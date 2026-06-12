එලොන් මස්ක් ඉතිහාසගත ඩොලර් ට්රිලියන් සම්පතේ දොරකඩ — එය ශ්රී ලංකා රුපියල්වලින් කොපමණද?
ටෙස්ලා, ස්පේස්එක්ස් සහ සමාජ මාධ්ය වේදිකාව වන X හි සිටින කෝටිපති ව්යවසායක එලොන් මස්ක්, ලෝකයේ ප්රථම ට්රිලියනෙයාර්වරයා ලෙස ඉතිහාසගත වීමේ සීමාවට ළඟා වෙමින් සිටින අතර, මෙය ගෝලීය මට්ටමින් පවා අවබෝධ කරගැනීමට දුෂ්කර, ශ්රී ලාංකික දෘෂ්ටිකෝණයෙන් නම් ඊටත් වඩා පරිකල්පනය කළ නොහැකි මූල්ය සන්ධිස්ථානයකි.
පරිකල්පනයට අමාරු සංඛ්යාවක්
ආර්ථික සාකච්ඡාවලදී "ට්රිලියන" යන වචනය නිතර භාවිත වුවද, එක් ඇමරිකානු ඩොලර් ට්රිලියනයක සැබෑ ප්රමාණය ප්රායෝගිකව ග්රහණය කරගැනීම ඉතා දුෂ්කරය. දේශීය සන්දර්භයට දළ ලෙස ගත් කල, එක් ඇමරිකානු ඩොලරයකට ශ්රී ලංකා රුපියල් 300 ක් පමණ වන වත්මන් විනිමය අනුපාතයෙන්, ඩොලර් ට්රිලියනයක් රුපියල් ට්රිලියන 300 කට ආසන්න ප්රමාණයකට සමාන වේ — එය ශ්රී ලංකාවේ සමස්ත දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය කිහිප වතාවක්ම ඉක්මවා යන සංඛ්යාවකි.
ශ්රී ලංකාවේ වාර්ෂික දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය රුපියල් ට්රිලියන 20 සිට 21 දක්වා පමණ වේ. එනම්, මස්ක් ට්රිලියන ඩොලර් සීමාව ළඟා කරගන්නේ නම්, ඔහුගේ ඒ පුද්ගලික දේපල වටිනාකම, ශ්රී ලංකාවේ එක් වසරක සමස්ත ආර්ථික නිෂ්පාදිතයේ දහ පස් ගුණයකට වඩා වැඩි ප්රමාණයකට සමාන වනු ඇත.
මස්ක් මෙතෙකට පැමිණියේ කෙසේද?
ඔහුගේ සමාගම්වල ඉහළ ගිය වටිනාකම් ප්රධාන වශයෙන් මස්ක්ගේ අසාමාන්ය සම්පතට හේතු වී ඇත. ඔහුගේ විදුලි රථ සමාගම වන ටෙස්ලා සහ පෞද්ගලික අභ්යාවකාශ සමාගම වන ස්පේස්එක්ස් යන දෙකම මෑත වසරවලදී සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ලබා ඇත. ට්විටර් අත්පත් කරගෙන X ලෙස නැවත නම් කිරීම ද ඔහු ගෝලීය අවධානය මධ්යයේ ස්ථිරව තබා ගැනීමට දායක වී ඇත.
මූල්ය විශ්ලේෂකයන් සහ සම්පත් නිරීක්ෂණ සංවිධාන සඳහන් කරන අයුරින්, මස්ක්ගේ දේපල වටිනාකම ලෝකයේ වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකු ඉක්මවා යන වේගයකින් ඉහළ යමින් ට්රිලියනෙයාර් සන්ධිස්ථානය යථාර්ථවාදී ලෙස ළඟා කරගත හැකි ඉලක්කයක් බවට පත් කර ඇත.
රුපියල් ට්රිලියන 300 කින් ශ්රී ලංකාවට කළ හැකි දේ
ශ්රී ලාංකික සන්දර්භය තුළ එවැනි සම්පතක ප්රමාණය තවදුරටත් පෙන්නුම් කිරීම සඳහා, පහත කරුණු සලකා බලන්න:
- 2022 දී ශ්රී ලංකාවේ බරපතලම ආර්ථික කඩාවැටීමට හේතු වූ සමස්ත විදේශ ණය අර්බුදය ඩොලර් බිලියන 50 සිට 55 දක්වා ප්රමාණයක් ඇතුළත් වූ අතර, එය ඩොලර් ට්රිලියනයේ කොටසකට පමණක් සමාන වේ.
- රජයේ වාර්ෂික ජාතික අයවැය සාමාන්යයෙන් රුපියල් ට්රිලියන 5 සිට 7 දක්වා පරාසයක පවතී — එනම් මස්ක්ගේ ප්රක්ෂේපිත සම්පතෙන් ශ්රී ලංකාවේ ජාතික අයවැය දශක ගණනාවකට ආවරණය කළ හැකිය.
- ශ්රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ විදේශ ආයෝජන සෙව් ප්රතිසංස්කරණ, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ සමාජ සුභසාධන වැඩසටහන් සඳහා, න්යායාත්මකව, එකම පුද්ගලයෙකුගේ සම්පතෙන් කිහිප වතාවක් මුළුමනින්ම මූල්ය ආධාර ලබා දිය හැකිය.
සම්පත් පිළිබඳ සංවාදය නැවත හැඩගස්වන සන්ධිස්ථානයක්
එකම පුද්ගලයෙකු ඩොලර් ට්රිලියනයක් සමුච්චය කරගැනීමේ ඉදිරිදර්ශනය, සම්පත් අසාමානතාවය, අතිධනවත්තුන් බදු ගැනීම සහ ඉතා සීමිත පිරිසක් අතට ආර්ථික බලය කේන්ද්රගත වීම පිළිබඳ ගෝලීය විවාදයන් නැවතත් උත්සන්න කර ඇත. 2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු වේදනාකාරී මිතිමත් ක්රියාමාර්ග සහ ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ මෙහෙයවීමෙන් ව්යූහ ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කළ ශ්රී ලංකාව වැනි රටවලට, ඒ වෙනස ඉතා ප්රකටව හැඟේ.
ඇමරිකානු ඩොලර් ට්රිලියනයක් යනු හුදෙක් පෞද්ගලික මූල්ය ජයග්රහණයක් නොව — දකුණු ආසියාවේ ඇතුළු රටවල් ගණනාවකේ සමස්ත ආර්ථිකයන්ට වඩා විශාල මුදලක් නිය
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.