Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කාම්බෝඩියාවේ මර්දනයෙන් පලාගිය සයිබර් වංචා ජාල වල නව ඉලක්කය ශ්‍රී ලංකාව බවට පත්වේ

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කාම්බෝඩියාවේ මර්දනයෙන් පලාගිය සයිබර් වංචා ජාල වල නව ඉලක්කය ශ්‍රී ලංකාව බවට පත්වේ

කලාපීය මර්දනය අපරාධ මෙහෙයුම් නව භූමි වෙත තල්ලු කරයි

කාම්බෝඩියානු බලධාරීන් තම රට තුළ ක්‍රියාත්මක වන සංකීර්ණ සයිබර් වංචා කඳවුරු විනාශ කිරීමේ උත්සාහයන් තීව්‍ර කරන විට, අපරාධ ජාල ශ්‍රී ලංකාව නව මෙහෙයුම් කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස සලකා බලමින් සිටින බව කලාපීය ආරක්ෂක විශේෂඥයන් සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන අතර දැඩි කනස්සල්ලක් ඇති කර තිබේ.

ආසියාවේ සයිබර් වංචාවේ වෙනස්වන භූ දර්ශනය

කාම්බෝඩියාව දිගු කලක් තිස්සේ විශාල පරිමාණ මාර්ගගත වංචා මෙහෙයුම් සඳහා ප්‍රධාන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස හඳුනාගෙන තිබූ අතර, එහිදී — ගොඩක් දුරට අග්නිදිග හා නැගෙනහිර ආසියාවේ සංවිධිත අපරාධ කණ්ඩායම් සමඟ සම්බන්ධ — අපරාධ සංවිධාන කම්කරුවන් ජාවාරම් කොට ලොව පුරා වින්දිතයන් රැවටූ විස්තීර්ණ වංචා මධ්‍යස්ථාන ක්‍රියාත්මක කළේය. කාම්බෝඩියානු රජයේ මෙම මෙහෙයුම් වලට එරෙහි මර්දනය දිගු රැල්ලක් ඇති කර, මෙම ජාල දුර්වල නියාමන රාමු, ඌණ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ධාරිතාව සහ පහසු භූගෝලීය හෝ සැපයුම් ස්ථාන ඇති විකල්ප ස්ථාන සෙවීමට පොළඹවා ඇත.

විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ තවමත් සිටින ශ්‍රී ලංකාව, මෙම අපරාධ සංවිධාන විසින් ජනිත කරනු ලබන එවැනි ස්ථානයක් ලෙස මතු වී ඇත. ආර්ථික අවදානම, ඩිජිටල් වශයෙන් වර්ධනය වන ජනගහනය සහ සයිබර් අපරාධ නීති රාමුවේ පරතරයන් යන සංයෝජනය, මෙම සංවිධාන සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ආකර්ශනීය ඉලක්කයක් කිරීමට හේතු වී ඇති බව විශ්වාස කෙරේ.

මෙම ජාල ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය

සයිබර් වංචා කඳවුරු සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ — බොහෝ විට නීත්‍යානුකූල රැකියා පිළිබඳ අසත්‍ය පොරොන්දු යටතේ — පුද්ගලයන් රවටා හෝ ජාවාරම් කොට, ඔවුන් මාර්ගගත වංචා සිදු කිරීමට බල කිරීමෙනි. මෙම වංචාවල වින්දිතයන් මහාද්වීප කිහිපයක් පුරා විසිරී සිටින අතර, ආදර වංචා, ගුප්ත මුදල් වංචා සහ ආයෝජන රැවැටිලි ඇතුළු විවිධ ක්‍රමෝපායන් හරහා ඔවුන්ට වාර්ෂිකව බිලියන ගණනක් ඩොලර් අහිමි වේ.

  • කම්කරුවන් බොහෝ විට බඳවා ගනු ලබන්නේ විදේශයන්හි අධික වැටුප් පොරොන්දු වන නොමඟ යවන රැකියා දැන්වීම් හරහාය
  • මෙම කඳවුරු තුළට ඇතුළු වූ පසු, පුද්ගලයන් හිංසනයේ හෝ රඳවා ගැනීමේ තර්ජනය යටතේ වංචා මෙහෙයුම් සිදු කිරීමට බල කෙරේ
  • වංචාවල වින්දිතයන් විශාල මුදල් ප්‍රමාණ අහිමි වීමට පෙර දීර්ඝ කාල පරිච්ඡේදයන් තිස්සේ මනෝවිද්‍යාත්මකව හසුරවනු ලැබේ

ශ්‍රී ලංකාවේ අවදානම් සාධක විමර්ශනයට ලක් වේ

ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවන්නේ, ශ්‍රී ලංකාව මෙවැනි ආක්‍රමණවලට ගොදුරු වීමට හේතු වන තත්ත්වයන් හදිසි ලෙස ආමන්ත්‍රණය කළ යුතු බවයි. ආර්ථික දුෂ්කරතා බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදේශ රැකියා අවස්ථා සඳහා ඉමහත් ලෙස තදිස් කර ඇති අතර, ඔවුන් නීත්‍යානුකූල බඳවා ගන්නන් ලෙස පෙනී සිටින ජාවාරම්කරුවන්ගේ ඉලක්ක බවට පත් වීමේ අවදානම ඇත. ඒ සමඟම, රටේ සයිබර් අපරාධ නීති යටිතල ව්‍යුහය, වර්ධනය වෙමින් පවතින නමුත්, මෙම ජාතිය ඉක්මවා ක්‍රියාත්මක වන අපරාධ සංවිධාන භාවිත කරන නවීන ක්‍රමවේදයන් හඳුනාගෙන ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා තවමත් ප්‍රමාණවත් ලෙස සන්නද්ධ නොවිය හැකිය.

කලාපීය අත්දැකීම් පෙන්වා දී ඇත්තේ, මෙම ජාල නව රටක් තුළ පා තැබූ විගස, ඒවා විනාශ කිරීම ජාතික බලධාරීන් සඳහා ඉතා සංකීර්ණ, සම්පත් දැඩි ලෙස ඉල්ලා සිටින කාර්යයක් බවට පත් වන බවයි.

හදිසි ක්‍රියාමාර්ගයේ අවශ්‍යතාව

ශ්‍රී ලංකා රජය අන්තර් ආයතනික සම්බන්ධීකරණය ශක්තිමත් කිරීමට, සයිබර් අපරාධ නීති ශක්තිමත් කිරීමට සහ කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සමඟ සහයෝගිතාව ගැඹුරු කිරීමට විශේෂඥයෝ 촉구 කරති. වංචනික විදේශ

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වීසා බාධාව හේතුවෙන් කොරියාව සමඟ තරගය අහෝසි වී ශ්‍රී ලංකා රග්බි කණ්ඩායමට 20-0 පරාජයක් Sinhala

වීසා බාධාව හේතුවෙන් කොරියාව සමඟ තරගය අහෝසි වී ශ්‍රී ලංකා රග්බි කණ්ඩායමට 20-0 පරාජයක්

වීසා සංකූලතා හේතුවෙන් කොරියාව සමඟ නියමිතව තිබූ තරගය අවලංගු වීම නිසා, එකම පන්දුවක් පවා ක්‍රීඩා නොකර 20-0 පරාජයකට මුහුණ දීමට සිදු වූ ශ්‍රී ලංකාවේ රග්බි සංගමයට තම…

12 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රීලංකන් ගිරිවිමාන සමාගමේ උපාය මාර්ගික ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම අධීක්ෂණය කිරීමට විශේෂ කමිටුවකට කැබිනට් අනුමැතිය Sinhala

ශ්‍රීලංකන් ගිරිවිමාන සමාගමේ උපාය මාර්ගික ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම අධීක්ෂණය කිරීමට විශේෂ කමිටුවකට කැබිනට් අනුමැතිය

ජාතික ගුවන් සේවය වන ශ්‍රීලංකන් ගිරිවිමාන සමාගමේ සම්පූර්ණ උපාය මාර්ගික සමාලෝචනයක් හා ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමක් සිදු කිරීම සඳහා කැප වූ කමිටුවක් පිහිටුවීමට අමාත්‍ය…

12 Jun 2026 Discuss
ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා ඉරානයට එරෙහි හමුදා ප්‍රහාර සැලසුම් අත්හැරීමත් සමඟ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ඉහළට Sinhala

ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා ඉරානයට එරෙහි හමුදා ප්‍රහාර සැලසුම් අත්හැරීමත් සමඟ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ඉහළට

CSE හරහා ධනාත්මක වෙළඳපොළ හැඟීමක් පැතිරේ එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඉරානයට එරෙහිව සැලසුම් කරන ලද හමුදා ප්‍රහාර ක්‍රියාත්මක නොකරන බව නිවේදනය කිරීමෙන්…

12 Jun 2026 Discuss