පාස්කු ඉරිදා පරීක්ෂණය විරෝධතාවලට නැමෙන්නේ නැත — පාර්ලිමේන්තුවට පොදු ආරක්ෂක අමාත්යවරයා පවසයි
2019 පාස්කු ඉරිදා භීෂණ ප්රහාරය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කිසිදු බාධාවකින් තොරව ඉදිරියට ගෙන යන බව පොදු ආරක්ෂක අමාත්ය ආනන්ද විජේපාල මහතා පැහැදිලිව 천明කර ඇත. එම ක්රියාවලියට එරෙහිව ගෙනයන ඕනෑම විරෝධතාවක්, උද්ඝෝෂණයක් හෝ සත්යාග්රහ ව්යාපාරයක් නොතකා පරීක්ෂණය නතර නොවන බද්ද ඔහු අවධාරණය කළේය.
බදාදා පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් අමාත්ය විජේපාල මහතා, 2019 අප්රේල් 21 වන දින පල්ලි සහ ශ්රේෂ්ඨාංශ හෝටල් ඉලක්ක කරගනිමින් සිදු කළ සම්බන්ධිත බෝම්බ ප්රහාරවලදී 260 කට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ, ශ්රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ අඳුරුතම අධ්යාය ලෙස සැලකෙන මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධ පරීක්ෂණය බාධා කිරීමට හෝ බලපෑම් කිරීමට උත්සාහ කරන අය වෙත දැඩි පණිවිඩයක් යැවීය.
බාධා කිරීමට සැරසෙන්නන්ට දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක්
අමාත්යවරයාගේ ප්රකාශය, නඩු කටයුත්ත සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති පීඩනකාරී උපායමාර්ගවලට ඉහළින් නැඟී සිටිමින් පරීක්ෂණ නිමාවට ගෙන යෑමට රජය ද්රිඩ ලෙස අධිෂ්ඨාන කරගෙන සිටින බව නිරූපණය කරයි. විජේපාල මහතා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේ, විමර්ශනය සහ ය කොටසක් ලෙස ලැබී ඇති සාක්ෂි ද්රව්ය ප්රමාණය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බවත්, ක්රියාවලිය විශේෂ ප්රගතියක් ලබා ඇති බවත්ය.
කොළඹ, නේගොඹ සහ මඩකළපුව යන ප්රදේශවල පල්ලි තුනක් හා පන්තාරු හෝටල් තුනක් ඉලක්ක කරගත් පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරය ශ්රී ලංකා ඉතිහාසයේ වඩාත්ම සංත්රාසජනක සිදුවීම් අතර ස්ථානගත වී ඇත. ගොදුරු වූ පවුල් දිගු කලක් තිස්සේ책임දායිත්වය හා යුක්තිය ඉල්ලා සිටින අතර, මෙම පරීක්ෂණ ජාතිය සඳහා අතිශය වැදගත් කමක් දරයි.
ගොදුරු වූවන්ට යුක්තිය ඉටු කිරීම ප්රමුඛ අරමුණ
ප්රහාරයෙන් පසු ගත වූ වසරවල දී විවිධ පාර්ශ්වයන්ගෙන් දැඩි විමර්ශනයට ලක් වූ, පරීක්ෂණවල වේගය හා දිශාව පිළිබඳ පුළුල් ජාතික සංවාදයක් ඇති වී ඇති පසුබිමේ අමාත්යවරයාගේ ප්රකාශය එළිදකිනු ලැබිණ.
පාර්ලිමේන්තුවේදී පැහැදිලි සීමා රේඛාවක් ඇඳ ගනිමින් විජේපාල මහතා, වගකිව යුතු සියලු පාර්ශ්වයන් නීතිමය ක්රියාවලිය හරහා නඩු පැවරීමට රජය කැපවී ඇති බව නැවත තහවුරු කළේය. දහස් ගණනක් ශ්රී ලාංකිකයන් බලා සිටින책임දායිත්ව ස්ථාපිත කිරීමේ ප්රයත්නය පිටස්තර පීඩනයට යටත් නොවන බවට ඔහු ශක්තිමත් පණිවිඩයක් නිකුත් කළේය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.