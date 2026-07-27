ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධූර කාලය තීරණය කිරීමට ජනමත විචාරණයක් පැවැත්විය යුතු බව නාමල් ප්රකාශ කරයි
ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධූර කාලය තීරණය කිරීම සඳහා ජාතික ජනමත විචාරණයක් පැවැත්විය යුතු බව ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්රීලපොප) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී නාමල් රාජපක්ෂ ඉල්ලා සිටියි. පාර්ලිමේන්තු ක්රියාවලිය තනිව පමණක් නොව, එවැනි වැදගත් ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය කරුණු තීරණය කළ යුත්තේ ජනතාව විසින් බව ඔහු අවධාරණය කළේය.
ජනතාවට හිමි ප්රශ්නයක්
ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධූර කාලයට සිදු කෙරෙන ඕනෑම වෙනසක් රටේ අධිකරණ ක්රමයට සහ එහි ස්වාධීනත්වයට දුරගාමී ප්රතිවිපාක ඇති කරන බැවින්, ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්ට එහි ප්රතිඵලය සම්බන්ධයෙන් සෘජු මතයක් ප්රකාශ කිරීමේ අවස්ථාව හිමිවිය යුතු බව නාමල් රාජපක්ෂ තර්ක කළේය. මෙතරම් වැදගත් තීරණ ගැනීමේ බලය නීති立法කරුවන්ගේ අතේ පමණක් තිබිය නොයුතු බව ඔහු පවත්වාගෙන ගියේය.
රටේ අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ සම්බන්ධ කෙරෙන සාකච්ඡා මධ්යයේ මෙම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, ජ්යෙෂ්ඨ විනිසුරුවන්ගේ ධූර කාලය සහ පත්කිරීමේ ක්රියාවලිය ඉදිරියේදී කෙසේ සකස් කළ යුතුද යන්න පිළිබඳව විවිධ දේශපාලන පාර්ශ්ව වෙනස් මත දරයි.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය රැකගැනීම
රාජපක්ෂගේ ස්ථාවරය, ශ්රේෂ්ඨාධිකරණයේ අඛණ්ඩතාව සහ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඇතැම් දේශපාලන කවයන් තුළ පවතින පුළුල් අවධානයක් පිළිබිඹු කරයි. ජනමත විචාරණයකට සහාය දක්වන්නන් තර්ක කරන්නේ, එවැනි ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය වෙනස්කම් ජනතාවගේ ජනාදේශයක් මත පදනම් කිරීම, අවසානයේ සම්මත වන ඕනෑම ප්රතිසංස්කරණයකට වඩා ශක්තිමත් නීත්යානුකූලභාවයක් ලබා දෙනු ඇති බවය.
කෙසේ වෙතත්, විවේචකයන් තර්ක කළ හැක්කේ, අධිකරණය සම්බන්ධ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධන යනු සාමාන්ය ජනමත විචාරණයකට ඉදිරිපත් කිරීමට වඩා, ස්ථාපිත පාර්ලිමේන්තු සහ නෛතික මාර්ග ඔස්සේ හැසිරවීම වඩාත් සුදුසු සංකීර්ණ නෛතික කාරණා බවය.
දේශපාලන සන්දර්භය
හිටපු අමාත්යවරයාගේ මෙම ප්රකාශය, ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ රාමුව වටා ඇතිව තිබෙන දේශපාලන විවාදයට තවත් මානයක් එක් කරයි. රට සැලකිය යුතු දේශපාලන සංක්රාන්ති කාලයක් තුළින් ගමන් කරන මෙම අවස්ථාවේ, ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය ඇතුළු ප්රධාන ආයතනවල ව්යුහය සහ වගවීම සම්බන්ධ ප්රශ්න ක්රමයෙන් ඉදිරියට ඒමේ ප්රවණතාවක් දක්නට ලැබේ.
එවැනි ජනමත විචාරණයක් සඳහා කිසිදු විධිමත් යෝජනාවක් තවමත් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර නොමැති අතර, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නාමල් රාජපක්ෂගේ ඉල්ලීමට අනෙකුත් දේශපාලන පක්ෂවල සහාය ලැබෙනු ඇත්ද, නොහොත් පුළුල් ජනතා සාකච්ඡාවක් ඇති කෙරෙනු ඇත්ද යන්න තවමත් අනාවරණ වී නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.