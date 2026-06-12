උත්තමාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය තවමත් නැත
උත්තමාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය සේවය කරන විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය තවමත් ලබාගෙන නොමැති බව අධිකරණ හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්ය හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා බදාදා පාර්ලිමේන්තුවේදී හෙළිකළේය.
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අතරතුර විරුද්ධ පක්ෂ නායකවරයා විසින් මතු කරන ලද ප්රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමින් අමාත්යවරයා මෙම අනාවරණය සිදු කළ අතර, පුළුල් මහජන හා නීතිඥ ප්රජා අවධානයට ලක්ව ඇති මෙම පියවර කැබිනට් මට්ටමින් තවමත් අපරිష්කෘතව පවතින බව තහවුරු කළේය.
තවමත් සලකා බලමින් පවතින යෝජනාවක්
විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ යෝජිත සංශෝධනය ශ්රී ලංකාවේ රජය හා නීතිමය කවයන් තුළ අඛණ්ඩ සාකච්ඡාවකට භාජනය වෙමින් පවතී. කෙසේ වෙතත්, ලැබී ඇති අවධානය නොතකා, කැබිනට් මණ්ඩලය හරහා ගත යුතු විධිමත් අනුමත කිරීමේ ක්රියාවලිය තවමත් සම්පූර්ණ වී නොමැති බව අධිකරණ අමාත්යවරයාගේ ප්රකාශයෙන් පැහැදිලි වේ.
උත්තමාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ධූරාවලියේ ශීර්ෂස්ථානය අලංකාර කරන අතර, ඒවායේ විනිසුරුවන්ගේ සේවා කොන්දේසිවලට යම් වෙනසක් කිරීම ව්යවස්ථාමය හා ආයතනික වශයෙන් ඉමහත් තාත්පර්යයක් දරයි. උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස යනු ඉතා සංවේදී කරුණකි; එය අධිකරණ ස්වාධීනත්වය හා රටේ අධිකරණ ක්රමයේ ඉහළම මට්ටමේ පළපුරුදු නීතිමය ප්රවීණත්වයේ අඛණ්ඩතාව සමඟ සම්බන්ධ වේ.
පාර්ලිමේන්තු විමර්ශනය
පාර්ලිමේන්තු තලය තුළ මෙම කරුණ මතු කිරීමට විරුද්ධ පක්ෂය ගත් තීරණය, මෙම යෝජනාවේ ප්රගතිය හා විනිවිදභාවය පිළිබඳ නීති立法 සභිකයන් අතර ක්රමයෙන් වැඩෙමින් පවතින අවධානයේ ප්රකාශනයකි. කැබිනට් අනුමැතිය තවමත් ලබා නොගත් බැවින්, ආණ්ඩුව ඉදිරි කාලය තුළ මෙම කරුණ විධිමත් තීරණයක් සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරන්නේ කවදාද — හෝ කරන්නේදැයි — තවමත් අපැහැදිලිය.
කැබිනට් මණ්ඩලය මෙම යෝජනාව සලකා බැලීමට අපේක්ෂිත කාලසීමාව සම්බන්ධයෙන් අමාත්ය නානායක්කාර මහතා විසින් වැඩිදුර කිසිදු කාලසටහනක් ලබා දෙන ලදී නැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.