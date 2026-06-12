Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බන්දාර සහ පෙරේරා විසින් සාහසික ප්‍රතිරෝධයකින් ශ්‍රී ලංකාව බිඳවැටීමේ අවදානමෙන් රකිති

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බන්දාර සහ පෙරේරා විසින් සාහසික ප්‍රතිරෝධයකින් ශ්‍රී ලංකාව බිඳවැටීමේ අවදානමෙන් රකිති

වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හි ලේන් විසින් මුල් පිතිකරණ රේඛාව විනාශකාරී ලෙස බිඳ දැමීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ඉතා ම අසරණ ස්ථානයකට පත් වූ නමුත්, බන්දාර සහ පෙරේරා යන දෙපළ විසින් කළ අධිෂ්ඨානශීලී ගලවා ගැනීමේ ප්‍රයත්නය හරහා කණ්ඩායම ව්‍යසනයේ අද්දරින් ආපසු රැගෙන එන ලදී.

ලේන්ගේ මුල් කාලීන ප්‍රහාරය වේදිකාව සකසයි

ලේන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පිතිකරණ රේඛාව ගලවා ගත නොහැකි ලෙස මුළුමනින් ම කඩා බිඳ දමමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ආරම්භක අදියරේ දී ශක්තිමත් ප්‍රකාශනයක් සිදු කළේය. මෙම මුල් දී ලබා ගත් දඩුවම් ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම පිතිකරණ රේඛාව කෙරෙහි දැඩි පීඩනයක් ඇති කළ අතර, ශ්‍රී ලංකා කඳවුර ශෝකජනක ස්ථානයකට ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඇද වැටෙමින් තිබිණ.

නොසැළෙන ධෛර්යය මත ගොඩනැඟුණු හවුල්කාරිත්වයක්

ශ්‍රී ලංකාවට ශක්තිමත් ව නැඟී සිටිය හැකි ක්‍රීඩකයන් අවශ්‍ය වූ මොහොතේ, බන්දාර සහ පෙරේරා ඒ අභියෝගයට ප්‍රතිචාර දැක් වූහ. ඒ දෙදෙනා එක් ව ඉතා වැදගත් හවුල්කාරිත්වයක් ගොඩ නඟමින් ඉනිම ස්ථාවර කර, ශ්‍රී ලංකාවට ඇති වූ ගතිය ක්‍රමයෙන් නැවත ලබා ගත්හ. පීඩනය යටතේ ඔවුන් දැක් වූ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ප්‍රශංසාවට ලක් වූ අතර, කණ්ඩායමට නැවත ගොඩනැඟීමේ ප්‍රතිරෝධක පදනමක් සලසා දෙන ලදී.

  • ලේන්ගේ මුල් කාලීන ස්පෙල් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පිතිකරණ රේඛාව සසල කළේය
  • බන්දාර සහ පෙරේරා ගලවා ගැනීමේ අත්‍යාවශ්‍ය හවුල්කාරිත්වයක් ගොඩ නැඟූහ
  • ඒ දෙදෙනා තීරණාත්මක මොහොතක ඉනිම ස්ථාවර කිරීමට දායක වූහ

පීඩනය යටතේ ප්‍රකාශිත චරිත ශක්තිය

බන්දාර සහ පෙරේරා අතර ගොඩ නැඟුණු හවුල්කාරිත්වය, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දිගු කලක් තිස්සේ ප්‍රකට කර ගෙන ආ සටන් කාමී ආත්මයේ සාක්ෂියක් විය. මුල් දී ලබා ගත් දඩුවම් හමුවේ බිඳ වැටීමට ඉඩ නොදී, ඒ දෙදෙනා ම ශාන්ත සිතින් හා කුසලතාවයෙන් ඉනිම ගල් ගල් ලෙස යළි ගොඩ නැඟූහ.

ලේන්ගේ ආරම්භක ප්‍රහාරය ඉනිම සම්පූර්ණයෙන් ම බිඳ දැමීමේ තර්ජනය ඉදිරිපිට, බන්දාර සහ පෙරේරාගේ ගලවා ගැනීමේ ප්‍රයත්නය ශ්‍රී ලංකාවට ඉතා ම අවශ්‍ය ස්ථාවරත්වය ලබා දෙන ලදී.

මෙම දෙදෙනාගේ දායකත්වය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආධාරකරුවන් අතර ප්‍රධාන කතාබහකට ලක් වනු ඇති අතර, ජාතික කණ්ඩායමේ රැඳී ඇති ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රිකට් ශිල්පය හා අධිෂ්ඨානය රසිකයන්ට සිහිපත් කරවීය. තරඟය ඉදිරියට ගෙවී යත් ම, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසාධනය ගැටුමේ වඩාත් ම සිත් ඇදගන්නා සුළු කථා රේඛාවක් ලෙස ඉස්මතු විය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 4ක ADB අර්බුද සහාය පැකේජය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට ආධාර ලැබීමට නියමිතයි Sinhala

එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 4ක ADB අර්බුද සහාය පැකේජය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට ආධාර ලැබීමට නියමිතයි

මෑත කාලීන ගෝලීය අර්බුදවල අනතුරු විපාකවලින් මිදීමට තවමත් වෙර දරන ආර්ථිකයන්ට නව බලාපොරොත්තුවක් ලබාදෙමින්, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) විසින් දියත් කරන ලද එක්සත්…

12 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 102.2ක් බව මුදල් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවට දන්වයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 102.2ක් බව මුදල් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවට දන්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු රාජ්‍ය අංශයේ ණය ප්‍රමාණය එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 102.2කට ආසන්න මට්ටමකට ළඟා වී ඇති බව මුදල් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනිල් ජයන්ත පෙරේරා…

12 Jun 2026 Discuss
විකල්ප ඉඩම් පිළිබඳ එකඟතාවය පිළිබඳ රජයේ ප්‍රකාශය කේපපිලාවු පවුල් ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

විකල්ප ඉඩම් පිළිබඳ එකඟතාවය පිළිබඳ රජයේ ප්‍රකාශය කේපපිලාවු පවුල් ප්‍රතික්ෂේප කරයි

අවතැන් වූ වාসීන් නිල ප්‍රකාශනයට එරෙහිව නැගී සිටිති ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ කේපපිලාවු ප්‍රදේශයේ වාසීන්, හමුදාව විසින් තවමත් අල්ලාගෙන සිටින තම මුල් ඉඩම් වෙනුවට…

12 Jun 2026 Discuss