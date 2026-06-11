අගමැති හරිණී පැරණි ක්රමය යටතේ පළාත් සභා මැතිවරණ නොපවත්වන බව පැහැදිලි කරයි — මුලින්ම නව මැතිවරණ රාමුවක් අවශ්යයි
අග්රාමාත්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය, පළාත් සභා මැතිවරණ වර්තමාන සමානුපාතික නියෝජන ක්රමය යටතේ පැවැත්වීමට ඉඩ නොදෙන බව පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇති අතර, එවැනි ඕනෑම ඡන්ද විමසීමකට පෙර මැතිවරණ ප්රතිසංස්කරණ සිදු කිරීමට රජය අධිෂ්ඨාන සහිත බව ඒ මගින් සංඥා කර ඇත.
පාර්ලිමේන්තුවේ සෘජු ප්රකාශයක්
ඊයේ පාර්ලිමේන්තුව අමතමින්, මන්ත්රී රවී කරුණානායක මහතා විසින් යොමු කරන ලද ප්රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් අග්රාමාත්යවරිය තම ස්ථාවරය නිශ්චිතව ප්රකාශ කළාය. පවතින මැතිවරණ රාමුව යටතේ පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමට රජයට කිසිදු අදහසක් නොමැති බවත්, එම මැතිවරණ පැවැත්වීමට පෙර නව ක්රමවේදයක් ස්ථාපිත කළ යුතු බවත් ඇය ප්රකාශ කළාය.
දිගු කලක් කල් දැමුණු පළාත් සභා මැතිවරණ
ශ්රී ලංකාවේ පළාත් සභා මැතිවරණ වසර කිහිපයක් තිස්සේ එල්ලා පවතින අතර, මෙම පමාව පළාත් මට්ටමේ ප්රජාතන්ත්රවාදී නියෝජිතත්වය දුර්වල කරන බව තර්ක කරන විපක්ෂ පක්ෂ සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන විසින් එය දැඩි ලෙස විවේචනය කර ඇත. මෙම මැතිවරණ කවදා, කෙසේ පැවැත්වීද යන්න දිගින් දිගටම දේශපාලන ගැටලුවක් ලෙස පවතී.
මැතිවරණ ප්රතිසංස්කරණ සඳහා මුල් තැන
අග්රාමාත්යවරියගේ ප්රකාශය, අර්ථවත් මැතිවරණ ප්රතිසංස්කරණ යනු පසු විපරමකට ඉතිරි කළ යුතු කරුණක් නොව පූර්ව අවශ්යතාවයක් බවට වර්තමාන රජයේ ස්ථාවරය තහවුරු කරයි. නව මැතිවරණ ක්රමයක් ස්ථාපිත කිරීමෙන් පසුව පමණක් ඉදිරියට යන ලෙස අවධාරණය කිරීමෙන්, ප්රතිසංස්කරණය තම ප්රජාතන්ත්රවාදී න්යාය පත්රයේ කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස රජය ස්ථානගත කර ගන්නා බව පෙනේ.
මෙම නිවේදනය, එවැනි ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ගතවන කාල රාමුව සහ පළාත් සභා සඳහා සංශෝධිත මැතිවරණ ක්රමයක් අවසානයේ ගත යුතු ස්වරූපය පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුව තුළ සහ දේශපාලන පාර්ශ්වකරුවන් අතර විවාදය නැවත අවුලුවාලීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.