතර සංවාදය හා සහයෝගීතාව ඉදිරියට ගෙනයාමේ දී එක්සත් ජනපදය සිය කාර්යභාරය ඉටු කළ බව පැහැදිලි කළේය.

"යෝජනා මේසය මතයි — බඳු කොළඹේ අතේ," යැයි තානාපතිවරයා ප්‍රකාශ කළ අතර, ඉදිරි ප්‍රගතිය රඳා පවතින්නේ ගොඩනැගිලි ක්‍රමයෙන් සහභාගි වීමට කොළඹේ කැමැත්ත මතය යන්න එයින් අවධාරණය කළේය.

ස්වාධීනතාවයෙන් පසු දූපත් ජාතියේ ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදවලින් එකක් අනුගමනය කරමින් ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ය立直ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ නිරතව සිටිමින් සංකීර්ණ ජාත්‍යන්තර සබඳතා ජාලයක් හරහා ගමන් කරන මොහොතක මෙම ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය සඳහා වැදගත්කම

තානාපතිවරයාගේ ප්‍රකාශ සැලකිය යුතු බරක් දරන බව විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති; එක්සත් ජනපදය ප්‍රධාන ද්විපාර්ශ්වික හවුල්කරුවෙකු ලෙස සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ ප්‍රයත්නයන්ට කේන්ද්‍රීය ලෙස සම්බන්ධ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන තුළ බලගතු කටහඬක් ලෙස ඉතිරිව සිටින බැවිනි.

ඇමෙරිකානු තානාපතිවරයා සඳහන් කළ යෝජනා සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය තවම නිල මහජන ප්‍රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර නැත. කෙසේ වෙතත්, කෙටි කාලයක් තුළ තම ස්ථාවරය පිළිබඳ ප්‍රකාශිත පැහැදිලිකමක් ලබා දෙන ලෙස කොළඹ මත වැඩෙන පීඩනයක් ඇති වනු ඇතැයි නිරීක්ෂකයෝ අපේක්ෂා කරති.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ගෝලීය බලවතුන් සමඟ සහභාගිත්වය ආර්ථික ස්ථාවරීකරණය සහ දීර්ඝකාලීන වර්ධනය කරා ගමන් කිරීමේ ගමනාන්තය හැඩගස්වමින් පවතින හෙයින්, මෙම ප්‍රවර්ධනය කලාපයේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික කවයන් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දිස්ත්‍රික්ක හතරකට නාය යෑමේ මුල් අනතුරු ඇඟවීම් — අධික වර්ෂාව හමුවේ බෑවුම් කඩා වැටීමේ අවදානම ඉහළට Sinhala

දිස්ත්‍රික්ක හතරකට නාය යෑමේ මුල් අනතුරු ඇඟවීම් — අධික වර්ෂාව හමුවේ බෑවුම් කඩා වැටීමේ අවදානම ඉහළට

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ මුල් අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇති අතර, පවතින තෙත් කාලගුණික…

12 Jun 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද-ඉරාන යුද්ධයේ ආර්ථික අනතුරු මධ්‍යේ Fitch ආයතනය ගෝලීය ස්වෛරී අපේක්ෂාව 'පිරිහෙමින් පවතී' යනුවෙන් අවනත කරයි Sinhala

එක්සත් ජනපද-ඉරාන යුද්ධයේ ආර්ථික අනතුරු මධ්‍යේ Fitch ආයතනය ගෝලීය ස්වෛරී අපේක්ෂාව 'පිරිහෙමින් පවතී' යනුවෙන් අවනත කරයි

ගෝලීය ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය වන Fitch Ratings, එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර පවතින ගැටුමේ දුරදිග යන ආර්ථික ප්‍රතිවිපාක හේතු කොටගෙන, 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ ස්වෛරී…

12 Jun 2026 Discuss
වාණිජ බැංකුවල ඩොලර් විකුණුම් අනුපාතය රු. 341 දක්වා ඉහළ යාමත් සමග රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙයි Sinhala

වාණිජ බැංකුවල ඩොලර් විකුණුම් අනුපාතය රු. 341 දක්වා ඉහළ යාමත් සමග රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙයි

ශ්‍රී ලංකා රුපියල එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ඊළඟ අවප්‍රමාණ වීමේ ප්‍රවණතාව දිගටම පවත්වාගෙන යන අතර, සඳුදා (12) දින රටපුරා වාණිජ බැංකු විනිමය අනුපාතයේ තවදුරටත්…

12 Jun 2026 Discuss