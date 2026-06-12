Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

උත්තමාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය තවමත් නැත

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
උත්තමාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය තවමත් නැත

උත්තමාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය සේවය කරන විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය තවමත් ලබාගෙන නොමැති බව අධිකරණ හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා බදාදා පාර්ලිමේන්තුවේදී හෙළිකළේය.

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අතරතුර විරුද්ධ පක්ෂ නායකවරයා විසින් මතු කරන ලද ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමින් අමාත්‍යවරයා මෙම අනාවරණය සිදු කළ අතර, පුළුල් මහජන හා නීතිඥ ප්‍රජා අවධානයට ලක්ව ඇති මෙම පියවර කැබිනට් මට්ටමින් තවමත් අපරිష්කෘතව පවතින බව තහවුරු කළේය.

තවමත් සලකා බලමින් පවතින යෝජනාවක්

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ යෝජිත සංශෝධනය ශ්‍රී ලංකාවේ රජය හා නීතිමය කවයන් තුළ අඛණ්ඩ සාකච්ඡාවකට භාජනය වෙමින් පවතී. කෙසේ වෙතත්, ලැබී ඇති අවධානය නොතකා, කැබිනට් මණ්ඩලය හරහා ගත යුතු විධිමත් අනුමත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තවමත් සම්පූර්ණ වී නොමැති බව අධිකරණ අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශයෙන් පැහැදිලි වේ.

උත්තමාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ධූරාවලියේ ශීර්ෂස්ථානය අලංකාර කරන අතර, ඒවායේ විනිසුරුවන්ගේ සේවා කොන්දේසිවලට යම් වෙනසක් කිරීම ව්‍යවස්ථාමය හා ආයතනික වශයෙන් ඉමහත් තාත්පර්යයක් දරයි. උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස යනු ඉතා සංවේදී කරුණකි; එය අධිකරණ ස්වාධීනත්වය හා රටේ අධිකරණ ක්‍රමයේ ඉහළම මට්ටමේ පළපුරුදු නීතිමය ප්‍රවීණත්වයේ අඛණ්ඩතාව සමඟ සම්බන්ධ වේ.

පාර්ලිමේන්තු විමර්ශනය

පාර්ලිමේන්තු තලය තුළ මෙම කරුණ මතු කිරීමට විරුද්ධ පක්ෂය ගත් තීරණය, මෙම යෝජනාවේ ප්‍රගතිය හා විනිවිදභාවය පිළිබඳ නීති立法 සභිකයන් අතර ක්‍රමයෙන් වැඩෙමින් පවතින අවධානයේ ප්‍රකාශනයකි. කැබිනට් අනුමැතිය තවමත් ලබා නොගත් බැවින්, ආණ්ඩුව ඉදිරි කාලය තුළ මෙම කරුණ විධිමත් තීරණයක් සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරන්නේ කවදාද — හෝ කරන්නේදැයි — තවමත් අපැහැදිලිය.

කැබිනට් මණ්ඩලය මෙම යෝජනාව සලකා බැලීමට අපේක්ෂිත කාලසීමාව සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය නානායක්කාර මහතා විසින් වැඩිදුර කිසිදු කාලසටහනක් ලබා දෙන ලදී නැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව සංචාරකයන් සඳහා ETA ගාස්තු අහෝසි කරයි: අමුත්තන් දැනගත යුතු කරුණු Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සංචාරකයන් සඳහා ETA ගාස්තු අහෝසි කරයි: අමුත්තන් දැනගත යුතු කරුණු

ශ්‍රී ලංකාව සංචාරකයන් සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික් ගමන් අනුමැතිය (ETA) ගාස්තු අහෝසි කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර, මෙය දිවයිනේ ඉතා වැදගත් සංචාරක කර්මාන්තය යළි පණ ගැන්වීමට සහ…

12 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ජූනි 16 වැනිදා පස් අවුරුදු ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්ම අ除幕කිරීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ජූනි 16 වැනිදා පස් අවුරුදු ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්ම අ除幕කිරීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාව 2026–2030 ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්ම (NEDP) ජූනි 16 වැනිදා දියත් කිරීමට සූදානම් වෙමින් සිතිති. ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ රටේ අපනයන අංශය ශක්තිමත් කර…

12 Jun 2026 Discuss
ව්‍යාජ රාජතාන්ත්‍රික ගමන් බලපත්‍රය සම්බන්ධ නඩුවේ ශශී වීරවංශගේ වරදකාරිත්වය කොළඹ මහාධිකරණය විසින් තහවුරු කෙරේ Sinhala

ව්‍යාජ රාජතාන්ත්‍රික ගමන් බලපත්‍රය සම්බන්ධ නඩුවේ ශශී වීරවංශගේ වරදකාරිත්වය කොළඹ මහාධිකරණය විසින් තහවුරු කෙරේ

ව්‍යාජ තොරතුරු සපයා රාජතාන්ත්‍රික ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශගේ බිරිඳ වන ශශී වීරවංශ මහත්මිය වෙත නියම කරන ලද…

12 Jun 2026 Discuss