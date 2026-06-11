ට්රම්ප් ජනාධිපති ඉරානයට නැවතත් පහරදීමට තර්ජනය කරයි - හමුදා ගැටුම උත්සන්න වෙමින්
එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඉරානයට එරෙහිව දිගින් දිගටම හමුදා මෙහෙයුම් සිදුකරන බව අනතුරු අඟවයි
එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප් බදාදා ප්රකාශ කළේ, ඇමෙරිකානු හමුදා ඉරානයට එරෙහිව තවදුරටත් ප්රහාර එල්ල කරනු ඇති බවය. රාත්රිය පුරාවට දෙරටත් අතර හමුදා ප්රහාර හුවමාරු වීමත් සමඟ දෙරට අතර ශතෘත්වය භයානක ලෙස උත්සන්න වෙමින් පවතී.
ඕවල් කාර්යාලයේදී මාධ්යවේදීන් හමුවේ අදහස් දැක්වූ ට්රම්ප්, රාජ්යතාන්ත්රික අර්ථකථනයකට ඉඩක් නොතබමින් තම අභිප්රාය ඉතා පැහැදිලිව ප්රකාශ කළේය.
"ඊයේ අපි ඔවුන්ට දැඩි ලෙස පහරදුනා, අදත් අපි ඔවුන්ට දැඩි ලෙස පහරදෙන්නෙමු," යයි ට්රම්ප් මාධ්යවේදීන්ට පැවසීය.
රාත්රිය පුරා දෙරට අතර ප්රහාර හුවමාරු වූ පසු මෙම ප්රකාශය නිකුත් වූ අතර, එය වොෂිංටනය හා තෙහෙරානය අතර දිගු කලක් තිස්සේ පවතින ආතතිය සැලකිය යුතු ලෙසත් සතුටු සහගත ලෙසත් තීව්ර වීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
කලාපීය ස්ථාවරත්වයට තර්ජනයක්
දැනටමත් අස්ථාවර වූ මැද පෙරදිග කලාපයේ පුළුල් ගැටුමක් ඇතිවිය හැකිය යන බරපතල සැකය ජාත්යන්තර ප්රජාව අතර මතුව ඇත. ඉරාන ජනාධිපති මසූද් පෙසෙෂ්කියාන් ද මෙම තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ප්රතිචාර දක්වා ඇති නමුත්, ඔහුගේ ප්රකාශයේ සම්පූර්ණ විස්තර වාර්තා කිරීමේ අවස්ථාවේ තවමත් එළිවෙමින් පවතී.
පාර්ශව දෙකෙහිම හමුදා ප්රහාර හුවමාරුව, මෑත ඉතිහාසයේ එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය අතර ඇති වූ සෘජුතම ගැටුම්වලින් එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, සිදුවීම් ඉතා වේගයෙන් 展開 වෙමින් පවතින බැවින් ලෝකයේ නිරීක්ෂකයෝ කරුණාවෙන් බලා සිටිති.
තත්ත්වය තවමත් වෙනස් වෙමින් ඉතා අස්ථාවරව පවතින බැවින් තවදුරටත් වර්ධනයන් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.