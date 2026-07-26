ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය වෙනස් කිරීමට පෙර මහජන referendum එකක් පැවැත්විය යුතු බව නාමල් කියයි
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්රීලපොප) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ප්රකාශ කර ඇත්තේ, ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය දීර්ඝ කිරීමට ගන්නා ඕනෑම පියවරක් සඳහා, පළමුව ජනමත විචාරණයක් මඟින් ශ්රී ලාංකික ජනතාවගේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතු බවයි. එවැනි වැදගත් ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා කාරණයක් ජනතාවගේ සෘජු සහභාගිත්වයකින් තොරව තීරණය කළ නොහැකි බවද ඔහු අවධාරණය කළේය.
ජනතාවට යොමු කළ යුතු ප්රශ්නයක්
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පුත්රයා වන නාමල් මහතා තර්ක කළේ, රටේ ශ්රේෂ්ඨතම අධිකරණයට බලපාන වෙනස්කම් පාර්ලිමේන්තුව හෝ විධායකය විසින් තනිව ගත යුතු තීරණ නොවන බවයි. අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සහ එහි ව්යුහාත්මක රාමුව සාමාන්ය නීති සම්පාදන ක්රියාවලියෙන් ඔබ්බට ගිය ජාතික වැදගත්කමක් සහිත කාරණා බව ඔහු අවධාරණය කළේය.
ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව නීති විශේෂඥයන්, දේශපාලනඥයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතර විවාදයක් ඇති කර ඇති අතර, එවැනි වෙනසක් අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ශක්තිමත් කරනු ඇත්ද නැතහොත් එයට හානි කරනු ඇත්ද යන්න පිළිබඳව මතභේද පවතී.
ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය ගම්යතා
ශ්රී ලංකාවේ වත්මන් ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා රාමුව යටතේ, ශ්රේෂ්ඨාධිකරණයේ ව්යුහය සහ කාර්යය සම්බන්ධ වෙනස්කම් සඳහා සාමාන්ය නීති සම්පාදනයට සාපේක්ෂව ඉහළ අනුමැතියක් අවශ්ය වේ. ධුර කාලය දීර්ඝ කිරීමට විරෝධය දක්වන්නෝ තර්ක කරන්නේ, නිසි ජනතා සාකච්ඡාවකින් තොරව ගනු ලබන එවැනි පියවරක් දේශපාලන අරමුණු සඳහා අධිකරණයට බලපෑම් කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස සැලකිය හැකි බවයි.
ජනමත විචාරණයක් ඉල්ලා සිටීමෙන් නාමල් මහතා පිළිබිඹු කරන්නේ, ජනාධිපතිවරණ ප්රජාතන්ත්රවාදී අනුමැතියකින් තොරව ආයතනික වෙනස්කම් ඉක්මනින් පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත කර ගැනීමට නොහැකි බැව් විපක්ෂ දේශපාලනඥයන් අතර පවතින පුළුල් ගැටළුවයි.
ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධ ඕනෑම යෝජනාවක් දේශපාලනඥයන් විසින් තනිව නොව, ජනමත විචාරණයක් හරහා ජනතාව විසින් තීරණය කළ යුතුය.
විවාදය දිගටම පවතී
අධිකරණ ධුර කාල ප්රතිසංස්කරණය පිළිබඳ සාකච්ඡාව ඇති වී ඇත්තේ ශ්රී ලංකාව සැලකිය යුතු දේශපාලන හා ආර්ථික වෙනස්කම් වලට මුහුණ දෙන කාල වකවානුවකදීය. රාජ්ය ආයතන කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය යළි ගොඩනගා ගැනීම සඳහා අධිකරණයේ අඛණ්ඩතාව සහ ස්වාධීනත්වය ඉතා වැදගත් බව නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.
රජය යෝජිත වෙනස්කම් ක්රියාත්මක කරනු ඇත්දැයි සහ ඉදිරියට යන්නේ නම් ජනමත විචාරණයක් ඉල්ලා සිටීමට ප්රතිචාර දක්වනු ඇත්දැයි යන්න තවම අපැහැදිලිය. ඉදිරි සති කිහිපය තුළ යෝජිත ව්යවස්ථා සංශෝධනවල තවත් විස්තර අනාවරණය වීමත් සමඟ විවාදය තීව්ර වනු ඇතැයි දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ අපේක්ෂා කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.