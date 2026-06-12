Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දූෂණ පරීක්ෂණයක් මධ්‍යයේ හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ශාන් විජේලාල් ඇප මත මුදා හරිති

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දූෂණ පරීක්ෂණයක් මධ්‍යයේ හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ශාන් විජේලාල් ඇප මත මුදා හරිති

දූෂණ සම්බන්ධ නඩුවක චෝදනා එල්ල වී ඇති හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ශාන් විජේලාල් ද සිල්වා ඇප මත මුදා හරින ලෙස කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය සඳුදා (12) නියෝග කළ බව අධිකරණ මූලාශ්‍ර තහවුරු කළේය.

කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් ඇප ලබාදීම

හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළ කරුණු සලකා බැලූ විනිසුරුවරයා ඇප අයදුම්පත අනුමත කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම තීරණය ගනු ලැබීය. ඊට පෙර දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ විජේලාල් ද සිල්වා, ඔහුට එරෙහිව ගොනු කර ඇති දූෂණ නඩු කටයුතු හා සම්බන්ධව රඳවා තබා ගනු ලැබ සිටියේය.

රටේ වඩාත් කීර්තිමත් පළාත් පරිපාලන තනතුරුවලින් එකක් ඔහුගේ සේවා කාලය තුළ දරා සිටි නිසා, චෝදනාලාභියාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලන තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙම නඩුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.

නඩුවේ පසුබිම

විජේලාල් ද සිල්වා දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා ලෙස සේවය කළ අතර, එම භූමිකාව ඔහු පළාත් පාලනය හා පරිපාලනයේ මූලිකත්වයට ගෙන ආවේය. ඔහුට එල්ල වී ඇති දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධ වන්නේ ඔහු තනතුරේ සිටි කාලය තුළ ඔහු කළ ක්‍රියාවන් හා වන අතර, අධිකරණ කටයුතු තවමත් ඉදිරියට පවතී.

ඇප මත මුදා හැරීම නිදොස් කොට නිදහස් කිරීමක් නොවන අතර, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ නඩුව ඉදිරියට පවත්වා ගෙන යාමට අපේක්ෂා කෙරේ.

නීතිමය නිරීක්ෂකයින් සඳහන් කළේ, කටයුතුවල මෙම අදියරේදී එවැනි නඩුවල ඇප ලබා දීම අසාමාන්‍ය දෙයක් නොවන බවත්, ඇප ලබා දීම නඩු තීන්දුවට බලපෑමක් ඇති නොකරන බවත්ය.

දේශපාලන ප්‍රතිචාරය

හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සම්බන්ධ වගවීමේ නඩු ශ්‍රී ලංකාවේ මහජනයා සහ දූෂණ විරෝධී බලධාරීන් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින බැවින්, මෙම සිදුවීම දකුණු පළාතේ සහ ඉන් ඔබ්බෙහි දේශපාලන කවයන් අතර සැලකිය යුතු උනන්දුවක් ජනනය කිරීමට ඉඩ ඇත.

ඇප කොන්දේසි සහ ඊළඟ අධිකරණ දිනය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, කටයුතු ඉදිරියට යත්ම ලබා ගත හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ කෆීර් සටන් යානා මුළු බලකායම නවීකරණය කිරීම IAI විසින් සම්පූර්ණ කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ කෆීර් සටන් යානා මුළු බලකායම නවීකරණය කිරීම IAI විසින් සම්පූර්ණ කරයි

SLAF සටන් ගුවන් යානා සඳහා වූ ප්‍රධාන උත්ශ්‍රේණීකරණ වැඩසටහන අවසන් වෙයි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ කෆීර් සටන් යානා බලකාය සඳහා වූ සවිස්තරාත්මක නවීකරණ වැඩසටහනක්…

12 Jun 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද නාවික හමුදා යුද නෞකාව USS කැන්බෙරා කොළඹ වරායේ නංගා ලයි Sinhala

එක්සත් ජනපද නාවික හමුදා යුද නෞකාව USS කැන්බෙරා කොළඹ වරායේ නංගා ලයි

එක්සත් ජනපදයේ නාවික හමුදා යුද නෞකාවක් කොළඹ වරායට පැමිණ තිබෙන අතර, මෙය ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය අතර නාවික සබඳතාවේ තවත් වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ. USS…

12 Jun 2026 Discuss
පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීතිඥ සංගමය ශ්‍රී ලංකාවේ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ සැලැස්ම පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි Sinhala

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීතිඥ සංගමය ශ්‍රී ලංකාවේ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ සැලැස්ම පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීතිඥ සංගමය (CLA) ශ්‍රී ලංකාව විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීම සළකා බලමින් සිටින බවට වාර්තා වීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල…

12 Jun 2026 Discuss