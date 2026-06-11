පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ දැනුවත්භාවයක් හිටපු ඔත්තු සේවා ප්රධානියාට තිබුණා — ඇමතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට කියයි
පාර්ලිමේන්තුව කම්පා කළ තදබල චෝදනාව
2019 පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරය පිළිබඳ පූර්ව දැනුවත්භාවයක් රටේ හිටපු ඔත්තු සේවා ප්රධානියාට තිබූ බවත්, ඔහු එම ප්රහාර සැලසුම් කිරීමේදී ක්රියාකාරී සහභාගීත්වයක් දැරූ බවත් ජ්යෙෂ්ඨ රජයේ ඇමතිවරයෙකු චෝදනා කිරීමත් සමඟ මෙම සතියේ ශ්රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව දැඩි කම්පනයකට ලක් විය.
2019 අප්රේල් 21 වැනිදා පාස්කු ඉරිදා සිදු කෙරුණු සම්බන්ධීකෘත සියදිවිනසාගැනීමේ බෝම්බ ප්රහාරවල දී 260 කට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලැබූ බව සඳහන් කරමින්, හිටපු ඔත්තු ප්රධානියා එම ප්රහාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ දැනුවත්භාවයකින් සිටි බව ඇමතිවරයා පාර්ලිමේන්තු මහා සභාවේදීම සෘජුවම චෝදනා කළේය.
රටක් තුවාල කළ ප්රහාරය
පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරය ශ්රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ වඩාත්ම මාරාන්තික ත්රස්තවාදී ප්රහාරයක් ලෙස අද දක්වාත් සටහන් වේ. ඉස්ලාමීය රාජ්යයට සම්බන්ධ බව වාර්තා වූ දේශීය ජිහාදී සංවිධානයක් වන නැෂනල් තව්හීද් ජමාත් සංවිධානයේ සියදිවිනසාගැනීමේ බෝම්බකරුවන් රට පුරා ව්යාප්ත ලෝ හෝටල් තුනක් සහ පල්ලි තුනක් ඒකාබද්ධව ඉලක්ක කර ගනිමින් ප්රාර්ථනා කිරීමට පැමිණ සිටි භක්තිකයන් හා සංචාරකයන් කිහිප දෙනෙකු ඇතුළු බොහෝ දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් කළ අතර දිවයින දිගු කාලීන භීතිය හා ශෝකය තුළ ගිල්ලෙනු ලැබීය.
එතැන් සිට ගෙවී ගිය වසරවල දී, ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක හා බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් ප්රහාරය පිළිබඳ පෙර අනතුරු ඇඟවීම් ලැබූ නමුත් ඒ සඳහා ක්රියා නොකළේ හෝ ක්රියා නොකිරීමට තෝරා ගත්තේ දැයි යන ප්රශ්නය නිරන්තරයෙන් මතු විය. ප්රතිචාර නොලැබුණු එම ප්රශ්නවලින් ජනතාව දැඩි කලකිරීමට ලක් වූ අතර, ගොදුරු ලැබූ පවුල් ගිය වසරවල දී ජවසම්පන්නව වගවීම් ඉල්ලා හඬ නැඟීය.
ඇමතිවරයාගේ පාර්ලිමේන්තු චෝදනාව
ඇමතිවරයාගේ නවතම චෝදනාව, රටේ ආරක්ෂක ව්යූහයේ ඉහළම මට්ටම් දක්වා සෘජු හවුල්කාරිත්වයක් ඇතැයි යෝජනා කරමින්, මෙම ගැටළු සම්පූර්ණයෙන්ම නව මට්ටමකට ඉසිලීය — එය හුදෙක් නොසැලකිල්ලක් හෝ බුද්ධි තොරතුරු බෙදා නොගැනීමක් නොව, ප්රහාර සැලසුම් කිරීමේදී "සම්පූර්ණ දැනුවත්භාවයකින්" හිටපු ඔත්තු ප්රධානියා සහභාගී ව සිටි බවට ඇමතිවරයා සඳහන් කළේය.
මෙම චෝදනාව කොළඹ දේශපාලන කල්ලිවල දැඩි කම්පනයක් ඇති කළ අතර, ත්රාසජනක ඛේදවාචකය හා ඉන් අනතුරුව දිගු කාලීනව ඇති වූ තත්ත්වය හසුරවා ගත් ආකාරය පිළිබඳ ජනරෝෂය නැවත ජ්වාලා ගෑවිය.
යුක්තිය ඉල්ලා හඬ නැගෙයි
ජීවතුන් අතර සිටිනා ගොදුරු ලැබූවන් සහ මළගිය ගොදුරුවූවන්ගේ පවුල්, රාජ්ය තන්ත්රය තුළ බලගතු පිරිස් වැරැදිකරුවන් ආරක්ෂා කළ බවත්, සැබෑ වගවීම් ක්රියාවලියට බාධා කළ බවත් දිගු කලක් තිස්සේ ස්ථිරව කියා සිටිති. ඇමතිවරයාගේ පාර්ලිමේන්තු ප්රකාශය, විනිවිද පෙනෙන හා සවිස්තරාත්මක විමර්ශනයක් සඳහා වන ඒ ඉල්ලීම් තව දුරටත් තීව්ර කිරීමට ඉඩ ඇත.
සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ විපක්ෂ දේශපාලනඥයින් ඇමතිවරයාගේ චෝදනාවලට ප්රතිචාර දක්වමින් හදිසි පාර්ලිමේන්තු විමර්ශනයක් හා නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනීමට බල කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ප්රකාශනය කෙරෙන මොහොත වන විට, චෝදනාවේ සඳහන් හිටපු ඔත්තු සේවා නිලධාරියා ප්රසිද්ධ ප්රතිචාරයක් ලබා දී නොතිබිණි.
ශ්රී ලාංකික ඉතිහාසයේ ඉඳුරාම අඳුරු දිනයන්ගෙන් එකක් සඳහා කිසිදු ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු සම්පූර්ණ වගවීමකට ලක් නොකර, වසර පහකට අධික කාලයක් ගෙවී ගිය බව පවුල් පෙන්වා දෙමින් කලකිරීම ප්රකාශ කිරීමත් සමඟ, පාස්කු ඉරිදා
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.