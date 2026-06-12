ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ කෆීර් සටන් යානා මුළු බලකායම නවීකරණය කිරීම IAI විසින් සම්පූර්ණ කරයි
SLAF සටන් ගුවන් යානා සඳහා වූ ප්රධාන උත්ශ්රේණීකරණ වැඩසටහන අවසන් වෙයි
ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ කෆීර් සටන් යානා බලකාය සඳහා වූ සවිස්තරාත්මක නවීකරණ වැඩසටහනක් ඊශ්රායල් අහස් අවකාශ කර්මාන්ත ආයතනය (IAI) විසින් සාර්ථකව සම්පූර්ණ කරන ලද අතර, එය දිවයිනේ ආරක්ෂක හැකියාවන් තුළ සැලකිය යුතු이정표වක් සනිටුහන් කරයි.
නවීකරණයේ විෂය පථය
ඊශ්රායලයේ ආරක්ෂක ක්ෂේත්රයේ දැවැන්තයා වන එම ආයතනය, ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව (SLAF) මෙහෙයවන කෆීර් බලකායේ සෑම යානාවක්ම උත්ශ්රේණීකරණය කිරීමේ කාර්යය සිදු කළ අතර, වයෝවෘද්ධ වුවද රණ ක්ෂේත්රයේ සිය සාර්ථකත්වය ඔප්පු කළ එම යානා නවීන මෙහෙයුම් ප්රමිතීන්ට අනුකූල කරන ලදී. ඊශ්රායලයේ නිර්මාණ කෞශල්යයෙන් බිහි වූ අධිශබ්ද සටන් ගුවන් යානාවක් වන කෆීර්, ශ්රී ලංකාවේ ගුවන් ශක්තියේ මූලික අංගයක් ලෙස වසර ගණනාවක් තිස්සේ ක්රියාත්මක විය.
ලෝකයේ ප්රමුඛ අහස් අවකාශ හා ආරක්ෂක සමාගම්වලින් එකක් වන IAI, සම්පූර්ණ කළ නවීකරණ වැඩසටහන බාර දෙමින් යානාවල ඇවිओनිකා පද්ධති, අනෙකුත් පද්ධති සහ සමස්ත සටන් ඵලදායිතාව වර්ධනය කොට බලකායේ මෙහෙයුම් ආයු කාලය දීර්ඝ කරන ලදී.
ශ්රී ලංකාවට ඇති උපාය මාර්ගික වැදගත්කම
මෙම වැඩසටහනේ සම්පූර්ණ කිරීම ශ්රී ලංකාවට සැලකිය යුතු උපාය මාර්ගික වැදගත්කමක් දරන්නේ, සම්පූර්ණයෙන්ම නව සටන් ගුවන් යානා බලකායක් මිලදී ගැනීමේ අධික වියදමෙන් තොරව ගුවන් හමුදාවට විශ්වාසනීය වේගවත් ජෙට් හැකියාවක් පවත්වා ගත හැකි බැවිනි.
ශීඝ්රයෙන් පරිණාමය වන ආරක්ෂක පරිසරයක් තුළ මෙහෙයුම් සූදානම සහ තාක්ෂණික අදාළත්වය පවත්වා ගැනීමට ප්රයත්න ගන්නා කුඩා ගුවන් හමුදාවන් සඳහා පවතින ගුවන් යානා නවීකරණය කිරීම වැය සාධාරණ ප්රවේශයක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ.
කලාපීය ආරක්ෂාවේ IAI හි භූමිකාව
ඊශ්රායල් අහස් අවකාශ කර්මාන්ත ආයතනය ලොව පුරා ගුවන් හමුදාවන් සඳහා පැරණි සටන් ගුවන් යානා උත්ශ්රේණීකරණය කිරීමේ හොඳින් තහවුරු වූ ක්රියා ඉතිහාසයක් සතුව ඇත. පැරණි ගුවන් යානාවල සේවා කාලය දිගු කොට ඒවායේ කාර්යසාධනය වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයතනයේ හැකියාව, තමන්ගේ පවතින ආරක්ෂක වත්කම්වලින් උපරිම වාසිය ලබා ගැනීමට ප්රයත්න ගන්නා රටවලට කැමති හවුල්කරුවකු ලෙස එය ස්ථාපිත කර ඇත.
කෆීර් බලකාය උත්ශ්රේණීකරණ වැඩසටහනේ නිමාව, හමුදා ගුවන් සේවා හා තාක්ෂණය පිළිබඳ ක්ෂේත්රයේ සිදු වන අඛණ්ඩ සහයෝගීතාවය පිළිඹිබු කරමින්, ඊශ්රායලය සහ ශ්රී ලංකාව අතර ආරක්ෂක සබඳතා තව දුරටත් ශක්තිමත් කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.