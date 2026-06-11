ශ්රී ලංකාea රේගු දෙපාර්තමේන්තුව මාස පහේ එකතු කිරීම්වල 44%ක ඉහළ යෑමක් සමඟ ආදායම් ඉලක්ක බිඳ දමමින් ඉදිරියට
රේගු ආදායම් කාර්යසාධනය අපේක්ෂාවන් ඉක්මවා යයි
ශ්රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව රාජ්ය භාණ්ඩාගාරයට සැලකිය යුතු ශක්තිමත් දායකත්වයක් සපයමින්, මැයි මාසය සඳහා නියම කළ ආදායම් ඉලක්කය සියයට 16කින් ඉක්මවා යනු ලැබූ අතර, වසරේ මුල් මාස පහ තුළ එකතු කිරීම්වල සියයට 44ක් වූ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් වාර්තා කළේය. මෙය වෙළඳ ක්රියාකාරකම්වල ශක්තිමත් යථා තත්ත්වයට පත්වීමක් සහ වැඩිදියුණු වූ බලාත්මක කිරීමේ ප්රයත්නයන්හි සංඥාවක් ලෙස සැලකේ.
මැයි මාසයේ එකතු කිරීම් නියම මිණුම් දඬු ඉක්මවා යයි
රේගු අධිකාරිය සියයට 16ක සැලකිය යුතු වෙනසකින් තමන්ට පවරන ලද මැයි ආදායම් ඉලක්කයට වඩා ඉහළ කාර්යසාධනයක් අත් කර ගත්තේ, ආනයන ප්රමාණ ඉහළ යෑම සහ දෙපාර්තමේන්තුව ක්රියාත්මක කළ වඩාත් ඵලදායී ආදායම් එකතු කිරීමේ යාන්ත්රණ යන දෙකම පිළිබිඹු කරමිනි. ශක්තිමත් ප්රතිඵලය, වැඩි වූ වෙළඳ ප්රවාහයන් සහ ප්රවේශ වරායන්හි දැඩි කළ අනුකූලතා පියවරවල සංයෝජනයට ආරෝපණය කළ හැකි බව නිලධාරීන් සඳහන් කරති.
මාස පහේ සංඛ්යා බලාපොරොත්තු දනවන චිත්රයක් චිත්රණය කරයි
ජනවාරි සිට මැයි දක්වා කාලය සඳහා සමුච්චිත ආදායම් සංඛ්යා තවත් සම්මෝහනීය කතාවක් කියයි. මෙම නොකඩවා මාස පහ පුරා පවත්වාගත් ගතිවේගය, මෙම වැඩිදියුණුව එක් වරක් සිදු වූ සිදුවීමක් නොව, ව්යූහාත්මක ස්වභාවයක් ගන්නා බව පෙන්නුම් කරමින්, පෙර වසරේ අනුරූප කාලය හා සසඳන විට මුළු එකතු කිරීම් සියයට 44කින් ඉහළ ගොස් ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය ප්රකෘතිමත් වීමට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත්ම අභියෝගාත්මක ආර්ථික කාලපරිච්ඡේදවලින් එකක් හරහා ගමන් කරමින් සිටින රටකට, ශක්තිමත් රේගු ආදායම ඉතා සාදරයෙන් පිළිගත හැකි ප්රවර්ධනයකි. රේගු බදු රාජ්ය ආදායමේ ඉතා වැදගත් ප්රවාහයක් නියෝජනය කරන අතර, ශ්රී ලංකාව ආර්ථික ස්ථාවරීකරණය කරා තම ගමන ඉදිරියට ගෙන යද්දී, ඉලක්කයන්ට ප්රතිවිරෝධව නිරන්තරයෙන් ඉහළ කාර්යසාධනය භාණ්ඩාගාරයට වැඩි මූල්ය නම්යශීලිත්වයක් ලබා දෙයි.
- මැයි ආදායම් ඉලක්කය සියයට 16කින් ඉක්මවා ගොස් ඇත
- මාස පහේ සමුච්චිත එකතු කිරීම් වර්ෂ-වර්ෂ සසඳන විට සියයට 44කින් ඉහළ ගොස් ඇත
- කාර්යසාධනය වැඩි වූ වෙළඳ ක්රියාකාරකම් සහ ශක්තිමත් බලාත්මක කිරීම පිළිබිඹු කරයි
ශ්රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිරන්තර ඉහළ කාර්යසාධනය, ශ්රී ලංකාවේ ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සහාය ප්රකෘතිමත් වීමේ වැඩසටහනේ 礎ශිලාව ලෙස ශක්තිමත් ආදායම් එකතු කිරීම පවතින බැවින්, රටේ මූල්ය ඒකාග්රතා ප්රයත්නයන් නිරීක්ෂණය කරන ජාත්යන්තර ණය හිමියන් සහ ආර්ථික නිරීක්ෂකයන් විසින් ධනාත්මකව සලකනු ලැබීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.