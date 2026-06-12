Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ διεθνές පාපන්දු ක්‍රීඩාංගනයක් ඉදිකිරීමට FIFA සහාය ප්‍රකාශ කරයි

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ διεθνές පාපන්දු ක්‍රීඩාංගනයක් ඉදිකිරීමට FIFA සහාය ප්‍රකාශ කරයි

ලෝක පාපන්දු පාලක මණ්ඩලය වන FIFA, ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර පාපන්දු ක්‍රීඩාංගනයක් ඉදිකිරීම සඳහා සිය සහාය ප්‍රකාශ කිරීමත් සමඟ, දිවයිනේ පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ පාපන්දු අභිලාෂයන්ට විශාල ශක්තියක් ලැබී තිබේ.

ශ්‍රී ලාංකික පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ නව යුගයක්

FIFA හි මෙම කැපවීම, ශ්‍රී ලංකාවේ පාපන්දු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ ගමනේ තීරණාත්මක පියවරක් සනිටුහන් කරයි. දිගු කලක් තිස්සේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩා රාජ්‍යයේ ආධිපත්‍යය දරමින් සිටින මෙරට, ගෝලීය පාලක මණ්ඩලයේ සහාය ලෝකල් ක්‍රීඩාවේ මට්ටම ඉහළ නැංවීමට සහ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයන්ට හා රසිකයන්ට නව අවස්ථා විවෘත කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් පාපන්දු ක්‍රීඩාංගනයක් හිමිවීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට FIFA අනුමත තරඟ, කලාපීය තරඟාවලි සහ අනාගතයේ දී විශාල ජාත්‍යන්තර තරඟාවලි සත්කාරකත්වය දැරීමට සමත් ලෝකෝත්තර ශ්‍රේණියේ කැපවූ ක්‍රීඩා පිටියක් හිමිවනු ඇත.

ක්‍රීඩාවට මෙයින් ලැබෙන අර්ථය

සුදුසු පාපන්දු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම ශ්‍රී ලංකාවට බොහෝ කලක් තිස්සේ පැවති අභියෝගයකි. දැනට, ජාත්‍යන්තර පාපන්දු ප්‍රමිතීන් සම්පූර්ණයෙන් සපුරාලන ක්‍රීඩාංගනයක් මෙරට නොමැති අතර, එය උසස් මට්ටමේ තරඟ සත්කාරකත්වය දැරීමට සහ දේශීය ක්‍රීඩාවට ගෝලීය අවධානය ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ඇති හැකියාව සීමා කරයි.

  • FIFA හි සහාය මගින් ව්‍යාපෘතියට තාක්ෂණික විශේෂඥතාව සහ මූල්‍යමය ශක්තිය යන දෙකම ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
  • නව ක්‍රීඩාංගනයක් මගින් රට පුරා පදනම් මට්ටමේ පාපන්දු සංවර්ධනය වේගවත් වනු ඇත.
  • ක්‍රීඩාංගනය, දකුණු ආසියාවේ පාපන්දු උත්සව සඳහා ශ්‍රී ලංකාව කලාපීය මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස තහවුරු කළ හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වන පාපන්දු උනන්දුව

මෑත වසරවලදී, FIFA ලෝක කුසලාන වැනි ගෝලීය තරඟාවලි සහ යුරෝපීය සමාජ පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ පුළුල් ජනප්‍රියතාවය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලාංකික තරුණ පරපුර අතර පාපන්දු ක්‍රීඩාවට ඇති උනන්දුව ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වී තිබේ. මෙම උද්යෝගය ප්‍රයෝජනයට ගෙන ක්‍රීඩාවේ යටිතල පහසුකම් සඳහා වැඩි ආයෝජනයක් ලබා ගැනීම කෙරෙහි රසිකයන් සහ පාපන්දු පරිපාලකයන් දිගු කලක් ඉල්ලා සිටියේය.

ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගනයක් ඉදිකිරීම සඳහා FIFA දුන් ප්‍රතිඥාව, ශ්‍රී ලංකාවේ පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ අනාගතය වෙනස් කළ හැකි転換点 転換点 හැරවුම් ලක්ෂ්‍යක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ.

රට පුරා ක්‍රීඩා නිලධාරීන් සහ ක්‍රීඩා ලෝලීන් මෙම නිවේදනයට සාදරයෙන් ස්වාගත කරමින්, ව්‍යාපෘතිය ඉක්මනින් හා විනිවිදභාවයෙන් ක්‍රියාත්මක කරමින් අනාගත ශ්‍රී ලාංකික පාපන්දු ක්‍රීඩකයන් පරම්පරාවන්ට දිගුකාලීන ප්‍රතිලාභ ලබාදෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු ප්‍රකාශ කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ආතර් සී. ක්ලාක් ආයතනයේ ඉංජිනේරුවන් රුපියල් මිලියන 3ක වටිනාකමින් යුත් රෝහල් උපකරණ රුපියල් 5,000කට අලුත්වැඩියා කරයි Sinhala

ආතර් සී. ක්ලාක් ආයතනයේ ඉංජිනේරුවන් රුපියල් මිලියන 3ක වටිනාකමින් යුත් රෝහල් උපකරණ රුපියල් 5,000කට අලුත්වැඩියා කරයි

ආතර් සී. ක්ලාක් නවීන තාක්ෂණ ආයතනයේ ඉංජිනේරුවන්, රුපියල් මිලියන 3කට ආසන්න වටිනාකමක් සහිත වෛද්‍ය උපකරණ, ඒ සඳහා වන ආන්තික වියදමකට — එනම් රුපියල් 5,000කට — සාර්ථකව…

12 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව අභිලාෂකාමී නව පස් අවුරුදු සැලැස්මක් සමඟ අපනයන ඉලක්කය ඩොලර් බිලියන 36 දක්වා තබයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව අභිලාෂකාමී නව පස් අවුරුදු සැලැස්මක් සමඟ අපනයන ඉලක්කය ඩොලර් බිලියන 36 දක්වා තබයි

ශ්‍රී ලංකාව 2030 වසර වන විට අපනයන ආදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 36 දක්වා ළඟා කර ගැනීමේ දිරිමත් ඉලක්කයක් සහිතව, රටේ අපනයන අංශය ප්‍රතිනවීකරණය කිරීම අරමුණු කරගත්…

12 Jun 2026 Discuss
2008 වසරේ සිදු වූ අතුරුදහන් වීම් සම්බන්ධ නඩුවේ හිටපු නාවික හමුදා නිලධාරියෙකුට ශ්‍රී ලංකා අධිකරණයෙන් ස්වකීය වාරය Sinhala

2008 වසරේ සිදු වූ අතුරුදහන් වීම් සම්බන්ධ නඩුවේ හිටපු නාවික හමුදා නිලධාරියෙකුට ශ්‍රී ලංකා අධිකරණයෙන් ස්වකීය වාරය

2008 වසරේ සිදු වූ බලහත්කාරී අතුරුදහන් කිරීම් මාලාවක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා අධිකරණයක් හිටපු නාවික හමුදා නිලධාරියෙකුට ස්වකීය වාරයක් නිකුත් කර ඇති අතර, දශකයකට…

12 Jun 2026 Discuss