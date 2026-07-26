ඉම්පැක්ට් ප්ලේයර් රීතිය සම්බන්ධ අවුලකින් ලංකා ප්රිමියර් ලීග් කළඹා — ශාහීන් අෆ්රිඩි පිටව යාමේ තර්ජනය කරයි
පාකිස්තාන් වේගවත් පන්දු යවන්නා වන ශාහීන් ශා අෆ්රිඩි, දැනට පැවැත්වෙන ලංකා ප්රිමියර් ලීග් තරගාවලිය අතරතුර නාටකාකාර ආකාරයෙන් ශ්රී ලංකාව හැර යාමේ තර්ජනය කර ඇත. ඔහු නියෝජනය කරන කණ්ඩායම, තරගාවලියේ ඉම්පැක්ට් ප්ලේයර් රීතිය සම්බන්ධ මතභේදාත්මක අවුලකට මුහුණ දීම මෙයට හේතුව වී ඇත.
සිදු වූයේ කුමක්ද?
ශාහීන්ගේ කණ්ඩායම ඉම්පැක්ට් ප්ලේයර් රීතිය යෙදීමේදී දෝෂයක් සිදු කළ විට මෙම සිදුවීම ඇති විය. නිශ්චිත කොන්දේසි යටතේ තරගයක් අතරතුර අතිරේක ක්රීඩකයෙකු කණ්ඩායමට එකතු කර ගැනීමට ඉඩ සලසන ආදේශක ක්රමයකට සමාන මෙම රීතිය නිසි ලෙස අනුගමනය නොකිරීම, පාකිස්තාන් වම් අතින් වේගවත් පන්දු යවන්නාගෙන් දැඩි ප්රතිචාරයක් ඇති කළේය. මෙම පරිපාලන අඩුපාඩුව ගැන ඔහු ප්රසිද්ධියේ ම කෝපයෙන් ක්රියා කළ බව වාර්තා වේ.
වාර්තාවලට අනුව, මෙම වරදට කෝප වූ ශාහීන්, සිය බෑග් ඇසුරුම් කොට ශ්රී ලංකාව සම්පූර්ණයෙන් හැර යාමේ තර්ජනය කර ඇති අතර, එය ජනප්රිය ටී-ටোවෙන්ටි ෆ්රැන්චයිස් තරගාවලියේ ඔහුගේ ඉතිරි සහභාගීත්වය සැකයට ලක් කර ඇත.
අෆ්රිඩිගේ කෝපය උතුරා යයි
ලෝක ක්රිකට් ක්ෂේත්රයේ භයානකතම වේගවත් පන්දු යවන්නන් අතර ස්ථානගත වී සිටින ශාහීන්, මෙම සෘතුවේ ලංකා ප්රිමියර් ලීගයේ ප්රධාන ආකර්ෂණයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ලෝක ක්රිකට් ක්ෂේත්රයේ ඔහු උසුලන සම්භාවනීය තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගත් විට, ඔහු කලින් පිටව යෑමක් ඔහුගේ කණ්ඩායමට මෙන්ම මුළු තරගාවලියටම දැඩි පාඩුවක් වනු ඇත.
මෙම තත්ත්වය, LPL හි ඉම්පැක්ට් ප්ලේයර් රීතිය පිළිබඳ පැහැදිලිත්වය හා ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් බරපතළ ප්රශ්න මතු කර ඇති අතර, තරගයේ දී මෙම තීරණාත්මක රීතිය වැරදි ලෙස යෙදූ ආකාරය ගැන කණ්ඩායම් කළමනාකාරිත්වය හා තරගාවලි නිලධාරීන් දැඩි විවේචනයට ලක් වෙමින් සිටිති.
තරගාවලියට ඇති කළ බලපෑම
දකුණු ආසියාවේ ප්රමුඛ ෆ්රැන්චයිස් ක්රිකට් ගමනාන්තයක් ලෙස ස්ථාපිත වීමට දැඩි වෑයමක් ගෙන ආ ලංකා ප්රිමියර් ලීගට, විශේෂයෙන් ජාත්යන්තර ප්රවීණ ක්රීඩකයන් සම්බන්ධ, මෙවැනි මතභේදවලට ඉඩ දිය නොහැකිය. තරගාවලියේ ගෝලීය ප්රතිරූපය ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කළ සංවිධායකයන්ට, ශාහීන්ගේ සහභාගීත්වය ලොකු ජයක් ලෙස සැලකෙමින් තිබිණ.
- ශාහීන් අෆ්රිඩි, ජාත්යන්තර ක්රිකට් ක්ෂේත්රයේ ඉහළ ශ්රේණිගත වේගවත් පන්දු යවන්නන් අතර ප්රමුඛ ස්ථානයක සිටී
- ලොව පුරා ෆ්රැන්චයිස් ලීග් කිහිපයකදීම ඉම්පැක්ට් ප්ලේයර් රීතිය විවාදාත්මක මාතෘකාවක් වී ඇත
- LPL, ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන ක්රිකට් වත්කම් අතරින් එකක් වන අතර, සෑම සෘතුවකම ජාත්යන්තර ක්රීඩකයන් ආකර්ෂණය කර ගනී
මෙම සිදුවීම ඇමතීම සඳහා හෝ රීතිය උල්ලංඝනය කිරීමට ප්රතිචාර වශයෙන් ඒකාබද්ධ හෝ නිවැරදි කිරීමේ ක්රියාමාර්ග ගෙන ඇත්දැයි තහවුරු කිරීම සඳහා, තරගාවලි නිලධාරීන් තවමත් නිල පොදු ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
ශාහීන් තම තර්ජනය ක්රියාත්මක කරනු ඇත්ද යන්න තවමත් නිශ්චිත නැතත්, ශ්රී ලංකාවේ ෆ්රැන්චයිස් ක්රිකට් සැමරුමක් විය යුතුව තිබූ දෙයක් මත මෙම සිදුවීම දැනටමත් ප්රත්යක්ෂ කැළලක් ඉතිරි කර ඇත.
ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් රසිකයන් හා LPL හිතවාදීන්, ඉදිරි දිනවල සිදුවීම් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇති අතර, ද්විපයේ ශ්රේෂ්ඨ පාකිස්තාන් ක්රීඩකයෙකු කලින් නොපිටව, සිය ක්රීඩාවලිය කෙළවර කරගනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු සහිතව සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.