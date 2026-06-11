පරාසයේ බලාගාර වාර්ෂිකව ඩොලර් මිලියන 50ක් ගිල දමමින් ශ්රී ලංකාවේ LNG උපාය මාර්ගයට දැඩි විවේචන
මිල අධික සූදානම් මෙහෙයුම් ශක්ති සැලසුම් පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීම් මතු කරයි
ශ්රී ලංකාවේ දිය කළ ස්වාභාවික වායු (LNG) උපාය මාර්ගය දැඩි විමර්ශනයකට ලක්වෙමින් තිබේ. සූදානම් අවස්ථාවේ (standby) රඳවා ගත් බලාගාර, රටට වාර්ෂිකව ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 50කට ආසන්න පිරිවැයක් දරනු ලබන බව හෙළිවීම මීට හේතුවී ඇති අතර, මෙය රටේ ශක්ති සැලසුම්වල ගැඹුරු දෝෂ පිළිබිඹු කරන අදිරිය මූල්ය බරක් බව විවේචකයෝ පවසති.
හිස් ගමනේ ධාවනය වන බලාගාර
LNG සැපයුම් යටිතල පහසුකම් සම්පූර්ණයෙන් ස්ථාපිත කිරීම බලාපොරොත්තුවෙන් සූදානම් අවස්ථාවේ රඳවා ගෙන ඇති මෙම අක්රිය බලාගාර, අර්ථවත් මට්ටමකින් විදුලිය ජනනය නොකරමින් රාජ්ය අරමුදල් කාගෙන හමාරවෙමින් තිබේ. මෙවැනි පහසුකම් ක්රියාකාරී ඵලදායිතාවෙන් ස්වාධීනව ගෙවීම් කිරීමේ බැඳීම් ඇතිව ලබා ගත්තේ හෝ රඳවා ගත්තේ ඇයිද යන්න ශක්ති ක්ෂේත්රයේ විශ්ලේෂකයෝ සහ විපක්ෂ කටහඬ ප්රශ්නකරනු ලබති.
දශක ගණනාවක කාලයක් තුළ ශ්රී ලංකාව මුහුණ දුන් දරුණුතම මූල්ය අර්බුදයේ ආර්ථික ප්රතිවිපාකවලින් රට තවමත් ගොඩ නගා ගන්නා මෙම සන්දර්භය තුළ, මෙම බලාගාර සූදානම් අවස්ථාවේ රඳවා ගැනීමේ වාර්ෂික පිරිවැය දැඩි විවේචනයට ලක්ව ඇත. දුර්ලභ විදේශ විනිමය ඵලදායිතාවක් නොමැති ශක්ති වත්කම් සඳහා යෙදවීම මූල්ය වශයෙන් නොකල් ක්රියාවක් බවත්, රටේ ප්රකෘතිමත් වීමේ උත්සාහයන්ට궁극් ජිකව බාධාකාරී බවත් විරුද්ධවාදීහු තර්ක කරති.
LNG සංක්රාන්තිය ප්රමාදවේ
මිල අධික ඉන්ධන තෙල් සහ ගල් අඟුරු වෙනුවට පිරිසිදු, වඩා පිරිවැය-ඵලදායි ස්වාභාවික වායු දෙසට ශ්රී ලංකාව යොමු වීමේ අදිටන බොහෝ කලෙක සිට ප්රකාශ කර ඇත. එහෙත් ස්ථිර පාවෙන ගබඩා කිරීමේ සහ නැවත වායු ශ්රේණිගත කිරීමේ ඒකකයක් (FSRU) නොමැතිකම සහ ජාත්යන්තර සැපයුම්කරුවන් සමඟ දීර්ඝකාලීන ප්රසම්පාදන ගිවිසුම් නොමැතිකම ඇතුළු විශ්වාසජනක LNG සැපයුම් දාමයක් සුරක්ෂිත කිරීමේ ප්රමාදයන් හේතුවෙන් මෙම සංක්රාන්තිය බාධාවට ලක්ව ඇත.
ස්ථායී හා දැරිය හැකි LNG ප්රභවයක් නොමැතිව, ඒ ඉන්ධනය මත ධාවනය වීමට නිර්මාණය කළ බලාගාර බොහෝ දුරට අකාර්යක්ෂමව පවතිද්දී, ගිවිසුම්ගත බැඳීම් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට (CEB) සහ අවසානයේ ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට හා බදු ගෙවන්නන්ට ස්ථිර පිරිවැය පැටවීම අඛණ්ඩව සිදුවෙමින් තිබේ.
වගවීම් ඉල්ලීම්
ශක්ති ප්රතිපත්ති විවේචකයෝ දැන් මෙම බලාගාර පාලනය කරන ගිවිසුම්වල කොන්දේසි පිළිබඳ වැඩි විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා සිටිමින්, LNG ප්රසම්පාදන රාමු අවසන් කිරීමේ උත්සාහයන් තීව්ර කරන ලෙස රජයට බලකරති. මෙම තත්ත්වයට හේතුවූ තීරණ ගැනීමේ ක්රියාවලිය පිළිබඳ ස්වාධීන සමාලෝචනයක් ද ඉල්ලා සිටීම් සිදුවෙමින් තිබේ.
- සූදානම් බලාගාර මෙහෙයුම් සඳහා වාර්ෂිකව ඩොලර් මිලියන 50කට ආසන්න මුදලක් වැය වේ
- බලාගාර ආධාර කිරීමට සම්පූර්ණ LNG සැපයුම් දාමයක් තවමත් නොමැත
- CEB, අක්රිය ධාරිතා ගෙවීම් සම්බන්ධ අඛණ්ඩ මූල්ය පීඩනයකට මුහුණ දෙයි
- LNG ප්රභව සොයා ගැනීමේ සහ යටිතල පහසුකම් හිඩැස් ශීඝ්රයෙන් නිරාකරණය කිරීමට විශ්ලේෂකයෝ බලකරති
රජය පීඩනයට ලක්වේ
ශ්රී ලංකාවේ ගැටළු සහගත ශක්ති ක්ෂේත්රය ප්රතිසංස්කරණය කිරීමේ තීරණාත්මක ක්රියාමාර්ග ගැනීම ඔප්පු කර දැක්වීමට රජය මත ඇති පීඩනය, මෙම හෙළිදරව් තවදුරටත් වැඩි කරයි. මෑතකාලීන ප්රතිව්යූහගත කිරීමෙන් පසු විදුලි ගාස්තු ඓතිහාසිකව ඉහළ මට්ටම්වල පවතිද්දී, බලශක්ති ක්ෂේත්රයේ අකාර්යක්ෂමතාවය සහ නාස්තිය සඳහා ජනතාවගේ ඉවසීම ඉතා අඩු මට්ටමක ඇත.
ශ්රී ලංකාව සංයුක්ත සැපයුම් ගිව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.