එක්සත් ජනපදය ඉරානය ඉලක්ක කරමින් නැවත හමුදා ප්රහාර එල්ල කරයි — හෝමුස් සමුද්ර සන්ධිය වැසීම ලෝක අනතුරු ඇඟවීමක් මතු කරයි
එක්සත් ජනපදය ඉරානය පුරා ස්ථාන කිහිපයක් ඉලක්ක කරමින් නව හමුදා ප්රහාර රැලක් එල්ල කර ඇති අතර, කලකිරීම්වලින් පිරි මැද පෙරදිග කලාපයේ 緊張කාරී තත්ත්වය තීරණාත්මක නව උච්චස්ථානයකට ළඟා වෙද්දී, එක්සත් ජනපද මධ්යම අණ දෙන මූලස්ථානය (CENTCOM) මෙම මෙහෙයුම් සනාථ කර ඇත.
ඉරාන ස්ථාන කිහිපයක් ඉලක්ක කළ ප්රහාර
CENTCOM නිකුත් කළ නිවේදනවලට අනුව, ඇමෙරිකානු හමුදා ඉරානය තුළ ඉලක්ක කිහිපයකට එරෙහිව නවතම ප්රහාර දියත් කළේය. මෙම ප්රහාර වොෂිංටනය සහ ටෙහෙරානය අතර ශත්රුකාරී ගැටුමේ සැලකිය යුතු උත්සන්නයක් සනිටුහන් කරන අතර, තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරන රජයන් හා ජාත්යන්තර සංවිධාන අතර ක්ෂණික කනස්සල්ල මතු කර ඇත.
ඉලක්කවල නිශ්චිත ස්වභාවය සහ පරිමාණය සම්බන්ධ විස්තර මූලික නිල සන්නිවේදනවල සීමිත ව පැවතුණ ද, ප්රහාර ස්ථාන කිහිපයකට එකවර ඇද වැටී ඇති බව වටහාගෙන ඇති අතර, එය පුළුල් හා සම්බන්ධීකෘත හමුදා මෙහෙයුමක් පෙන්නුම් කරයි.
හෝමුස් සමුද්ර සන්ධිය වැසේ — ලෝක වෙළෙඳාමට දරුණු පහරක්
ලෝක ආර්ථිකයට දුරදිග යන ප්රතිවිපාක ගෙන දෙන වර්ධනයක් ලෙස, උපාය මාර්ගිකව ඉතා වැදගත් හෝමුස් සමුද්ර සන්ධිය වසා දමා ඇත. පර්සියානු බොක්කෙහි සිට ඕමාන් බොක්ක දක්වා විහිදෙන මෙම පටු ජලමාර්ගය ලෝකයේ වැදගත්ම ඛනිජ තෙල් ගමනාගමන නෙරිති ස්ථානවලින් එකක් වන අතර, ලෝකයේ ඛනිජ තෙල් සැපයුමෙන් ඇස්තමේන්තුගත සියයට 20ක් දිනපතා එය හරහා ගලා යයි.
මෙම වසා දැමීම ජාත්යන්තර ශක්ති වෙළෙඳපොළ හරහා ක්ෂණික කම්පන රැල්ලක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ලෝකය පුරා ආර්ථිකවලට අහිතකර ලෙස බලපානු ඇති කෙළින් ම සිදු වන ඉන්ධන මිල ලොකු ඉහළ යාම් ගැන විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති — ඉන්ධන ආනයනය මත දැඩි ලෙස යැපෙන ශ්රී ලංකාව ද ඊට ඇතුළත් ය.
ශ්රී ලංකාවට ඇති ඇඟවීම්
දශකවල ඇති නරකම ආර්ථික අර්බුදයේ අනතුරු ප්රතිවිපාකවලින් තවමත් ගොඩ නැඟෙමින් සිටින ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන්, ලෝකයේ ඛනිජ තෙල් සැපයුමට දිගු කාලීන බාධාවක් ඇති වීම විශේෂයෙන් හානිකර විය හැකිය. ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමක් රජයේ ආනයන බිල, විදේශ විනිමය සංචිත, සහ සාමාන්ය ජනතාවගේ ජීවන වියදම කෙරෙහි නැවතත් පීඩනයක් ඇති කරනු ඇත.
- ශ්රී ලංකාව සිය ඉන්ධනවලින් සැලකිය යුතු කොටසක් මැද පෙරදිග සැපයුම් දාම හරහා ආනයනය කරයි.
- හෝමුස් සමුද්ර සන්ධිය දිගු කාලයක් වසා තිබීම ලෝකයේ ඛනිජ තෙල් සැපයුම අඩු කොට දේශීයව පොම්ප මිල ඉහළ නංවා ලිය හැකිය.
- ශ්රී ලංකාව මෑතක දී පමණක් යටපත් කිරීමට සමත් වූ උද්ධමන පීඩනය නැවත ඇවිළෙන අවදානමක් ඇත.
ජාත්යන්තර ප්රජාවෙන් ක්රියාත්මක වන ලෙස ඉල්ලීමක්
එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර උත්සන්න වන හමුදා හුවමාරුව, ජාත්යන්තර ප්රජාවෙන් සংයමයක් සහ රාජ්යතාන්ත්රික සහයෝගීතාවයක් ඉල්ලා හදිසි ඉල්ලීම් ඇති කර ඇත. ගැටුම දැනටමත් අස්ථිර කලාපය හරහා තව දුරටත් පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා ක්ෂණික තතු සන්සිදුවීමක් ඉල්ලා රටවල් කිහිපයක් අභ්යර්ථනා කර ඇත.
හෝමුස් සමුද්ර සන්ධිය, කෙටි කලකට වුව ද වසා දැමීම, මෑත වසරවල ලෝකය දුටු ලෝකයේ ශක්ති ආරක්ෂාවට ඇති බරපතළම තර්ජනවලින් එකක් නියෝජනය කරයි.
තත්ත්වය ඉක්මනින් ම දිගටම වර්ධනය වෙද්දී, කොළඹ ඇතුළු ලොව පුරා රජයන් සිදුවීම් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින්, උත්සන්න වෙමින් පවතින එක්සත් ජනපද-ඉරාන ගැටුමේ ප්රතිවිපාකවලින් සිය ආර්ථිකයන් ආරක්ෂා කිරීමට හදිසි ආරක්ෂිත පියවර ඇගයීමෙහි නිරත වෙති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.