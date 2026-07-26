Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හම්බන්තොට වරායේ ඉල්ලා නොගත් ආනයනික වාහන 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් එකරාශි වෙයි

26 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හම්බන්තොට වරායේ ඉල්ලා නොගත් ආනයනික වාහන 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් එකරාශි වෙයි

ආනයනය කරන ලද වාහන දහසකට අධික සංඛ්‍යාවක් වර්තමානයේ හම්බන්තොට වරායේ ඉල්ලා නොගත් තත්ත්වයෙන් රැඳී පවතින අතර, මෙය වරාය තදබදය, ගබඩා පිරිවැය සහ පහසුකමට සිදුවිය හැකි ආදායම් අලාභ පිළිබඳ බරපතල ගැටලු මතු කර ඇත.

වර්ධනය වන අවහිරතාවය

හම්බන්තොට වරායේ ඉල්ලා නොගත් වාහන එකරාශි වීම, සැලකිය යුතු සැපයුම් දාම හා ආර්ථික ගැටලුවක් ලෙස මතු වී ඇත. ඒකක 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් වරාය භූමිය තුළ අකර්මණ්‍ය ලෙස රැඳී සිටීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන නාවික දොරටුවක් සුමට ලෙස ක්‍රියාත්මක කරමින් වර්ධනය වන මෙම අවහිරතාවය කළමනාකරණය කිරීමේ අභියෝගය යළිත් ලතා කළමනාකාරීත්වයට ඉදිරිපත් වී ඇත.

වරාය හරහා ආනයනය කරන ලද මෙම වාහන, ඒ ඒ භාරකරුවන් විසින් තවමත් භාරගෙන නොමැති අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඒවා ලැබෙන මිල භාණ්ඩ හා වෙළඳ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා යොදා ගත හැකි වටිනා ඉඩකඩ අත්පත් කරගෙන ඇත.

වරාය මෙහෙයුම්වලට සිදුවන බලපෑම

ඉල්ලා නොගත් භාණ්ඩ දිගු කාලයක් ගබඩා කිරීම සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ යන රඳවා තැබීමේ ගාස්තු සහ පරිපාලන සංකූලතා ඇති කරන බැවින්, මෙම තත්ත්වය වරාය කළමනාකාරීත්වය මත අතිරේක පීඩනයක් ඇති කරයි. ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ උපාය මාර්ගික වාණිජ කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව විසින් ස්ථානගත කර ඇති මෙම වරායට, එවැනි අවහිරතාවයක් අනාගත ආයෝජකයන් හා නැව් සේවා සඳහා ඇති ආකර්ෂණීයත්වය හීන කළ හැකිය.

ඉල්ලා නොගත් වාහන මඟින් මූල්‍යමය ගැටලුවක් ද නිරූපණය වේ; ශුල්ක ගෙවීම ප්‍රමාද වීම වාහනවල වටිනාකම පිරිහීමට සහ රේගු බදු හා අදාළ බදු සම්බන්ධ සංකූලතාවලට හේතු විය හැකිය.

පුළුල් ආර්ථික පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවලදී තම වරාය යටිතල පහසුකම් පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර, රටේ දිගුකාලීන වෙළඳ හා සැපයුම් දාම අභිලාෂයන් සඳහා හම්බන්තොට වරාය කේන්ද්‍රීය භූමිකාවක් රඟ දක්වයි. මෙවැනි සිදුවීම් ආනයන ක්‍රියාවලීන් සුසම්පාදිත කිරීමේ හා ආනයනකරුවන්, රේගු නිලධාරීන් සහ වරාය අධිකාරීන් අතර කාලෝචිත සම්බන්ධීකරණයේ වැදගත්කම යළිත් ඉස්මතු කරයි.

වරාය නිලධාරීන් සහ අදාළ රජයේ ආයතන ඉදිරි කාලය තුළ මෙම ගැටලුව විසඳීමටත්, රැඳී සිටින වාහන ශුල්ක ගෙවා නිදහස් කරගැනීම සඳහා සුදුසු පියවර ගන්නා බවට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වතුපිටිවල පොලිස් උප පරීක්ෂකවරයා රත් වූ ගැටුමේ වීඩියෝව සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරීමෙන් අනතුරුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි Sinhala

වතුපිටිවල පොලිස් උප පරීක්ෂකවරයා රත් වූ ගැටුමේ වීඩියෝව සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරීමෙන් අනතුරුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

වතුපිටිවල ආයෝජන කලාප පොලිස් ස්ථානයට අනුයුක්ත උප පරීක්ෂකවරයෙකු, එම නිලධාරියා සහ පොදු ජනතාවගෙන් සාමාජිකයෙකු අතර ඇති වූ උණුසුම් ගැටුමක් සිදු වූ වීඩියෝවක් බහුලව…

26 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය වෙනස් කිරීමට පෙර මහජන referendum එකක් පැවැත්විය යුතු බව නාමල් කියයි Sinhala

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය වෙනස් කිරීමට පෙර මහජන referendum එකක් පැවැත්විය යුතු බව නාමල් කියයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රීලපොප) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය දීර්ඝ කිරීමට ගන්නා ඕනෑම…

26 Jul 2026 Discuss
ඉම්පැක්ට් ප්ලේයර් රීතිය සම්බන්ධ අවුලකින් ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් කළඹා — ශාහීන් අෆ්රිඩි පිටව යාමේ තර්ජනය කරයි Sinhala

ඉම්පැක්ට් ප්ලේයර් රීතිය සම්බන්ධ අවුලකින් ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් කළඹා — ශාහීන් අෆ්රිඩි පිටව යාමේ තර්ජනය කරයි

පාකිස්තාන් වේගවත් පන්දු යවන්නා වන ශාහීන් ශා අෆ්රිඩි, දැනට පැවැත්වෙන ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලිය අතරතුර නාටකාකාර ආකාරයෙන් ශ්‍රී ලංකාව හැර යාමේ තර්ජනය කර ඇත.…

26 Jul 2026 Discuss