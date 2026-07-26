Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වතුපිටිවල පොලිස් උප පරීක්ෂකවරයා රත් වූ ගැටුමේ වීඩියෝව සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරීමෙන් අනතුරුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

26 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වතුපිටිවල පොලිස් උප පරීක්ෂකවරයා රත් වූ ගැටුමේ වීඩියෝව සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරීමෙන් අනතුරුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

වතුපිටිවල ආයෝජන කලාප පොලිස් ස්ථානයට අනුයුක්ත උප පරීක්ෂකවරයෙකු, එම නිලධාරියා සහ පොදු ජනතාවගෙන් සාමාජිකයෙකු අතර ඇති වූ උණුසුම් ගැටුමක් සිදු වූ වීඩියෝවක් බහුලව ප්‍රචාරය වීමෙත් පසු, වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත.

සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා හරහා ඉතා ඉක්මනින් පැතිරුණු එම දර්ශන, සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගත් අතර, සිද්ධිය සම්බන්ධ විධිමත් විමර්ශනයක් අපේක්ෂාවෙන් නිලධාරියා අත්හිටුවීමට ඉහළ පොලිස් බලධාරීන් ක්ෂණිකව පියවර ගත්හ.

පොලිස් බලධාරීන්ගේ ක්ෂණික ප්‍රතිචාරය

මෙම අත්හිටුවීම, ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය එහි නිලධාරීන් අතර වෘත්තීයමය හැසිරීම පවත්වා ගැනීමට සහ මහජන විශ්වාසය රැකගැනීමට දක්වන කැපවීම පිළිබිඹු කරයි. වීඩියෝව අන්තර්ජාලයේ ව්‍යාප්ත වූ වහාම බලධාරීන් ක්ෂණිකව ක්‍රියා කළ අතර, එවැනි හැසිරීම් බලකාය තුළ බොඳ නොවන බව ඒ මගින් සංඥා විය.

මෙම සිද්ධිය, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන්ගේ හැසිරීම සහ බලධාරීන් වගවීමට සමාජ මාධ්‍යවල වර්ධනය වන භූමිකාව පිළිබඳ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව අතර පුළුල් සාකච්ඡාවන් නැවත අවදි කර ඇත.

මහජන ප්‍රතිචාරය

නිලධාරියා සිවිල් පුරවැසියෙකු සමඟ කටයුතු කළ ආකාරය පිළිබඳ බහුතර ජනතාව කනස්සල්ල පළ කරමින් වීඩියෝව පිළිබඳ පුළුල් විවේචන එල්ල විය. දisciplinary ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ඉල්ලීම් තීව්‍ර කරමින් එම දර්ශන විවිධ වේදිකා හරහා පුළුල් ලෙස බෙදා හරිනු ලැබිණ.

  • නිලධාරියා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත
  • සිද්ධිය සිදු වූයේ වතුපිටිවල ආයෝජන කලාප පොලිස් ස්ථානයේදීය
  • කාරණය සම්බන්ධ විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ

විනය ක්‍රියාවලිය නිසි මාර්ග ඔස්සේ ඉදිරියට යාමට ඉඩ දෙන ලෙස බලධාරීන් ජනතාවෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, කාරණය තාක්ෂණික ලෙසත් තහවුරු කළ පොලිස් රෙගුලාසිවලට අනුකූලවත් හැසිරවීම සුනිශ්චිත කරනු ඇතැයි සහතික කර ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය වෙනස් කිරීමට පෙර මහජන referendum එකක් පැවැත්විය යුතු බව නාමල් කියයි Sinhala

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය වෙනස් කිරීමට පෙර මහජන referendum එකක් පැවැත්විය යුතු බව නාමල් කියයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රීලපොප) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය දීර්ඝ කිරීමට ගන්නා ඕනෑම…

26 Jul 2026 Discuss
ඉම්පැක්ට් ප්ලේයර් රීතිය සම්බන්ධ අවුලකින් ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් කළඹා — ශාහීන් අෆ්රිඩි පිටව යාමේ තර්ජනය කරයි Sinhala

ඉම්පැක්ට් ප්ලේයර් රීතිය සම්බන්ධ අවුලකින් ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් කළඹා — ශාහීන් අෆ්රිඩි පිටව යාමේ තර්ජනය කරයි

පාකිස්තාන් වේගවත් පන්දු යවන්නා වන ශාහීන් ශා අෆ්රිඩි, දැනට පැවැත්වෙන ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලිය අතරතුර නාටකාකාර ආකාරයෙන් ශ්‍රී ලංකාව හැර යාමේ තර්ජනය කර ඇත.…

26 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ චීන ජාතිකයන් අතර ඇති වූ කලහය සයිබර් වංචා ජාලයක් හෙළිදරව් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ චීන ජාතිකයන් අතර ඇති වූ කලහය සයිබර් වංචා ජාලයක් හෙළිදරව් කරයි

ශ්‍රී ලාංකික භූමියේ සිටි චීන ජාතිකයන් පිරිසක් අතර ඇති වූ දරුණු ගැටුමක් නීතිය බලාත්මක කිරීමේ බලධාරීන්ගේ අවධානයට ලක් වූ අතර, රටතුළ ක්‍රියාත්මක සංවිධිත සයිබර්…

26 Jul 2026 Discuss