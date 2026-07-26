Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කැනේඩියානු චිත්‍ර ශිල්පියෙකුගේ නැව් තොගයක රුපියල් මිලියන 201ක් සඟවා තිබූ බව ශ්‍රී ලංකා රේගුව හෙළි කරයි

26 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කැනේඩියානු චිත්‍ර ශිල්පියෙකුගේ නැව් තොගයක රුපියල් මිලියන 201ක් සඟවා තිබූ බව ශ්‍රී ලංකා රේගුව හෙළි කරයි

කැනේඩියානු චිත්‍ර ශිල්පියෙකු හා සම්බන්ධ නැව් තොගයක් පරීක්ෂා කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකා රේගු නිලධාරීන් විසින් රුපියල් මිලියන 201කට ආසන්න වටිනාකමක් සහිත සැඟවූ වත්කම් සොයා ගන්නා ලද අතර, 당국 මෙය ප්‍රධාන සොයාගැනීමක් ලෙස හඳුන්වා දෙයි.

පරීක්ෂාව සඳහා නැව් තොගය වෙන් කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි සහ කැනේඩියානු චිත්‍ර ශිල්පියෙකු ලෙස හඳුනාගත් පුද්ගලයෙකු හා සම්බන්ධ එම භාණ්ඩ තොගය රේගු නිලධාරීන් විසින් සම්පූර්ණ පරීක්ෂාවකට ලක් කරන ලදී. සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවේදී නිලධාරීන්ට貨物 තුළ සඟවා තිබූ විශාල මුදල් ප්‍රමාණය හෙළි වූ අතර, සඟවා තිබූ ධනයේ මූලාරම්භය හා අරමුණ පිළිබඳව වහාම සැකයක් ඇති විය.

ජාවාරම් මර්දනය තීව්‍ර වෙයි

මෙම නවතම අත්අඩංගුවට ගැනීම, ප්‍රවේශ වරායන්හි පාලනය තහවුරු කිරීමටත්, ප්‍රකාශ නොකළ වත්කම් හා තහනම් භාණ්ඩ රටට ජාවාරම් කිරීමේ උත්සාහයන් මර්දනය කිරීමටත් ශ්‍රී ලංකා රේගුව ගන්නා අඛණ්ඩ පියවරවල කොටසකි. මූල්‍ය අපරාධ හා අනවසර වෙළඳාම් මැඩලීම සඳහා ගෙන යන පුළුල් ජාතික උත්සාහයන් මධ්‍යයේ, ජාත්‍යන්තර නැව් තොග පරීක්ෂා කිරීමේදී 당국 වඩ වඩාත් අවධානයෙන් කටයුතු කරමින් සිටී.

රටේ ආර්ථික හා නෛතික අඛණ්ඩතාව රැකගැනීමේදී දැඩි රේගු පරීක්ෂාවන්හි වැදගත්කම මෙම සොයාගැනීම ඉස්මතු කරයි.

විමර්ශන ආරම්භ වෙයි

නැව් තොගය සම්බන්ධ සම්පූර්ණ තත්ත්වය තීරණය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රේගුව විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. වත්කම් සඟවා තිබූ ආකාරය, ඒ සඳහා වගකිව යුත්තේ කවුරුන්ද යන්න සහ තවදුරටත් නෛතික උල්ලංඝනයන් සිදු වී ඇත්දැයි නිශ්චිත කිරීමට නිලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.

විමර්ශන ඉදිරියට යත්ම, මෙම සිද්ධිය අදාළ නීතිය බලාත්මක කිරීමේ හා අධිකරණ 당국 වෙත යොමු කිරීමට නියමිතය. ජාවාරම් හෝ ප්‍රකාශ නොකළ ආනයන සම්බන්ධ සැක සහිත ඕනෑම කටයුත්තක් නිල මාර්ග හරහා වාර්තා කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා රේගුව මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු තත්ත්වය උග්‍ර වෙයි — රෝගීන් 81,000 ඉක්මවා, මරණ 61ක් Sinhala

2026 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු තත්ත්වය උග්‍ර වෙයි — රෝගීන් 81,000 ඉක්මවා, මරණ 61ක්

දිවයින පුරා ඩෙංගු මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් 2026 වර්ෂයේ දී ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උවදුරකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, තහවුරු වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 81,000 ඉක්මවා…

26 Jul 2026 Discuss
හම්බන්තොට වරායේ ඉල්ලා නොගත් ආනයනික වාහන 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් එකරාශි වෙයි Sinhala

හම්බන්තොට වරායේ ඉල්ලා නොගත් ආනයනික වාහන 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් එකරාශි වෙයි

ආනයනය කරන ලද වාහන දහසකට අධික සංඛ්‍යාවක් වර්තමානයේ හම්බන්තොට වරායේ ඉල්ලා නොගත් තත්ත්වයෙන් රැඳී පවතින අතර, මෙය වරාය තදබදය, ගබඩා පිරිවැය සහ පහසුකමට සිදුවිය හැකි…

26 Jul 2026 Discuss
වතුපිටිවල පොලිස් උප පරීක්ෂකවරයා රත් වූ ගැටුමේ වීඩියෝව සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරීමෙන් අනතුරුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි Sinhala

වතුපිටිවල පොලිස් උප පරීක්ෂකවරයා රත් වූ ගැටුමේ වීඩියෝව සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරීමෙන් අනතුරුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

වතුපිටිවල ආයෝජන කලාප පොලිස් ස්ථානයට අනුයුක්ත උප පරීක්ෂකවරයෙකු, එම නිලධාරියා සහ පොදු ජනතාවගෙන් සාමාජිකයෙකු අතර ඇති වූ උණුසුම් ගැටුමක් සිදු වූ වීඩියෝවක් බහුලව…

26 Jul 2026 Discuss