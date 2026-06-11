එක්සත් රාජධානිය, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව සහ තවත් රටවල් 36කට නොමිලේ ETA — ශ්රී ලංකාව සංචාරක ක්ෂේත්රය නංවාලීමට විශාල පියවරක්
එක්සත් රාජධානිය, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, ජර්මනිය සහ ඕස්ට්රේලියාව ඇතුළු ප්රධාන සංචාරක වෙළඳපොළ සහිත රටවල් 40ක් සඳහා ඉලෙක්ට්රොනික සංචාරක අධිකරණය (ETA) ගාස්තු අහෝසි කිරීමෙන් ශ්රී ලංකාව සිය සංචාරක ක්ෂේත්රය නැවත සක්රිය කිරීමට සැලකිය යුතු පියවරක් ගෙන තිබේ.
වැඩි සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට නිර්භීත තීරණයක්
මෙම ප්රධාන රටවල් සඳහා නොමිලේ සංචාරක ETA ලබාදීමේ තීරණය, ශ්රී ලංකා බලධාරීන් රටවැසියන් හට ලොව පුරා ගමනාගමන වෙළඳපොළේ වඩාත් ප්රවේශ්යශීලී හා තරඟකාරී ගමනාන්තයක් ලෙස දිවයින පිහිටුවීමේ ශක්තිමත් අධිෂ්ඨානයක් ප්රකාශ කරයි. පැමිණීමට පෙර ක්රියාවලියේ මූල්යමය බාධාවක් ලෙස පැවති ගාස්තුව ඉවත් කිරීමෙන් රජය ඉලක්ක කරන්නේ වැඩි සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර රටේ ඉතාමත් ප්රධාන ආර්ථික ක්ෂේත්රයක් වන සංචාරක කර්මාන්තයේ ප්රකෘතිය ගොඩනැගීමටය.
යුරෝපය, ආසියාව සහ පැසිෆික් කලාපය පුරා ව්යාප්ත ප්රධාන සංචාරක ජනනය කරන වෙළඳපොළ ආවරණය වන පරිදි රටවල් 40ක් මෙම වැඩසටහනට ඇතුළත් වේ. මෙම පියවර ඇතුළු ක්රියාමාර්ගය ඇතුළු ගමන් බලපත්ර ලබා ගැනීමේ ක්රියාවලිය සරල කරනු ඇති අතර, ගමනට පෙර කිසිදු වියදමකින් තොරව සංචාරකයින්ට අන්තර්ජාලය හරහා ගමන් අධිකාරය ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනු ඇත.
යෝජනා ක්රමයට ඇතුළත් ප්රධාන රටවල්
- එක්සත් රාජධානිය
- එක්සත් ජනපදය
- ඉන්දියාව
- ජර්මනිය
- ඕස්ට්රේලියාව
- ලොව ප්රධාන සංචාරක වෙළඳපොළ ආවරණය කරන තවත් රටවල් 35ක්
ආර්ථික ප්රකෘතියේ හදවත ලෙස සංචාරක ක්ෂේත්රය
2019 පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරය, කොවිඩ්-19 වසංගතය සහ 2022 දී රටවටා ව්යාප්ත වූ දරුණු ආර්ථික අර්බුදය ඇතුළු පසුගිය වසරවල ගොඩගැසුණු පරිහානිය හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය ක්රමිකව ප්රකෘතිමත් වීමේ මාර්ගයක ගමන් කරමින් සිටී. ජාතික ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමටත් ශ්රීවර්ධනය කිරීමටත් සංචාරකයින්ගේ ගලා ඒම ඉහළ නැංවීම ප්රමුඛ ප්රමුඛතාවයක් ලෙස පිළිගෙන ඇත.
කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයින් මෙම නිවේදනයට සාදරයෙන් පිළිගනිමින් පෙන්වා දෙන්නේ, ගමනාන්තයක් තෝරා ගැනීමේදී ගාස්තු හා පහසුව ඉහළ ස්ථාන ගන්නා සාධක බවයි. ETA ගාස්තුව ඉවත් කිරීම, සැලසුම් කිරීම හා වෙන් කරවා ගැනීමේ අදියරේදී සංචාරකයාගේ ගමනේ ඉතාමත් ඉල්ලාසිටි අදියරේ මූල්ය බාධාව තුරන් කිරීමක් වන අතර, ලෙහෙසිවෙන් ශ්රී ලංකාව ප්රාදේශීය තරඟකාරී ගමනාන්ත අභිබවා ඉදිරිදිශාවෙන් තෝරා ගැනීමට දිරිගැන්වීමක් ලෙස ක්රියා කරනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ගෝලීය සංචාරක ආකර්ෂණය ශක්තිමත් කිරීම
ශ්රී ලංකාව සිය පුරාතන සාංස්කෘතික උරුම ස්ථාන, නොකිලිටි වෙරළ තීරයන්, සශ්රීක කඳු රට හා සමෘද්ධ වනජීවී සම්පත් ඇතුළු විවිධාකාර ආකර්ෂණ සඳහා ජාත්යන්තරව අඛණ්ඩව පිළිගැනීම ලබමින් සිටී. ලොව ප්රධාන සංචාරක නිර්දේශ ලැයිස්තුවල ගෙවුණු වසරවලදී දිවයින ඉදිරිපෙළ ස්ථාන ලබාගෙන ඇති අතර, ඒ ධනාත්මක ප්රසිද්ධිය සැබෑ සංචාරක සංඛ්යාවලට පෙරළීමට සංචාරක අධිකාරිවරු දැඩි උනන්දුවෙන් සිටිති.
රටවල් 40ක ජාතිකයින් සඳහා නොමිලේ ETA ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක වීමත් සමඟ, ශ්රී ලංකාව ලොවට පැහැදිලි පණිවිඩයක් ලබා දෙයි — ශ්රී ලංකාව විවෘතය, ආගන්තුකයින්ට සාදරයෙන් පිළිගනිමින් සිටිනවාය, සහ ජාත්යන්තර සංචාරකයින්ට සුවිශේෂී අත්දැකීමක් ලබා දීමට සූදානම් බවය. ඉදිරි මාසවලදී සංචාරකයින්ගේ ගලා ඒමේ measureable ඉහළ නැංවීමක් ලබාදෙමින් ආගන්තුකාගාර හා සේවා ක්ෂේත්රය හරහා පුළුල් ආර්ථික වර්ධනයට හා රැකියා නි
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.