Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපද රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයෙකු මියන්මාරයේ මෘත දේහය ලෙස සොයා ගැනේ; තායි කාන්තාවක් රඳවා ගනී

11 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජනපද රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයෙකු මියන්මාරයේ මෘත දේහය ලෙස සොයා ගැනේ; තායි කාන්තාවක් රඳවා ගනී

එක්සත් ජනපදයේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයෙකු මියන්මාරයේ විශාලතම නගරය වන යැංගොනයේ මෘත දේහය ලෙස සොයා ගෙන ඇති බව එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව තහවුරු කර ඇති අතර, සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තායි ජාතික කාන්තාවක් රඳවා ගෙන ඇත.

එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව මරණය තහවුරු කරයි

මියන්මාරයේ සේවය කළ එම රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයාගේ මරණය ඇමරිකානු බලධාරීන් විසින් තහවුරු කරන ලද නමුත්, ඥාතීන්ට දැනුම් දීම සිදු වන තෙක් මියගිය තැනැත්තාගේ අනන්‍යතාව ප්‍රසිද්ධියේ හෙළිදරව් කිරීමෙන් නිලධාරීන් වැළකී සිටිති. එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව සිද්ධිය පිළිගෙන ඇති අතර විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති බව සඳහන් කළේය.

තායි කාන්තාවක් රඳවා ගැනේ

රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයාගේ මරණය හා සම්බන්ධ බව විශ්වාස කෙරෙන තායි ජාතික කාන්තාවක් මියන්මාර් බලධාරීන් විසින් රඳවා ගෙන ඇත. සිද්ධිය වටා ඇති තත්ත්වයන් සක්‍රිය විමර්ශනයකට ලක් වෙමින් පවතින අතර, මෙම අවස්ථාව වන විට ප්‍රසිද්ධියේ කිසිදු ඔප්පු චෝදනාවක් නිවේදනය කර නොමැත.

රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ප්‍රජාව අවධානයෙන්

විශේෂයෙන් 2021 හමුදා බලය අල්ලා ගැනීමෙන් පසු මියන්මාරයේ පවතින දැඩි ආතතිය සහ සංකීර්ණ දේශපාලන පරිසරය හමුවේ, මෙම සිද්ධිය ජාත්‍යන්තර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ප්‍රජාව කම්පනයට පත් කර ඇත. රටේ ක්‍රියාත්මක විදේශ මෙහෙයුම් ආයතන, බලය අල්ලා ගැනීමෙන් පසු ගෙවුණු වසරවල ක්‍රමයෙන් දුෂ්කර තත්ත්වයන්ට මුහුණ දී ඇත.

  • මරණය සිදු වූයේ මියන්මාරයේ වාණිජ අගනුවර සහ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන යැංගොනයේය.
  • දේශීය බලධාරීන් විසින් තායි ජාතිකයෙකු රඳවා ගෙන ඇත.
  • එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව මරණය තහවුරු කර ඇති අතර දේශීය බලධාරීන් සමග සම්බන්ධතා පවත්වයි.
  • මියගිය තැනැත්තාගේ අනන්‍යතාව තවමත් නිල වශයෙන් නිකුත් කර නොමැත.

විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම යැංගොනයේ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය තවදුරටත් නිවේදන නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයාගේ මරණය පිළිබඳ පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් සහතික කිරීම සඳහා ඇමරිකානු නිලධාරීන් මියන්මාරයේ පාලන බලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධ වෙමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව යැංගොනයේ එක්සත් ජනපද රජයේ සේවකයෙකුගේ මරණය තහවුරු කර ඇති අතර, තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරන බව ප්‍රකාශ කර ඇත.

රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයාගේ මරණයට හේතු වූ සිදුවීම් විමර්ශකයන් විසින් එකට ගෙන හැර දක්වත්ම තවත් විස්තර අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. කලාපය තුළ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ආරක්ෂාව සඳහා ඇති පුළුල් ඇඟවුම් සලකා, ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව මෙය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව උසස් කරන ලද කෆීර් C12 'සිංහ පැටවා' සටන් ගුවන් යානයේ ඓතිහාසික පළමු පරීක්ෂණ පියාසැරිය සාර්ථකව සිදු කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව උසස් කරන ලද කෆීර් C12 'සිංහ පැටවා' සටන් ගුවන් යානයේ ඓතිහාසික පළමු පරීක්ෂණ පියාසැරිය සාර්ථකව සිදු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් හමුදා ශක්තිය සඳහා ඉතිහාසගත මොහොතක් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව (SLAF) සිය සටන් ගුවන් යාන හැකියාවන් නවීකරණය කිරීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහය තුළ…

11 Jun 2026 Discuss
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට ශ්‍රී ලංකාවේ තේ අපනයනය 2025 දී සියයට 3.3 කින් ඉහළ ගොස් මිලියන් කිලෝග්‍රෑම් 18.32 දක්වා වැඩිවේ Sinhala

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට ශ්‍රී ලංකාවේ තේ අපනයනය 2025 දී සියයට 3.3 කින් ඉහළ ගොස් මිලියන් කිලෝග්‍රෑම් 18.32 දක්වා වැඩිවේ

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට සිදුකරන ශ්‍රී ලංකාවේ තේ අපනයනය 2025 වර්ෂයේ දී ස්ථාවර වර්ධනයක් වාර්තා කරමින්, පෙර වර්ෂයේ මිලියන් කිලෝග්‍රෑම් 17.73 හා සැසඳීමේ දී…

11 Jun 2026 Discuss
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ශ්‍රී ලංකාව සීමා සටහන් කරන සවිස්තරාත්මක වෙළඳ ගිවිසුමක් කරා ඉදිරියට Sinhala

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ශ්‍රී ලංකාව සීමා සටහන් කරන සවිස්තරාත්මක වෙළඳ ගිවිසුමක් කරා ඉදිරියට

දෙරට අතර ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ශ්‍රී ලංකාව, දෙරට අතර ආර්ථික සබඳතා සැලකිය යුතු ලෙස ගැඹුරු කිරීමේ ඉලක්කයෙන් යුත් සවිස්තරාත්මක…

11 Jun 2026 Discuss