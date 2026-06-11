බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා සඳහා වෙනම අධිකරණ පිහිටුවන බවට ජනාධිපති දිසානායකගේ පොරොන්දුව නීතියේ ආධිපත්යය පිළිබඳ ගැටළු මතු කරයි
ශ්රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා සඳහා පමණක් වෙනම අධිකරණ පිහිටුවන බවට පොරොන්දු වී ඇති අතර, මෙම පියවර රටේ අනෙකුත් සියලු පුරවැසියන්ට අදාළ වන සාමාන්ය නීති රාමුවට ඉහළින් ස්ථානගත කරන බවට විවේචකයෝ තර්ක කරති.
ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය ප්රශ්න මතු කරන පොරොන්දුවක්
ජනාධිපතිවරයා විසින් ප්රකාශයට පත් කළ මෙම යෝජනාව, බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා සඳහා විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද වෙනම අධිකරණ යාන්ත්රණයක් ඇති කිරීම අපේක්ෂා කරන අතර, සාසනික ප්රජාව වන සංඝ රත්නයේ සාමාජිකයන්, සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට වඩා වෙනස් ආකාරයකින් විභාග කිරීමට සහ තීන්දු ලබා දීමට යටත් කරන ද්විත්ව නීති ක්රමයක් ඇතිවිය හැකිය.
නීති නිරීක්ෂකයෝ සහ සිවිල් සමාජ නියෝජිතයෝ, මෙවැනි ක්රමවේදයක ඇඟවුම් පිළිබඳව ක්ෂණික ගැටළු මතු කරමින්, ආගමික කණ්ඩායමකට වෙනම අධිකරණ ව්යුහයක් ලබා දීම, ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනයේ ස්ථම්භයක් වන සහ ශ්රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවේ ද සඳහන් නීතිය ඉදිරියේ සමානාත්මතාවේ මූලධර්මය මූලිකවම යටපත් කරන බව අනතුරු අඟවති.
දේශපාලන පසුබිම සහ ආගමික බලපෑම
ශ්රී ලංකාව බොහෝ දුරට බෞද්ධ ජාතියක් වන අතර, ඓතිහාසිකව භික්ෂූ පක්ෂය සැලකිය යුතු දේශපාලන බලපෑමක් ක්රියාත්මක කර ඇත. අඛණ්ඩ රජයන් බලවත් බෞද්ධ සංවිධානවල සහාය ලබා ගැනීමට උත්සාහ කර ඇති අතර, මෙවැනි ස්වභාවයේ පොරොන්දු, ආගමිකව ගතානුගතික ඡන්දදායකයන් අතර සහාය තහවුරු කර ගැනීමේ උත්සාහයක් ලෙස පුළුල් ලෙස දකිනු ලැබේ.
කෙසේ නමුත්, විවේචකයෝ තර්ක කරන්නේ, ව්යවස්ථාදායක හෝ අධිකරණ සහනදීමකින් ආගමික ආයතනවලට අනුග්රහය දැක්වීම භයානක පෙරදිගක් ඇති කරන බවත්, විශේෂයෙන් රට දශක ගණනාවක ආර්ථික හා දේශපාලන කලබලකාරී තත්ත්වයෙන් පසු ආයතන කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය නැවත ගොඩනැගීමට සිටින මෙම අවස්ථාවේදී, එය ඉතාමත් අනතුරුදායක බවත්ය.
ඕනෑම ආගමික කණ්ඩායමක් සඳහා වෙනම අධිකරණ ස්ථාපිත කිරීම, යුක්තිය රඳා පවතින්නේ නීතිය මත නොව ඔබ කවුරුන් ද යන්න මත යැයි අසමාන සමාජයක් නිර්මාණය කරයි — එය නූතන ප්රජාතන්ත්රවාදී රාජ්යයකට නොගැළපේ.
ශ්රී ලංකාවේ නීති ක්රමයට ඇති පුළුල් ඇඟවුම්
2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් රට සිය දුෂ්කර ප්රකෘතිය ලබා ගනිමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ, ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්රමය දැනටමත් දෙදරුම් ලකුණු යටතේ ක්රියාත්මක වේ. සමාන්තර අධිකරණ ක්රම හඳුන්වා දීම, දැනටමත් බරින් පෙළෙන නීති රාමුව කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය තවදුරටත් ක්ෂය කිරීමේ අවදානමක් ඇතිවිය හැකි බව නීති විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.
මතු වී ඇති ප්රධාන ගැටළු අතර:
- බරපතල අපරාධ සඳහා අතිරේකව නිරූපිත භික්ෂූන් වහන්සේලාට, එකම චෝදනා ලද සාමාන්ය පුරවැසියන්ට සාපේක්ෂව, වඩාත් සහනශීලී සැලකිල්ලක් ලැබීමේ හැකියාව.
- ආගම හෝ සමාජ තත්ත්වය නොතකා නීතිය ඉදිරියේ සමාන ආරක්ෂාව සහතික කරන ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා විධිවිධාන සමඟ ඇතිවිය හැකි ගැටුම.
- මෙරට ජනවාර්ගික ගැටුම් වලට ඓතිහාසිකව සම්බන්ධ වූ බෞද්ධ සංඝ ක්ෂේත්රය තුළ ඇතැම් අන්තවාදී කොටස් සවිබල ගැන්වීමේ අවදානම.
දේශපාලන ක්ෂේත්රය හරහා ලැබෙන ප්රතිචාර
ප්රකාශය මිශ්ර ප්රතිචාර ඇති කර ඇත. ආගමික කවයන් ඇතුළු සහාය දක්වන්නෝ, සංඝ රත්නය සහ රටේ බෞද්ධ උරුමය කෙරෙහි ගෞරවය ප්රකාශ කිරීමේ ඉඟියක් ලෙස මෙම පොරොන්දුව සාදරයෙන් පිළිගත් නමුත්, විපක්ෂ දේශපාලනඥයෝ සහ සුළු ජාතිකයන්ගේ නියෝජිතයෝ, මෙම යෝජනාව වෙනස් කොට සැලකීමේ ක්රියාවක් සහ දේශපාලන අවස්ථාවාදයක් ලෙස හෙළා දැක
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.