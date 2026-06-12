ශ්රී ලංකාව ජූනි 16 වැනිදා පස් අවුරුදු ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්ම අ除幕කිරීමට සූදානම්
ශ්රී ලංකාව 2026–2030 ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්ම (NEDP) ජූනි 16 වැනිදා දියත් කිරීමට සූදානම් වෙමින් සිතිති. ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ රටේ අපනයන අංශය ශක්තිමත් කර පුළුල් කිරීම අරමුණු කරගත් සවිස්තරාත්මක පස් අවුරුදු උපාය මාර්ගයක් මෙමඟින් ඉදිරිපත් කෙරේ.
අපනයන වර්ධනය සඳහා උපාය මාර්ගික මාවතක්
NEDP 2026–2030 සැලැස්ම, අපනයන ආදායම් ඉහළ නැංවීමට, වෙළෙඳ විවිධාංගීකරණයට සහ ශ්රී ලංකාවේ ගෝලීය වෙළෙඳපොළ තරඟකාරිත්වය වැඩිදියුණු කිරීමට මග පෙන්වන ප්රධාන ප්රතිපත්ති රාමුවක් ලෙස සේවය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. දරුණු ආර්ථික අසීරුතාවයකින් පසු ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ යෙදී සිටින දූපත් රාජ්යයට මෙම සැලැස්ම ඉතාමත් තීරණාත්මක මොහොතක ලැබෙන්නකි.
2022 ආර්ථික අර්බුදයට දායක වූ අවදානම අවම කිරීම සහ සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය සහතික කිරීමේ මූලස්ථම්භය වන දිගුකාලීන විදේශ විනිමය ඉපැයීම් ගොඩනැඟීමට, ව්යුහගත දිගුකාලීන අපනයන උපාය මාර්ගයක් අත්යවශ්ය බව බලධාරීන් විශ්වාස කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ඇඳුම් පැළඳුම්, තේ, රබර් සහ තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා වැනි අංශ රටේ වැදගත්ම විදේශ විනිමය ඉපයුම් මූලාශ්ර ලෙස, අපනයන දිගු කලක් තිස්සේ ශ්රී ලාංකික ආර්ථිකයේ ජීවනාරක්ෂකය ලෙස ක්රියා කර ඇත. අලුත් කළ ජාතික උපාය මාර්ගයක් මඟින් නැගී එන අවස්ථා හඳුනාගැනීමට, ව්යුහාත්මක බාධා ඉවත් කිරීමට සහ ගෝලීය ඉල්ලුමේ වෙනස්වීම් සමඟ වෙළෙඳ ප්රවර්ධන ප්රයත්නයන් සමගාමී කිරීමට හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- අපනයන ප්රේරිත ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා පැහැදිලි පස් අවුරුදු දිශානතියක්
- සාම්ප්රදායික අපනයන අංශ ඉක්මවා විවිධාංගීකරණය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු වීමේ හැකියාව
- රජයේ ප්රතිපත්ති සහ පෞද්ගලික අංශයේ වෙළෙඳ අභිලාෂයන් අතර ශක්තිමත් සමගතිය
- අපනයන නිෂ්පාදන කර්මාන්ත කෙරෙහි ආයෝජන誘致ය සඳහා වැඩිදියුණු කළ රාමු
ඉදිරි දැක්ම
ජූනි 16 වැනිදා දියත් කිරීමේ අවස්ථාවට ප්රධාන රජයේ අමාත්යාංශ, වෙළෙඳ ප්රවර්ධන ආයතන, වාණිජ මණ්ඩල සහ ශ්රී ලංකාවේ අපනයන අනාගතය හැඩගැස්වීමෙහි සෘජු උනන්දුවක් ඇති පෞද්ගලික අංශයේ පාර්ශවකරුවන් සහභාගී වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
රට ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට සහ ආයෝජක විශ්වාසය යළිගොඩනඟා ගැනීමට ක්රියා කරන අතරතුර, NEDP 2026–2030 සැලැස්ම ප්රාදේශීය හා ගෝලීය වෙළෙඳ පරිසරය තුළ ශ්රී ලංකාව ශක්තිමත් පදනමක් මත ස්ථාපිත කිරීමට සහ තිරසාර වර්ධනය ඇති කිරීමට සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකි අනාගත දෘෂ්ටියෙන් යුත් මෙවලමක් ලෙස ස්ථානගත කෙරෙමින් තිබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.