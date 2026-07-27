එල් නිනෝ තර්ජනය උග්ර වෙද්දී ශ්රී ලංකාව පුරා වියළි තත්ත්වය තීව්ර වෙයි
කාලගුණ විද්යාඥයන් සැලකිලිමත් වෙද්දී දිවයින පුරා වියළි තත්ත්වය පැතිරෙයි
ශ්රී ලංකාවේ බොහෝ ප්රදේශවල වියළි කාලගුණික තත්ත්වය දැඩි ලෙස තීව්ර වෙමින් පවතින අතර, දැනට ක්රියාත්මක එල් නිනෝ කාලගුණ රටාව සම්බන්ධ අනතුරු ඇඟවීමත් සමඟ මෙම තත්ත්වය තවදුරටත් නරක් විය හැකි බවට කාලගුණ විද්යා අධිකාරීන් අවවාද කර සිටිති.
දිගු කලක් සැලකිය යුතු වර්ෂාපාතයක් නොමැති වීම දිවයිනේ ප්රජාවන් කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කිරීමට පටන් ගෙන ඇති අතර, ගොවීන්, ජල සම්පත් කළමනාකරුවන් සහ මහජන සෞඛ්ය නිලධාරීන් අතර සැලකිලිමත් භාවයක් ඇති වෙමින් තිබේ. කිහිපයක් පළාත්වල ජලාශ සහ කෘෂිකාර්මික ඉඩම් දැනටමත් අඩු වර්ෂාපාත මට්ටම්වල බලපෑමට ලක්ව ඇත.
එල් නිනෝ යනු කුමක්ද? එය ශ්රී ලංකාවට වැදගත් වන්නේ ඇයි?
එල් නිනෝ යනු මධ්යම හා නැගෙනහිර පැසිෆික් සාගරයේ මතුපිට ජලය අසාමාන්ය ලෙස උණුසුම් වීම මගින් සංලක්ෂිත වන වාර කාලීන දේශගුණික සංසිද්ධියකි. එහි ප්රතිඵල ගෝලීය කාලගුණ පද්ධති පුරා විහිදී යන අතර, ශ්රී ලංකාව වැනි නිවර්තන දූපත් රාජ්යයකට එහි ප්රතිවිපාක විශේෂයෙන් දරුණු විය හැකිය. ඒවා අතර:
- මෝසම් ක්රියාකාරකම් යටපත් වීම සහ සාමාන්යයට වඩා අඩු වර්ෂාපාතය
- වියළි කලාපයේ නියඟ තත්ත්වයන් ඇතිවීමේ වැඩි අවදානම
- වී වගාවට සහ වෙනත් වර්ෂාව මත යැපෙන බෝගවලට බාධා ඇතිවීම
- ග්රාමීය හා නාගරික ප්රදේශවල පානීය ජල සැපයුමට පීඩා ඇතිවීම
කෘෂිකර්මය හා දෛනික ජීවිතය පීඩාවට
යල හා මහ වගා චක්රයන් සඳහා සෘතුමය වර්ෂාව මත යැපෙන ගොවීන් වියළි කාලය දිගු වෙද්දී ক্রমবর්ධමාන අවිනිශ්චිතතාවකට මුහුණ දෙමින් සිටිති. උතුරු මධ්යම හා නැගෙනහිර පළාත්වල කෘෂිකාර්මික ප්රජාවන්ට ජීවාරක්ෂාව සම්පාදනය කරන ප්රධාන වාරිමාර්ග වැව් හා ජලාශවල ජල මට්ටම සැලකිලිමත් වීමට හේතු වන මට්ටම් දක්වා පහත වැටී ඇති බව වාර්තා වෙයි.
බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශවල වැසියන්ට මෙම අවදානම් සහගත කාල පරිච්ඡේදය තුළ ජල සම්පත් කරුණාකාරව ප්රවේශමෙන් භාවිත කරන ලෙසත්, නාස්තිකාර ක්රියාවලින් වැළකී සිටින ලෙසත් 촉구 කර ඇත.
ඉක්මනින් ක්රියා කරන ලෙස අධිකාරීන්ට බලකෙරෙයි
දිවයිනේ අවදානමට ලක් වූ ප්රජාවන්ට ඇති බලපෑම අවම කර ගැනීම සඳහා ජල කළමනාකරණ අධිකාරීන්ගේ කාලෝචිත මැදිහත්වීම සහ ක්රියාශීලී නියඟ සූදානම් පියවරයන් අත්යවශ්ය වනු ඇත.
කාලගුණ විද්යා විශේෂඥයන් සම්බන්ධ රාජ්ය ආයතනවලට තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ලෙසත්, ජල බෙදාහැරීම හා බෝග ආරක්ෂාව සඳහා හදිසි සැලසුම් ක්රියාත්මක කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටිති. වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව සහ පළාත් අධිකාරීන් අතර පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් පද්ධති සහ සම්බන්ධීකරණය, මතුවෙමින් පවතින මෙම අර්බුදය කළමනාකරණය කිරීමේ ප්රධාන සාධකයන් ලෙස සලකනු ලැබේ.
රට පුරා තත්ත්වය විකාශනය වෙද්දී නිල කාලගුණ උපදේශන හරහා යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා ගන්නා ලෙස මහජනතාවට දැනුම් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.