මෙහෙයුම් සිදුවීමකින් පසු සිඩ්නි මාර්ගයේ ශ්රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් ගුවන් යානය කොළඹට ආපසු හැරේ
පිටත්ව ගිය ටික වේලාවකින් මෙහෙයුම් සිදුවීමකට මුහුණ දීමෙන් පසු සිඩ්නි බලා පිටත්ව ගිය ශ්රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් ගුවන් යානයක් කොළඹට ආපසු හැරීමට සිදු වූ බව එම ගුවන් සේවය තහවුරු කර ඇත.
ගුවන් යානය මාර්ග මධ්යයේ ආපසු හැරේ
බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් තොටුපොළෙන් ඕස්ට්රේලියාවේ සිඩ්නි බලා පිටත් වූ එම ගුවන් යානය, වාර්තා වූ සිදුවීම හේතුවෙන් කොළඹ බලා මඟ හරවා යවන ලදී. කාලසටහනට අනුව නොවන මෙම ආපසු පැමිණීම හේතුවෙන් ඕස්ට්රේලියාව බලා ගමන් කළ මගීන්ගේ ගමන් සැලසුම් බාධාවට පත් විය.
මෙහෙයුම් සිදුවීමක් ඇති වූ බව ශ්රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් පිළිගත් අතර, එය හේතුවෙන් කාර්යය මණ්ඩලය පිටත්ව ආ ස්ථානයටම ආපසු යාමේ තීරණය ගත්තේය. එවැනි තීරණ ගැනීම සම්මත ගුවන් සේවා ආරක්ෂිත ක්රියාවලියේ කොටසක් වන අතර, ඒ තුළ මගීන් හා කාර්යය මණ්ඩලයේ යහසිරිත ඉහළින්ම ප්රමුඛතාවයට ගනු ලැබේ.
ආරක්ෂිත පියවර අනුගමනය කෙරේ
මෙහෙයුම් සිදුවීමේ නිශ්චිත ස්වභාවය සම්පූර්ණයෙන් හෙළි කර නොමැති නමුත්, ගුවන් යානය කොළඹට ආපසු පැමිණීමෙන් පසු ගුවන් සේවා අධිකාරීන් හා ගුවන් සේවයේ තාක්ෂණික කණ්ඩායම් තත්ත්වය පරීක්ෂා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරිණි.
මෙහෙයුම් සිදුවීම් යටතේ විවිධ තාක්ෂණික හෝ ක්රියාවලිමය කරුණු ගණනාවක් ඇතුළත් විය හැකි අතර, ගුවන් ගමනක දී එවැනි තත්ත්වයන් ඇති වූ විට දැඩි ආරක්ෂිත මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කිරීම ගුවන් සේවා සමාගම්වලට අනිවාර්ය වේ.
මගීන්ට අපහසුතා
ගුවන් යානය ආපසු හැරීම හේතුවෙන් එහි සිටි මගීන්ට දැඩි අපහසුතාවයන්ට මුහුණ දීමට සිදු විය. සිඩ්නි බලා විකල්ප ගුවන් ගමන් සඳහා නැවත වෙන් කිරීම් ඇතුළුව, අදාළ මගීන් සඳහා සුදුසු විකල්ප සැලසුම් සකස් කරනු ඇතැයි ශ්රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් බලාපොරොත්තු වෙයි.
සිදුවීමේ නිශ්චිත හේතුව හෝ නැවත පිටත්වීමේ කාලසීමාව පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක රාජ්ය නිවේදනයක් ගුවන් සේවය මෙතෙක් නිකුත් කර නොමැත. මගීන් සහ ගුවන් සේවා නිරීක්ෂකයින් සිදුවීම වටා ඇති තත්ත්වය සම්බන්ධව ශ්රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් වෙතින් වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීමක් අපේක්ෂාවෙන් සිටිති.
ශ්රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම සිඩ්නි ඇතුළු ජාත්යන්තර ගමනාන්ත කිහිපයකට කොළඹ සම්බන්ධ කරමින් නිත්ය දිගු දුර ගුවන් සේවා ක්රියාත්මක කරන අතර, මෙවැනි සිදුවීම් ඊට සාපේක්ෂව ඉතා කලාතුරකින් සිදු වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.