ඉන්ධන මිල උදහස: ශ්රී ලංකාවේ ප්රවාහන අංශය අර්බුදයට — සේවා අඩකින් කප්පාදු
දරාගත නොහැකි ඉන්ධන පිරිවැයට එරෙහිව ප්රවාහන ක්රියාකරුවන් නැගී සිටිති
ශ්රී ලංකාවේ ප්රවාහන අංශය දැඩි කළඹලයකට ලක්ව තිබේ. අඛණ්ඩව ඉහළ ගිය ඉන්ධන මිල හේතුවෙන් ක්රියාකරුවන් සිය සේවා අඩකින් කප්පාදු කිරීමට සිදුව ඇති අතර, මෙය රටපුරා දහස් ගණනක් මගීන් හා කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් අතර ගැඹුරු කලකිරීමක් ඇති කර ඇත.
ප්රවාහන සේවා විශාල ලෙස අඩුවීම නිසා දිනපතා ගමනාගමනය කරන දහස් ගණනක් දෙනෙකුට විශ්වාසදායක ගමන් මාර්ග සොයාගැනීම දුෂ්කර වී ඇත. බස් මාර්ග ඇතුළු පොදු ප්රවාහන ජාලයන්ට මෙම අර්බුදයේ තදින්ම බලපා ඇත. ඉන්ධන පිරිවැය ක්රියාත්මක අයවැයෙන් වැඩි කොටස් ගිල ගන්නා තත්ත්වයක් යටතේ සාමාන්ය සේවා මට්ටම් පවත්වාගෙන යාම තවදුරටත් කළ නොහැකි බව ක්රියාකරුවන් පවසයි.
කඩාවැටීමේ අද්දරට පත් ක්රියාකරුවන්
ප්රවාහන ක්රියාකරුවන් සිය කෝපය හෙළිදරව් කරමින්, ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමට හෝ අංශය වෙනුවෙන් ඉලක්කගත සහනාධාර හඳුන්වා දීමට ආණ්ඩුව හදිසියේ මැදිහත් නොවන්නේ නම් තවදුරටත් සේවා කප්පාදු කිරීම් නොවැළැක්විය හැකි බව අනතුරු අඟවා ඇත. කුඩා හා මධ්යම පරිමාණයේ ප්රවාහන ව්යාපාර රාශියක් පාඩු ලබමින් කටයුතු කරන බව ප්රකාශ කරමින්, යාන්ත්රණ යෙදවීම සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කිරීමට වෙන් කිසිදු විකල්පයක් නොමැති බව ඔවුහු පවසති.
සේවා මූල්යමය වශයෙන් ශක්යව පවත්වාගෙන යමින් දරාගත හැකි ගාස්තු නිර්ණය කිරීම වත්මන් ඉන්ධන මිල ගණන් කිරීමේ ව්යූහය යටතේ ප්රායෝගිකව කළ නොහැකි බව කර්මාන්ත නියෝජිතයන් අවධාරණය කර ඇත.
මෙම අර්බුදය ග්රාමීය ප්රජාවන්ට විශේෂයෙන් දරුණු ලෙස බලපා ඇත. සේවා අඩුවීම නිසා රැකියා, අධ්යාපන හා සෞඛ්ය සේවා සඳහා පොදු ප්රවාහනය මත යැපෙන අය දිගු කාලයක් බලා සිටීමට හා වැඩි දුෂ්කරතා විඳීමට සිදුව ඇත.
පුළුල් ආර්ථික රැළි බලපෑම්
බාධාව මගී ප්රවාහනය ඔබ්බට දිව යයි. භාණ්ඩ හා සැපයුම් ශ්රේණි ක්රියාකරුවන් ද ඉහළ ගිය ඉන්ධන මිල සැපයුම් දාම ඔස්සේ සම්ප්රේෂණය වෙමින් රට පුරා අත්යවශ්ය භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල ඉහළ නැංවීමට දායක වන බව අනතුරු අඟවමින් ගොඩ නැඟෙන පීඩනය ගැන දැනුම් දී ඇත.
ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවල ආර්ථික අස්ථාවරත්වය සමඟ පොරබදමින් සිටින අතර, රටට ගැටිලි ගිය ආර්ථික අර්බුදයෙන් සෙමෙන් ගොඩ ඒමට යත්න දරන සාමාන්ය ජනතාවට හා ව්යාපාරවලට ඉන්ධන මිල බර ප්රධාන පීඩාකාරී සාධකයක් ලෙස පවතී.
රජය ක්රියා කළ යුතු බවට ඉල්ලීම්
ප්රවාහන සංගම් හා කර්මාන්ත සංවිධාන දැන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ:
- වත්මන් ඉන්ධන මිල සූත්රය සමාලෝචනය කර ප්රවාහන අංශය සඳහා සහන ක්රමවේද හඳුන්වා දෙන ලෙස
- දරාගත නොහැකි පිරිවැය පීඩනයෙන් පොදු ප්රවාහන ක්රියාකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමට ඉලක්කගත සහනාධාර සලකා බලන ලෙස
- කල්පවත්නා විසඳුමක් සොයා ගැනීමට ප්රවාහන පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ ව්යාමය ගති සාකච්ඡාවලට එළඹෙන ලෙස
පීඩනය ගොඩ නැඟෙත්ම, ශ්රී ලංකාවේ දැනටමත් තතු ඇති පොදු ප්රවාහන ජාලය තවත් ගැඹුරු අර්බුදයකට ඇද නොවැටෙන්නට, තත්ත්වය තවදුරටත් පිරිහීමට පෙර ආධිකාරීන් ඉක්මනින් ප්රතිචාර දක්වනු ඇතැයි සියලු දෙනාගේ ඇස් යොමු ව ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.