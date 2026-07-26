2026 වර්ෂයේ ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු තත්ත්වය උග්ර වෙයි — රෝගීන් 81,000 ඉක්මවා, මරණ 61ක්
දිවයින පුරා ඩෙංගු මරණ සංඛ්යාව ඉහළ යමින්
2026 වර්ෂයේ දී ශ්රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උවදුරකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, තහවුරු වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්යාව 81,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර මෙතෙක් මරණ 61ක් සටහන් වී ඇති බව වාර්තා වන අතර, මෙය රට පුරා ජනාරෝග්ය ක්ෂේත්රයේ බරපතල කනස්සල්ලට හේතු වී තිබේ.
වර්ධනය වන ජනාරෝග්ය හදිසි අවස්ථාවක්
මෙම රෝග පැතිරීමේ පරිමාණය, මෑත වර්ෂවලදී දිවයිනේ අත්දුටු වඩාත් සංකීර්ණ ඩෙංගු මෙසීමක ලක්ෂණ විදහා දක්වයි. රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ යමින් පවතින හෙයින් සෞඛ්ය බලධාරීන් තත්ත්වය දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරන අතර, පළාත් කිහිපයක ප්රජාවන්ගෙන් නිතිපතා නව ආසාදන වාර්තා වෙමින් පවතී.
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු උණ, ස්ථිර ජලය රැඳෙන බෝවීමේ පරිසරයන් ඇති කරන තදබල වර්ෂාපාත සමයවලදී විශේෂ තර්ජනයක් එල්ල කරයි. ශ්රී ලංකාවේ නිවර්තන දේශගුණය හේතුවෙන් වසර පුරාවටම එවැනි රෝග පැතිරීම් සඳහා රට විශේෂ අවදානමකට ලක්ව ඇත.
එක් බැල්මකින් ප්රධාන දත්ත
- 2026 දී වාර්තා වූ සමස්ත ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව: 81,000 ඉක්මවා
- ඩෙංගු රෝගයට ආරෝපිත සමස්ත මරණ සංඛ්යාව: 61
- රෝග පැතිරීම ජාතික සෞඛ්ය නිරීක්ෂණ බලධාරීන් විසින් නිරන්තරයෙන් අධීක්ෂණය කෙරේ
බලධාරීන් ජනතාවගෙන් අවධානය ඉල්ලති
ජනාරෝග්ය නිලධාරීන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ තම නිවාස හා කාර්යාල අවට මදුරු බෝවීමේ ස්ථාන ඉවත් කිරීම ඇතුළු ක්ෂණික වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙසයි. ස්ථිර ජලය රැදී ඇති භාජන හිස් කිරීම, ජල ගබඩා ටැංකි ආවරණය කිරීම සහ වැසි ජලය රැස් විය හැකි අපද්රව්ය නිසිව බැහැර කිරීම ඒ අතර ප්රධාන වේ.
ඉහළ උෂ්ණත්වයකින් යුත් උණ, දරුණු හිසරදය, ඇස් පිටුපස වේදනාව, සන්ධි හා මාංශ පේශි වේදනාව හෝ රුධිරස්රාවයේ ඕනෑම සලකුණක් දක්නට ලැබෙන්නේ නම් — ඩෙංගු රෝගය හා සාමාන්යයෙන් සම්බන්ධ මෙම රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳව — වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගන්නා ලෙස පදිංචිකරුවන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
සාමූහික ක්රියාකාරිත්වයට ආයාචනයක්
ඩෙංගු රෝගය වැළැක්වීම රජයේ ආයතනවල පමණක් වගකීමක් නොවන බවත්, එය ගෘහස්ථ, ප්රාදේශීය සභා සහ ප්රජා සංවිධානවල සක්රීය සහභාගිත්වය අවශ්ය කරන බවත් සෞඛ්ය විශේෂඥයන් අවධාරණය කරයි. ප්රදේශ නිතිපතා පරීක්ෂා කිරීම, කාලෝචිත දුම් විහිදුවීමේ මෙහෙයුම් සහ අඛණ්ඩ ජන啓රෝධ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් රෝගය ව්යාප්ත වීම මැඩ පැවැත්වීමේ අත්යවශ්ය මෙවලම් ලෙස සැලකේ.
ශ්රී ලංකාව මෙම රෝග ව්යාප්තිය මැඩලීමට අඛණ්ඩව කටයුතු කරන අතරතුර, තවදුරටත් ජීවිත හානි වළක්වා ගැනීම සඳහා සියලු පුරවැසියන් අවධානයෙන් සිට ජනාරෝග්ය පියවරවලට සහයෝගය දක්වන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.