ශ්රී ලංකාව IIF ආයෝජක විශ්වාසනීයතා තක්සේරුවේ සිව්වන විශාලතම දියුණුවක් සටහන් කරයි
ශක්තිමත් ආයෝජක හැඟීම් වෙනසක් තුළින් දිවයිනේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ සංඥා
ජාත්යන්තර මූල්ය ආයතනය (IIF) විසින් පවත්වන ලද නවතම ආයෝජක තක්සේරුවේදී, ශ්රී ලංකාව තක්සේරු කරන ලද සියලු රටවල් අතර සිව්වන විශාලතම දියුණුව සටහන් කර ඇති අතර, එය රටේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ සැලකිය යුතු이정표වක් සලකුණු කරයි.
IIF හි ආයෝජක තක්සේරුවේ මෙම කැපී පෙනෙන跃진ය, 2022 වර්ෂයේ රටේ ඓතිහාසික ස්වෛරී ණය අපජය සහ දිවයිනේ ආර්ථිකය ග්රහණය කර ගත් දරුණු ආර්ථික අර්බුදය අවසන් කළ කලබලකාරී වසරවලින් පසු, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ගමන් මඟ සම්බන්ධයෙන් ජාත්යන්තර ආයෝජකයන් අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින විශ්වාසය පිළිබිඹු කරයි.
ගෝලීය ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාස ප්රකාශනයක්
ලොව පුරා මූල්ය ආයතන සිය ගණනක් නියෝජනය කරන, ගෝලීය වශයෙන් ගෞරවනීය මූල්ය කර්මාන්ත සංවිධානයක් වන IIF, ආර්ථික හා පාලන දර්ශක පරාසයක් මත පදනම්ව රටවල් නිතිපතා තක්සේරු කරයි. වඩාත්ම දියුණු වූ රටවල් හතර අතර ශ්රී ලංකාව ස්ථානගත වීම, කොළඹ විසින් ගෙන ගිය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ උත්සාහයන් හා ප්රතිපත්ති ප්රතිසංස්කරණ ජාත්යන්තර ආයෝජන ප්රජාව සමඟ අනුනාද වීමට පටන් ගෙන ඇති බවට සංඥාවකි.
මෙම දියුණුව, ශ්රී ලංකාවේ ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල සමඟ ක්රියාත්මක ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහන යටතේ ඇති කරගත් අඛණ්ඩ සබඳතාවයේ, මෙන්ම මෑත මාසවලදී ද්විපාර්ශ්වික හා වාණිජ ණය හිමියන් යන දෙඅංශය සමඟම ඇති කරගත් ප්රධාන ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ ගිවිසුම් සාර්ථකව අවසන් කිරීමේ සෘජු ප්රතිඵලයක් ලෙස බහුලව සලකනු ලැබේ.
ප්රතිසංස්කරණ උත්සාහයන් ඵල දරයි
පසුගිය වසර දෙක තුළ, ශ්රී ලංකාව දුෂ්කර නමුත් අත්යවශ්ය ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ මාලාවක් ක්රියාත්මක කර ඇති අතර, ඒ අතරට ඇතුළත් වන්නේ:
- ප්රාථමික අයවැය අතිරික්ත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම අරමුණු කරගත් මූල්ය තාක්ෂණික ඒකාබද්ධ කිරීමේ පියවර
- ප්රධාන ණය හිමි රටවල් හා බැඳුම්කර හිමියන් සමඟ විදේශ ණය බැඳීම් ප්රතිව්යූහගත කිරීම
- වැඩිදියුණු වූ අපනයන ආදායම් හා ප්රේෂණ හරහා විදේශ විනිමය සංචිත ශක්තිමත් කිරීම
- 2022 වර්ෂයේ නාටකාකාර අවප්රමාණයකට ලක් වූ ශ්රී ලංකා රුපියල ස්ථාවර කිරීම
මෙම පියවර සාමූහිකව, ගෝලීය මූල්ය舞台වේදිකාවේ රටේ විශ්වාසනීයතාව නැවත ගොඩනැගීමට දායක වී ඇත.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
IIF වැනි ආයතනවලින් ලැබෙන වැඩිදියුණු වූ ආයෝජක තක්සේරු ලකුණු සැලකිය යුතු ප්රායෝගික බරක් දරයි. ඉහළ විශ්වාසනීයතා ශ්රේණිගත කිරීම් ජාත්යන්තර ප්රාග්ධන වෙළෙඳපොළවලට වැඩිදියුණු ප්රවේශය, අඩු ණය ගැනීමේ පිරිවැය, සහ වැඩිවූ සෘජු විදේශ ආයෝජන ගලා ඒම් බවට පරිවර්තනය විය හැකිය — ඒ සියල්ල, තිරසාර වර්ධනය සඳහා ආපසු යන මාර්ගය ගමන් කරමින් සිටින රටකට ඉතා 結決ත්වාරී වේ.
ආයෝජක තක්සේරුවේ වඩාත්ම දියුණු වූ රටවල් අතර ශ්රී ලංකාවට ලැබෙන හඳුනාගැනීම, මෑත වසරවල ගෙන ගිය දුෂ්කර ආර්ථික කාර්යයේ අර්ථවත් පිළිගැනීමකි.
සැලකිය යුතු අභියෝග ඉතිරිව ඇති අතර — රාජ්ය ණය මට්ටම් කළමනාකරණය හා ප්රතිසංස්කරණ ගමනාව රැකගැනීම ඇතුළුව — නවතම IIF තක්සේරුව ශ්රී ලංකාවට ආර්ථික ස්ථාවරත්වය නැවත ගොඩනඟා ගනිමින් අර්බුදයෙන් පීඩාවට පත් වූ ලක්ෂ සංඛ්යාත පුරවැසියන්ගේ ජීවනෝපාය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම දිගටම කරගෙන යනවිට ප්රිය ජනක ශක්තියක් ලබා දෙයි.
ආර්ථික විශේෂඥයන් හා ප්රතිපත්ති立案立案 立案 සම立案立案 案案案立立 案案 නිර්මාතෘවරු, ඉදිරි මාසවලදී පුළුල් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ උත්සාහයන් සඳහා සහාය වෙමින්, මෙම ධනාත්මක
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.