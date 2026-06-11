Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හෝම් ලෑන්ඩ්ස් සමාගම පෝට් සිටි කොළඹේ ඓතිහාසික නිශ්චල දේපළ එළිදැක්වීමකට සූදානම් වෙයි

11 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හෝම් ලෑන්ඩ්ස් සමාගම පෝට් සිටි කොළඹේ ඓතිහාසික නිශ්චල දේපළ එළිදැක්වීමකට සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලාංකික නිශ්චල දේපළ සංවර්ධක හෝම් ලෑන්ඩ්ස් සමාගම, රටේ ඉතිහාසයේ විශාලතම නිශ්චල දේපළ එළිදැක්වීම ලෙස විස්තර කෙරෙන සුවිශේෂී නේවාසික ව්‍යාපෘතියක් හෙළිදරව් කිරීමට සූදානම් වෙමින්, සිය දිරිමත්ම පියවර තැබීමට ඔරොත්තු දෙමින් සිටී.

පෝට් සිටි කොළඹේ නව සන්ධිස්ථානයක්

සෙන්ට්‍රල් පාක් බුලවාර්ඩ් පෝට් සිටි කොළඹ නමින් හඳුන්වනු ලබන මෙම සංවර්ධනය, අගනුවරේ වෙරළ තීරයෙන් ඔබ්බෙහි ගොඩනගනු ලැබූ ආකර්ෂණීය පෝට් සිටි කොළඹ කලාපය තුළ ස්ථාපිත වනු ඇත. මෙම කලාපය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ නාගරික ජීවන රටාව හා ජාත්‍යන්තර ආයෝජනය සඳහා වඩාත් ඉල්ලුම් කෙරෙන ලිපිනය ලෙස ක්‍රමයෙන් නම් දිනාගෙන ඇත.

දේපළ සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ස්ථාපිත නාමයන්ගෙන් එකක් වන හෝම් ලෑන්ඩ්ස් සමාගම, මෙම එළිදැක්වීම සමාගමට පමණක් නොව, සමස්ත ශ්‍රී ලාංකික නිශ්චල දේපළ අංශයටම තීරණාත්මක මොහොතක් ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත. ව්‍යාපෘතියේ පරිමාණය රටේ ඉතිහාසයේ ඊට පෙර සිදු කරන ලද ඕනෑම දේපළ එළිදැක්වීමකට වඩා ඉක්මවා යන බව වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලාංකික නිශ්චල දේපළ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමිතිය ඉහළ නැංවීම

සෙන්ට්‍රල් පාක් බුලවාර්ඩ් හෙළිදරව් කිරීම දේශීය ගැනුම්කරුවන් සහ විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික ආයෝජකයන් දෙපිරිස අතරම සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇද ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඔවුන් බොහෝ දෙනෙක් පෝට් සිටි කොළඹේ නවීන මූල්‍ය හා ජීවන රටා කේන්ද්‍රයක් ලෙස ගනු ලබන විකාශනය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිට ඇත.

පෝට් සිටි කොළඹ, සිය අද්විතීය නියාමන පරිසරය සහ ලෝකමට්ටමේ යටිතල පහසුකම් හරහා දිවයිනේ අනෙකුත් සංවර්ධනයන්ගෙන් වෙන්ව කැපී පෙනෙමින්, ඉහළ පෙළේ නේවාසික හා වාණිජ සබඳතා ක්‍රමයෙන් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.

අපේක්ෂා කළ හැකි දේ

ව්‍යාපෘතියේ සම්පූර්ණ විස්තර නිල එළිදැක්වීමේදී හෙළිදරව් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, මූලික ඉඟි වලට අනුව සංවර්ධනයේ ඇතුළත් වනු ඇත්තේ:

  • පෝට් සිටි කලාපය තුළ විශාල පරිමාණ නේවාසික දීමනාවක්
  • ස්ථානයේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියට ගැලපෙන ඉහළ ජීවන රටා පහසුකම්
  • ශ්‍රී ලංකාවේ දේපළ වෙළඳපොළ ඉතිහාසයේ කිසිදාක නොදුටු ව්‍යාපෘති විෂය පථයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ක්‍රමික සේ යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ලකුණු දක්වන මෙන්ම, දේශීය දේපළ වෙළඳපොළ කෙරෙහි ආයෝජක විශ්වාසය අසීරු වසර කිහිපයකට පසු නැවත ගොඩනැගෙමින් පවතින මොහොතක මෙම නිවේදනය එළිවී ඇත.

හෝම් ලෑන්ඩ්ස්ගේ දිවෙන අභිලාෂය

දශක කිහිපයකට පෙර ආරම්භ කරන ලද හෝම් ලෑන්ඩ්ස් සමාගම, ශ්‍රී ලංකාවේ දැරිය හැකි සහ මධ්‍යම පෙළේ නිවාස අංශ හරහා ශක්තිමත් කීර්ති නාමයක් ගොඩනගාගෙන ඇත. පෝට් සිටි කොළඹ කරා ගන්නා මෙම පියවර, සමාගමේ කලාපීය දේපළ වෙළඳපොළේ ඉහළම මට්ටමෙන් තරඟ කිරීමේ අභිලාෂයන් පිළිබිඹු කරමින්, සුඛෝපභෝගී හා විශාල පරිමාණ නාගරික සංවර්ධනය කෙරෙහි පැහැදිලි උපාය මාර්ගික වෙනසක් සංඥා කරයි.

කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ නිශ්චල දේපළ භූ දර්ශනය තුළ පරිමාණය හා අභිලාෂය සඳහා වන අපේක්ෂාවන් නිර්වචනය කිරීමට හැකියාව ඇති හරවත් හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් ලෙස මෙම එළිදැක්වීම බොහෝ දෙනෙකු සලකති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අපනයන ආදායම් සඳහා අනිවාර්ය මාසික රුපියල් හුවමාරුවක් - මහ බැංකුවෙන් නව නියෝග Sinhala

අපනයන ආදායම් සඳහා අනිවාර්ය මාසික රුපියල් හුවමාරුවක් - මහ බැංකුවෙන් නව නියෝග

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් අපනයන ආදායම් ප්‍රත්‍යාවර්තනය හා භාවිතය පිළිබඳ යාවත්කාලීන නියෝග හඳුන්වා දී ඇති අතර, රට ආර්ථික ය立直 ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තුළ…

11 Jun 2026 Discuss
වසර හයක් තුළ ලක්ෂ දෙකකට අධික ශ්‍රී ලාංකික දරුවන් 267,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පාසල් ක්‍රමයෙන් ඉවත් වූ බව පාර්ලිමේන්තුවට හෙළිවේ Sinhala

වසර හයක් තුළ ලක්ෂ දෙකකට අධික ශ්‍රී ලාංකික දරුවන් 267,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පාසල් ක්‍රමයෙන් ඉවත් වූ බව පාර්ලිමේන්තුවට හෙළිවේ

වසර හයක කාලසීමාවක් තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ළමුන් ලක්ෂ දෙකකට වැඩි ප්‍රමාණයක් සිය අධ්‍යාපනය අත්හැර දමා ඇති බව අගමැති සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය…

11 Jun 2026 Discuss
අගමැති හරිණී පැරණි ක්‍රමය යටතේ පළාත් සභා මැතිවරණ නොපවත්වන බව පැහැදිලි කරයි — මුලින්ම නව මැතිවරණ රාමුවක් අවශ්‍යයි Sinhala

අගමැති හරිණී පැරණි ක්‍රමය යටතේ පළාත් සභා මැතිවරණ නොපවත්වන බව පැහැදිලි කරයි — මුලින්ම නව මැතිවරණ රාමුවක් අවශ්‍යයි

අග්‍රාමාත්‍ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය, පළාත් සභා මැතිවරණ වර්තමාන සමානුපාතික නියෝජන ක්‍රමය යටතේ පැවැත්වීමට ඉඩ නොදෙන බව පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, එවැනි ඕනෑම…

11 Jun 2026 Discuss