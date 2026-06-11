පොදු ආරක්ෂක අමාත්යවරයා: පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරයන්ට හිටපු බුද්ධි අංශ ප්රධානී සුරේෂ් සල්ලේ සම්බන්ධ බවට සාක්ෂි තිබේ
හිටපු රාජ්ය බුද්ධි සේවා (SIS) අධ්යක්ෂ සුරේෂ් සල්ලේ, ජීවිත 260කට අධික ප්රමාණයක්앗ාගෙන රාජ්යය කම්පනයට පත් කළ 2019 පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරයන්ට සම්බන්ධ බවට සාක්ෂි පවතින බව ශ්රී ලංකාවේ පොදු ආරක්ෂක අමාත්යවරයා විසින් අ놀ිකුදායක ප්රකාශයක් කර ඇත.
හිටපු බුද්ධි අංශ ප්රධානියාට එරෙහිව බරපතළ චෝදනාවක්
2019 අප්රේල් 21 වැනිදා පල්ලි සහ ප්රධාන හෝටල් ඉලක්ක කරගනිමින් සිදු කළ සම්බන්ධිත සියදිවි නසාගැනීමේ ප්රහාරවල, ජ්යෙෂ්ඨ ආරක්ෂක නිලධාරීන්ගේ කුමන්ත්රණකාරී සම්බන්ධිතභාවය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නිකුත් කෙරුණු වඩාත්ම සැලකිය යුතු ප්රසිද්ධ ප්රකාශයක් ලෙස අමාත්යවරයාගේ ප්රකාශය සැලකිය හැකිය. ඉස්ලාමීය අන්තවාදී සංවිධානයක් වන නැෂනල් තව්හීද් ජමාඅත් විසින් සිදු කරන ලද මෙම ප්රහාර, ශ්රී ලංකා ඉතිහාසයේ මාරාන්තිකම ත්රස්ත සිදුවීම් අතර ස්ථානගත වේ.
රාජ්ය බුද්ධි සේවාවේ අධ්යක්ෂ ධූරය හෙබවූ සුරේෂ් සල්ලේ, ඉදිරියෙන් පැමිණි ප්රහාරය සම්බන්ධ ප්රමාණවත් අනතුරු ඇඟවීම් නිසි ලෙස ක්රියාත්මක කළේ ද, නැතහොත් හිතාමතාම යටපත් කළේ ද යන ප්රශ්නය සම්බන්ධයෙන් ඔහු ඊට පෙරද සූක්ෂ්ම විමර්ශනයට ලක් විය. එහෙත් නවතම අමාත්යවරයාගේ ප්රකාශය ඊටත් ඔබ්බට ගොස්, හිටපු බුද්ධි ප්රධානියා මෙම ඛේදවාචකය සමඟ වඩාත් සෘජුව සම්බන්ධ වන බවට ලද සාක්ෂි පෙන්නුම් කරයි.
බුද්ධි අංශ අසාර්ථකත්වය සම්බන්ධ දීර්ඝකාලීන ප්රශ්න
බෝම්බ ප්රහාරයන් සිදු වූ දා සිට, අනුක්රමික විමර්ශන සහ පාර්ලිමේන්තු පරීක්ෂණ, ශ්රී ලංකාවේ බුද්ධි ජාලය තුළ බරපතළ අඩුපාඩු පැවති බව පෙන්වා දී ඇත. සැලසුම් කළ ප්රහාරයක් සම්බන්ධව විදේශ බුද්ධි ආයතනවලින් ලද පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම්, සම්බන්ධිත බලධාරීන් වෙත ඵලදායී ලෙස නොදන්වන ලද බව වාර්තා වන අතර, ආරක්ෂක ස්ථාපනයේ ඉහළම මට්ටමේ වගකීම සම්බන්ධයෙන් කල්පවත්නා ප්රශ්න මතු කර ඇත.
ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල් සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන, දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටියේ, කෙළවරේ සිටි සෙබළුන් පමණක් නොව, සියලු වගකිව යුත්තන් නීතිය ඉදිරියට ගෙන ආ යුතු බවයි. අමාත්යවරයාගේ නවතම ප්රකාශය එම ඉල්ලීම් තීව්ර කිරීමට ඉඩ ඇත.
දේශපාලනික ඇඟවීම්
සුරේෂ් සල්ලේ, හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ සමීප සහකරුවෙකු වූ බැවින්, මෙම චෝදනාව සැලකිය යුතු දේශපාලනික බලයක් දරයි. ප්රහාරවලින් පසු, දේශපාලනික ආශ්රිතත්වය ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සම්පූර්ණ විමර්ශනයෙන් ආරක්ෂා කළ බව විචාරකයන් දිගුකාලීනව තර්ක කර ඇත.
ඉදිරියේදී විධිමත් චෝදනා ගොනු කෙරේදැයි හෝ නීතිමය කටයුතු කුමන ආකාරයෙන් සිදු වේදැයි පොදු ආරක්ෂක අමාත්යාංශය තවමත් සඳහන් කර නොමැත. එහෙත්, මෙම ප්රසිද්ධ ප්රකාශය, පෙර රජයන් ළඟා වීමට අකමැත්ත ප්රකාශ කළ ලෙස පෙනී ගිය මට්ටම් දක්වා, වත්මන් රජය වගවීම සෙවීමට සූදානම් විය හැකි බව ඇඟවෙයි.
ගොදුරු වූවෝ තවමත් යුක්තිය බලා සිටිති
බෝම්බ ප්රහාරයන්ට වසර පහකට අධික කාලයක් ගතවී ඇතත්, දිවි ගලවා ගත් අය සහ ශෝකාකූල පවුල් තවමත් සිත් සනසා ගැනීමක් සොයති. නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට යන වේගය සහ, ඇවිළ ගැනීම වැළැක්විය හැකිව හෝ ඊට ඉවහල් වූ බලධාරී ස්ථානවල සිටි අය කෙරෙහි ඇති ලෙස පෙනෙන වගවීමක් නොමැතිකම සම්බන්ධයෙන් බොහෝ දෙනා කලකිරීම ප්රකාශ කර ඇත.
අමාත්යවරයාගේ නවතම ප්රකාශය සමඟ, දැක්වූ සාක්ෂි අධිකරණය ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කෙරේදැයි සහ ශ්රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ අඳුරුතම දිනයන්ගෙන් එකක් සඳහා සම්පූර්ණ වගවීමක් අවසානයේ ඇති වේද
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.