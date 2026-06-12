Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ආතර් සී. ක්ලාක් ආයතනයේ ඉංජිනේරුවන් රුපියල් මිලියන 3ක වටිනාකමින් යුත් රෝහල් උපකරණ රුපියල් 5,000කට අලුත්වැඩියා කරයි

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ආතර් සී. ක්ලාක් ආයතනයේ ඉංජිනේරුවන් රුපියල් මිලියන 3ක වටිනාකමින් යුත් රෝහල් උපකරණ රුපියල් 5,000කට අලුත්වැඩියා කරයි

ආතර් සී. ක්ලාක් නවීන තාක්ෂණ ආයතනයේ ඉංජිනේරුවන්, රුපියල් මිලියන 3කට ආසන්න වටිනාකමක් සහිත වෛද්‍ය උපකරණ, ඒ සඳහා වන ආන්තික වියදමකට — එනම් රුපියල් 5,000කට — සාර්ථකව යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමෙන් ලාභදායී සෞඛ්‍ය සේවා ආධාරය සම්බන්ධයෙන් කැපී පෙනෙන ජයග්‍රහණයක් අත්කර ගෙන ඇත.

දේශීය ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රයේ ඓතිහාසික සිදුවීමක්

අලුත්වැඩියා කරන ලද, නවීකරණය කරන ලද සහ නැවත නිර්මාණය කරන ලද වෛද්‍ය උපකරණවල පළමු තොගය, රූමැටොලොජි හා පුනරුත්ථාපන ඒකකයට විධිමත් ලෙස භාර දෙනු ලැබූ අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා ක්‍රමය ස්වදේශීය ඉංජිනේරු ප්‍රවීණත්වය තුළින් සහාය කිරීමේ ආයතනයේ ප්‍රයත්නවල සැලකිය යුතු மைல් කණුවක් ලෙස එය සලකුණු කරයි.

මෙම ජයග්‍රහණය, සෞඛ්‍ය සේවා අංශයේ දශක ගණනාවක් තිස්සේ පැවති දැඩිම අභියෝගයන්ගෙන් එකක් — එනම් විශේෂිත වෛද්‍ය උපකරණ නඩත්තු කිරීම හා ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමේ අධික පිරිවැය — ආමන්ත්‍රණය කිරීමේ දී දේශීය තාක්ෂණික දක්ෂතාවයේ අති විශාල හැකියාව ඉස්මතු කරයි.

නව්‍යකරණය තුළින් රාජ්‍ය අරමුදල් ඉතිරි කිරීම

නොඑසේ නම් මිළ අධික ප්‍රතිස්ථාපන හෝ මිළ අධික විදේශ අලුත්වැඩියා සේවාවන් අවශ්‍ය වන උපකරණ යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම මගින්, ආයතනයේ ඉංජිනේරුවන් ශ්‍රී ලංකාවට ජාතියට ඉතා අල්ප වියදමකින් තීරණාත්මක වෛද්‍ය යටිතල පහසුකම් පවත්වා ගැනීමේ කුසලතා හා නිර්මාණශීලිත්වය ඇති බව ඔප්පු කර ඇත.

  • රුපියල් මිලියන 3ක වටිනාකමින් යුත් වෛද්‍ය උපකරණ සාර්ථකව යථා තත්ත්වයට පත් කරන ලදී
  • අලුත්වැඩියාවේ මුළු පිරිවැය රුපියල් 5,000ක් පමණකි
  • දේශීය ඉංජිනේරුවන් විසින් උපකරණ අලුත්වැඩියා කර, නවීකරණය කර, නැවත නිර්මාණය කරන ලදී
  • යථා තත්ත්වයට පත් කරන ලද උපකරණ රූමැටොලොජි හා පුනරුත්ථාපන ඒකකයට භාර දෙන ලදී

සෞඛ්‍ය සේවාව සඳහා පුළුල් ඇඟවීම්

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය රෝහල් දිගු කලක් තිස්සේ අයවැය සීමාවන් සහ දේශීය අලුත්වැඩියා හැකියාවන්හි හිඟකම හේතුවෙන් ක්‍රියාවිරහිත වූ වෛද්‍ය උපකරණ ගැටලුවෙන් පීඩා විඳ ඇත. මෙවැනි මුලපිරීම් තිරසාර හා ලාභදායී විකල්පයක් ලබා දෙන අතර, රෝගී සත්කාර හා ඖෂධ සඳහා යළි යොමු කළ හැකි සැලකිය යුතු රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය අරමුදල් නිදහස් කිරීමේ හැකියාව ඇත.

දේශීය ඉංජිනේරු ආයතනවලට විදේශ තාක්ෂණික සහාය හා ආනයනික අමතර කොටස් මත යැපීම අඩු කරමින්, ජාතියේ සෞඛ්‍ය සේවා ක්‍රමයේ යහපත සඳහා සෘජුවම දායක විය හැකි ආකාරය පිළිබඳ ශක්තිමත් නිදර්ශනයක් ලෙස මෙම ව්‍යාපෘතිය නිරූපණය වේ.

මොරටුවේ මූලස්ථානය සහිත ආතර් සී. ක්ලාක් නවීන තාක්ෂණ ආයතනය, ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවහාරික තාක්ෂණය හා නව්‍යකරණය සඳහා ප්‍රමුඛ කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස දීර්ඝ කලක් තිස්සේ පිළිගැනීමට ලක්ව ඇත. මෙම නවතම මුලපිරීම, සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණ පර්යේෂණ සීමාවන් ඉක්මවා ජාතික සංවර්ධනයට අත්‍යවශ්‍ය දායකත්වයක් ලබා දෙන ආයතනයක් ලෙස එහි භූමිකාව තවදුරටත් තහවුරු කරයි.

සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන් හා නිරීක්ෂකයන් මෙම වර්ධනයට සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, රට පුරා වැඩි රෝහල් ප්‍රමාණයක් හා පුළුල් වෛද්‍ය උපකරණ පරාසයක් ආවරණය වන පරිදි වැඩසටහන විස්තාරණය කෙරේ යැයි බලාපොරොත්තු පළ කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ διεθνές පාපන්දු ක්‍රීඩාංගනයක් ඉදිකිරීමට FIFA සහාය ප්‍රකාශ කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ διεθνές පාපන්දු ක්‍රීඩාංගනයක් ඉදිකිරීමට FIFA සහාය ප්‍රකාශ කරයි

ලෝක පාපන්දු පාලක මණ්ඩලය වන FIFA, ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර පාපන්දු ක්‍රීඩාංගනයක් ඉදිකිරීම සඳහා සිය සහාය ප්‍රකාශ කිරීමත් සමඟ, දිවයිනේ පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ ඉතිහාසයේ…

12 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව අභිලාෂකාමී නව පස් අවුරුදු සැලැස්මක් සමඟ අපනයන ඉලක්කය ඩොලර් බිලියන 36 දක්වා තබයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව අභිලාෂකාමී නව පස් අවුරුදු සැලැස්මක් සමඟ අපනයන ඉලක්කය ඩොලර් බිලියන 36 දක්වා තබයි

ශ්‍රී ලංකාව 2030 වසර වන විට අපනයන ආදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 36 දක්වා ළඟා කර ගැනීමේ දිරිමත් ඉලක්කයක් සහිතව, රටේ අපනයන අංශය ප්‍රතිනවීකරණය කිරීම අරමුණු කරගත්…

12 Jun 2026 Discuss
2008 වසරේ සිදු වූ අතුරුදහන් වීම් සම්බන්ධ නඩුවේ හිටපු නාවික හමුදා නිලධාරියෙකුට ශ්‍රී ලංකා අධිකරණයෙන් ස්වකීය වාරය Sinhala

2008 වසරේ සිදු වූ අතුරුදහන් වීම් සම්බන්ධ නඩුවේ හිටපු නාවික හමුදා නිලධාරියෙකුට ශ්‍රී ලංකා අධිකරණයෙන් ස්වකීය වාරය

2008 වසරේ සිදු වූ බලහත්කාරී අතුරුදහන් කිරීම් මාලාවක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා අධිකරණයක් හිටපු නාවික හමුදා නිලධාරියෙකුට ස්වකීය වාරයක් නිකුත් කර ඇති අතර, දශකයකට…

12 Jun 2026 Discuss