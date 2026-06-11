Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ට්‍රම්ප් ඉරානයට එරෙහිව "අද රාත්‍රියේම" විශාල හමුදා ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට තර්ජනය කරයි

11 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ට්‍රම්ප් ඉරානයට එරෙහිව "අද රාත්‍රියේම" විශාල හමුදා ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට තර්ජනය කරයි

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඉරානයට එරෙහිව දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරමින්, "අද රාත්‍රියේම" එම රටට දරුණු ලෙස පහර දෙන බව ප්‍රකාශ කර ඇත.

මෙම නාටකාකාර ප්‍රකාශය ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව කම්පනයට පත් කරමින්, වොෂිංටනය හා තෙහෙරාන් අතර ගැටුම් තීව්‍ර වීමේ බිය ඇති කර ඇති අතර, එය කලාපීය හා ගෝලීය ස්ථාවරත්වයට දුරදිග යන ප්‍රතිවිපාක ඇති කළ හැකිය.

ධවල මන්දිරයෙන් සෘජු අනතුරු ඇඟවීමක්

ට්‍රම්ප්ගේ සාමාන්‍ය නිර්භීත ශෛලියෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම ප්‍රකාශය, එක්සත් ජනපදය ඉස්ලාමීය ජනරජයට එරෙහිව තීරණාත්මක හමුදා ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට සූදානම් බව සංඥා කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රකාශය, ඔහුගේ පරිපාලනය ඉරානයට එරෙහිව නිකුත් කළ වඩාත්ම සෘජු හා තීක්ෂ්ණ තර්ජනයන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකේ.

මෙම අනතුරු ඇඟවීම, දශක ගණනාවක් තිස්සේ පැවතෙන රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ගැටුම්, සම්බාධක සහ මැදපෙරදිග පුරා පැවති නියෝජිත ගැටුම් හරහා රටවල් දෙකක් අතර ඇති සිදිරි සතුරුකමේ පසුබිමෙහි මතු වී ඇත.

කලාපීය හා ගෝලීය ඇඟවුම්

ඉරාන භූමියට එල්ල කෙරෙන සෘජු එක්සත් ජනපද හමුදා ප්‍රහාරයක් මැදපෙරදිගේ ගැටුම් ගතිකත්වය ගැඹුරින් වෙනස් කරනු ඇති අතර, ගෝලීය ඛනිජ තෙල් සැපයුම, කලාපීය ආරක්ෂක සන්ධාන සහ ජාත්‍යන්තර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතාවලට බලපෑ හැකි රැළිකාර ප්‍රතිඵල ඇති විය හැකිය.

ගල්ෆ් කලාපයෙන් ලැබෙන ස්ථිර ඛනිජ තෙල් ආනයනය මත බෙහෙවින් රඳා පවතින ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු ආසියාවේ රටවල් රැසකට, සතුරුකම් දීර්ඝ හමුදා ගැටුමකට පත් වේ නම්, සැලකිය යුතු ආර්ථික ප්‍රතිවිපාකවලට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකිය.

ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව මෙම තතු සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, ලෝක නායකයින් හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ආයතන, තත්ත්වය තවදුරටත් පිරිහීම වළක්වා ගැනීම සඳහා self-restraint දැක්වීමට හා සංවාදයට ඉල්ලීම් කරමින් සිටිති.

ට්‍රම්ප්ගේ අනතුරු ඇඟවීම, මෑත ඉතිහාසයේ ඉරානයට එරෙහිව නිකුත් කෙරුණු වඩාත්ම සෘජු හමුදා ක්‍රියාමාර්ග තර්ජනයක් ලෙස සැලකෙන අතර, ඕනෑම ප්‍රහාරයක් පුළුල් කලාපීය ගැටුමකට තුඩු දිය හැකි බව විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවති.

ඕනෑම විය හැකි හමුදා ක්‍රියාමාර්ගයක ස්වභාවය හා විෂය පථය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ලොව පුරා රජයන් වේගයෙන් වෙනස් වන තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව උසස් කරන ලද කෆීර් C12 'සිංහ පැටවා' සටන් ගුවන් යානයේ ඓතිහාසික පළමු පරීක්ෂණ පියාසැරිය සාර්ථකව සිදු කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව උසස් කරන ලද කෆීර් C12 'සිංහ පැටවා' සටන් ගුවන් යානයේ ඓතිහාසික පළමු පරීක්ෂණ පියාසැරිය සාර්ථකව සිදු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් හමුදා ශක්තිය සඳහා ඉතිහාසගත මොහොතක් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව (SLAF) සිය සටන් ගුවන් යාන හැකියාවන් නවීකරණය කිරීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහය තුළ…

11 Jun 2026 Discuss
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට ශ්‍රී ලංකාවේ තේ අපනයනය 2025 දී සියයට 3.3 කින් ඉහළ ගොස් මිලියන් කිලෝග්‍රෑම් 18.32 දක්වා වැඩිවේ Sinhala

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට ශ්‍රී ලංකාවේ තේ අපනයනය 2025 දී සියයට 3.3 කින් ඉහළ ගොස් මිලියන් කිලෝග්‍රෑම් 18.32 දක්වා වැඩිවේ

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට සිදුකරන ශ්‍රී ලංකාවේ තේ අපනයනය 2025 වර්ෂයේ දී ස්ථාවර වර්ධනයක් වාර්තා කරමින්, පෙර වර්ෂයේ මිලියන් කිලෝග්‍රෑම් 17.73 හා සැසඳීමේ දී…

11 Jun 2026 Discuss
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ශ්‍රී ලංකාව සීමා සටහන් කරන සවිස්තරාත්මක වෙළඳ ගිවිසුමක් කරා ඉදිරියට Sinhala

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ශ්‍රී ලංකාව සීමා සටහන් කරන සවිස්තරාත්මක වෙළඳ ගිවිසුමක් කරා ඉදිරියට

දෙරට අතර ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ශ්‍රී ලංකාව, දෙරට අතර ආර්ථික සබඳතා සැලකිය යුතු ලෙස ගැඹුරු කිරීමේ ඉලක්කයෙන් යුත් සවිස්තරාත්මක…

11 Jun 2026 Discuss