ශ්රී ලංකාව සංචාරකයන් සඳහා ETA ගාස්තු අහෝසි කරයි: අමුත්තන් දැනගත යුතු කරුණු
ශ්රී ලංකාව සංචාරකයන් සඳහා ඉලෙක්ට්රොනික් ගමන් අනුමැතිය (ETA) ගාස්තු අහෝසි කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර, මෙය දිවයිනේ ඉතා වැදගත් සංචාරක කර්මාන්තය යළි පණ ගැන්වීමට සහ නව විදේශීය සංචාරකයන් රැසක් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ගන්නා ලද තීරණාත්මක පියවරකි.
ETA යනු කුමක්ද සහ එය කාට බලපාන්නේද?
ඉලෙක්ට්රොනික් ගමන් අනුමැතිය යනු ශ්රී ලංකාවට පැමිණීමට කැමති බොහෝ විදේශ ජාතිකයන් සඳහා අනිවාර්ය පූර්ව-පැමිණීමේ අවශ්යතාවකි. මීට පෙර, සංචාරකයන්ට ගමනට පෙර මෙම අනුමැතිය සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා අයදුම් කිරීමේදී ගාස්තුවක් ගෙවීමට සිදු විය. නව ප්රතිපත්තිය යටතේ එම ගාස්තුව ඉවත් කර ඇති අතර, එමඟින් දිවයිනට සංචාරයක් සැලසුම් කරන ගමන්කරුවන්ට දැරිය යුතු වියදම් බොහෝ සෙයින් අඩු වී ඇත.
ශ්රී ලංකාව මෙම වෙනස සිදු කළේ ඇයි?
සංචාරක කර්මාන්තය ශ්රී ලංකාවේ ඉතාමත් වැදගත් ආර්ථික ජීවනාධාරයක් ලෙස පවතින අතර, එය විදේශ විනිමය ඉපැයීම් සහ රැකියා අවස්ථා සඳහා සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා දෙයි. 2019 ඊස්තර් ඉරිදා ප්රහාරය සහ මෑත වසරවල දරුණු ආර්ථික අර්බුදය ඇතුළු කළුතර කාලපරිච්ඡේදයෙන් පසු, ශ්රී ලංකාව ප්රමුඛ සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස නැවත ස්ථාපිත කිරීමට සහ සංචාරකයන්ගේ විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමට බලධාරීන් ක්රියාශීලීව උපාය මාර්ග ක්රියාත්මක කරමින් සිටිති.
ETA ගාස්තුව අහෝසි කිරීම, ශ්රී ලංකාව ප්රාදේශීය경쟁 ගමනාන්තයන්ට වඩා තෝරා ගැනීමට වඩාත් ක්ෂණික තීරණ ගන්නා සහ අඩු වියදම් සොයන සංචාරකයන් දිරිමත් කිරීමේ ප්රායෝගික දිරිගැන්වීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
සංචාරකයන් දැනගත යුතු මූලික කරුණු
- ETA අයදුම් කිරීමේ ක්රියාවලිය තවමත් පවතී — සංචාරකයන් පැමිණීමට පෙර අන්තර්ජාලය හරහා අයදුම් කළ යුතුමය.
- අහෝසි කර ඇත්තේ ගාස්තු අංශය පමණි; අනුමැතිය ලබා ගැනීම සුදුසු ජාතිකයන්ට තවමත් අනිවාර්ය වේ.
- අවසාන මොහොතේ ඇතිවිය හැකි කිසිදු සංකූලතාවයක් වළක්වා ගැනීම සඳහා සංචාරකයන් ගමන් පිටත්වීමේ දිනට ප්රමාණවත් කලකට පෙර ETA අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීම සුදුසු බව උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
- නවාතැන් ගත හැකි කාලය සහ සංචාරයේ අරමුණ සම්බන්ධ සීමාවන් ඇතුළු සම්මත වීසා කොන්දේසි ඉදිරියටත් බලාත්මක වේ.
සංචාරක කර්මාන්තයට ලැබෙන ශක්තිමත් ඉල්ලීමක්
කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් මෙම නිවේදනය සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, එය ගෝලීය සංචාරක වෙළඳපොළට ලබා දෙන ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස හැඳින්වීය. ශ්රී ලංකාව යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවි සහ පුරාණ විහාරාරාමවල සිට ශුද්ධ වෙරළ තීරයන්, ලා කොළ පැහැ තේ වතු රටාව සහ බහුල වනජීවී සම්පත් දක්වා විවිධ ආකර්ශනීය නිධන් රාශියකින් සමන්විත ය.
ETA ගාස්තුව ඉවත් කිරීම, ශ්රී ලංකාව ව්යාපාරයට විවෘතව සිටින බවත්, ලෝකය සාදරයෙන් පිළිගැනීමට ඉතා කැමැත්තෙන් සිටින බවත් පැහැදිලි පණිවිඩයක් ලෙස යවයි.
මෙම පියවර මඟින් විශේෂයෙන් යුරෝපය, ආසියාව සහ මැද පෙරදිග ප්රධාන මූල වෙළඳපොළවලින් සංචාරකයන් පැමිණීමේ ප්රමාණය මැනිය හැකි ලෙස ඉහළ යනු ඇතැයි සංචාරක අධිකාරීන් බලාපොරොත්තු වෙති.
සංචාරකයන් ඊළඟට කළ යුතු දේ
ශ්රී ලංකාවට සංචාරයක් සැලසුම් කරන ඕනෑම කෙනෙකුට, සුදුසුකම් නිර්ණායක සහ කොන්දේසි ජාතිකත්වය අනුව වෙනස් විය හැකි බැවින්, නවතම ETA අයදුම් කිරීමේ මාර්ගෝපදේශ සඳහා රජයේ නිල ආගමන ද්වාරය පරීක්ෂා කිරීම නිර්දේශ කෙරේ. රටට සුමටව ඇතුළු වීම සඳහා ගමන් පිටත්වීමට පෙර සියලු ගමන් ලේඛනාගාර නිසි ලෙස සකස් කර ගැනීම අත්යවශ්ය කාරණයක් ලෙස පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.