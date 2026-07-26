වතුපිටිවල පොලිස් උප පරීක්ෂකවරයා රත් වූ ගැටුමේ වීඩියෝව සමාජ මාධ්යවල පැතිරීමෙන් අනතුරුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
වතුපිටිවල ආයෝජන කලාප පොලිස් ස්ථානයට අනුයුක්ත උප පරීක්ෂකවරයෙකු, එම නිලධාරියා සහ පොදු ජනතාවගෙන් සාමාජිකයෙකු අතර ඇති වූ උණුසුම් ගැටුමක් සිදු වූ වීඩියෝවක් බහුලව ප්රචාරය වීමෙත් පසු, වහාම ක්රියාත්මක වන පරිදි තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත.
සමාජ මාධ්ය වේදිකා හරහා ඉතා ඉක්මනින් පැතිරුණු එම දර්ශන, සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගත් අතර, සිද්ධිය සම්බන්ධ විධිමත් විමර්ශනයක් අපේක්ෂාවෙන් නිලධාරියා අත්හිටුවීමට ඉහළ පොලිස් බලධාරීන් ක්ෂණිකව පියවර ගත්හ.
පොලිස් බලධාරීන්ගේ ක්ෂණික ප්රතිචාරය
මෙම අත්හිටුවීම, ශ්රී ලංකා පොලිසිය එහි නිලධාරීන් අතර වෘත්තීයමය හැසිරීම පවත්වා ගැනීමට සහ මහජන විශ්වාසය රැකගැනීමට දක්වන කැපවීම පිළිබිඹු කරයි. වීඩියෝව අන්තර්ජාලයේ ව්යාප්ත වූ වහාම බලධාරීන් ක්ෂණිකව ක්රියා කළ අතර, එවැනි හැසිරීම් බලකාය තුළ බොඳ නොවන බව ඒ මගින් සංඥා විය.
මෙම සිද්ධිය, නීතිය ක්රියාත්මක කරන නිලධාරීන්ගේ හැසිරීම සහ බලධාරීන් වගවීමට සමාජ මාධ්යවල වර්ධනය වන භූමිකාව පිළිබඳ ශ්රී ලාංකික ජනතාව අතර පුළුල් සාකච්ඡාවන් නැවත අවදි කර ඇත.
මහජන ප්රතිචාරය
නිලධාරියා සිවිල් පුරවැසියෙකු සමඟ කටයුතු කළ ආකාරය පිළිබඳ බහුතර ජනතාව කනස්සල්ල පළ කරමින් වීඩියෝව පිළිබඳ පුළුල් විවේචන එල්ල විය. දisciplinary ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ඉල්ලීම් තීව්ර කරමින් එම දර්ශන විවිධ වේදිකා හරහා පුළුල් ලෙස බෙදා හරිනු ලැබිණ.
- නිලධාරියා වහාම ක්රියාත්මක වන පරිදි තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත
- සිද්ධිය සිදු වූයේ වතුපිටිවල ආයෝජන කලාප පොලිස් ස්ථානයේදීය
- කාරණය සම්බන්ධ විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
විනය ක්රියාවලිය නිසි මාර්ග ඔස්සේ ඉදිරියට යාමට ඉඩ දෙන ලෙස බලධාරීන් ජනතාවෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, කාරණය තාක්ෂණික ලෙසත් තහවුරු කළ පොලිස් රෙගුලාසිවලට අනුකූලවත් හැසිරවීම සුනිශ්චිත කරනු ඇතැයි සහතික කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.