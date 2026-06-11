ශ්රී ලංකා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව බොහෝ කලක් කල් දැමුණු පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට කැපවෙයි
දිගු රැඳීමක් අවසානයට ළඟා වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව බොහෝ කලක් කල් දැමුණු පළාත් පාලන මැතිවරණය ඉදිරියට ගෙන යාමට එකඟ වී ඇති අතර, රටේ වඩාත්ම දිගු කාලයක් ඇදී ගිය මැතිවරණ ගැටළුවලින් එකක් අවසාන විසඳුමකට ළඟා වන බවට ඉඟි සලකුණු මතු වී තිබේ.
විපක්ෂ පක්ෂ, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ පළාත් මට්ටමේ තේරී පත් නියෝජිතත්වය නොමැතිව ගෙවී ගිය වසර ගණන් කෙරෙහි දැඩි අතෘප්තියට පත්ව සිටි දූපතේ ඡන්දදායකයින් අතරෙන් පුළුල් විවේචනයට තුඩු දුන් බොහෝ කල් දැමීම්වලින් පසු, මැතිවරණය පැවැත්වීමට කොමිෂන් සභාව කැපවීම ප්රකාශ කර ඇත.
මෙම කල් දැමීම වැදගත් වන්නේ ඇයි
ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් ජීවිතයේ අත්යවශ්ය ප්රජා සේවාවන්, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ මූලික මට්ටමේ පාලනය අධීක්ෂණය කිරීමේ තීරණාත්මක භූමිකාවක් පළාත් පාලන ආයතනවලට හිමිව ඇත. නිසි ලෙස තේරී පත් වූ සභා නොමැතිව ගත වූ දිගු කාලය, නගරාධිපති ආයතන සහ ප්රාදේශීය සභා රාශියක් පත් කළ හෝ අතුරු කළමනාකරණ ව්යුහයන් යටතේ ක්රියාත්මක වන තත්ත්වයට පත් කර, වගවීම සහ ප්රජාතාන්ත්රික නීත්යානුකූලභාවය පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මතු කර ඇත.
ශ්රී ලංකාව දැනටමත් සැලකිය යුතු ආර්ථික හා සාමාජීය අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් සිටින මෙවන් කාලයක, මෙම මැතිවරණ කල් දැමීම රටේ ප්රජාතාන්ත්රික ආයතන කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය ඛාදනය කරන බව දේශපාලන විශ්ලේෂකයින් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අනතුරු ඇඟවී ඇත.
කොමිෂන් සභාවේ ස්ථාවරය
මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මැතිවරණය කාලසටහන්ගත කිරීම ඉදිරියට ගෙන යාමට ලබා දී ඇති මෙම නවතම එකඟතාවය, රටේ ප්රජාතාන්ත්රික ක්රියාවලියට සාමාන්ය තත්ත්වය යථා පිහිටුවීම සඳහා ගනු ලැබූ ධනාත්මක පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ. නිශ්චිත දිනයක් තවම නිල වශයෙන් ප්රකාශයට පත් කර නොමැති වුවද, ඉදිරි කාලය තුළ මැතිවරණය පැවැත්වීමේ සූදානම ගනු ලබන බව නිලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.
මෙම ප්රගතිය ශ්රී ලාංකික සමාජයේ පුළුල් කොටස් අතරේ සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒ අතරට ඇතුළත් වන්නේ:
- තවදුරටත් කල් නොදමා මැතිවරණය පැවැත්වීම වරින් වර ඉල්ලා සිටි විපක්ෂ දේශපාලන පක්ෂ
- තේරී පත් වූ පළාත් නියෝජිතත්වය යථා පිහිටුවීම වෙනුවෙන් පෙනී සිටි සිවිල් සංවිධාන
- මූලික මට්ටමේදී තම ප්රජාතාන්ත්රික අයිතිවාසිකම් ක්රියාත්මක කිරීමට 간절හිතින් බලා සිටින සාමාන්ය ඡන්දදායකයින්
ඉදිරියේ සිදු වන්නේ කුමක්ද
මැතිවරණය ඉක්මනින් පැවැත්වීමට එකඟ බව කොමිෂන් සභාව දැන් නිල වශයෙන් වාර්තාගත කර ඇති බැවින්, මැතිවරණය ක්රියාත්මක කිරීමට අවශ්ය සම්භාරාත්මක හා පරිපාලනමය පියවර කෙරෙහි අවධානය යොමු වනු ඇත. මෙම මැතිවරණය සම්බන්ධව බොහෝ වාර කල් දැමීම් සිදු වූ ඉතිහාසය සැලකිල්ලට ගෙන, මෙවර දෙන ලද කැපවීම සත්ය ක්රියාමාර්ගයක් බවට පත් වේදැයි නිරීක්ෂකයින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
නිදහස් හා සාධාරණ පළාත් පාලන මැතිවරණයක් පැවැත්වීම, ඉදිරි මාසවල ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාතාන්ත්රික පුනරුත්ථාපනය සහ ආයතනික විශ්වසනීයත්වය සඳහා වන වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.