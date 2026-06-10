Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

Xi-Trump සමුළුව ශ්‍රී ලංකාවට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද: ගෝලීය බල දේශපාලනයේ නිර්ණායක මොහොතක්

10 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
Xi-Trump සමුළුව ශ්‍රී ලංකාවට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද: ගෝලීය බල දේශපාලනයේ නිර්ණායක මොහොතක්

ලෝක질서ය නැවත හැඩගස්වා ගත හැකි හමුවීමක්

ලෝකයේ බලවත්ම රටවල් දෙකේ නායකයින් එකිනෙකා ඉදිරිපිට වාඩිවන විට, එහි කම්පනය ඔවුන්ගේ සීමාවන්ට බෙහෙවින් ඔබ්බෙන් දැනේ. එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් සහ චීන ජනාධිපති ෂී ජින්පිං අතර පැවැත්වෙන ඉහළ අවදානම් සමුළුව, මෙම දශකයේ වඩාත්ම ප්‍රතිඵලදායක හමුවීම ලෙස විශ්ලේෂකයින් විසින් විස්තර කෙරේ — තරඟකාරී ගෝලීය අවශ්‍යතාවන්ගේ හරස් මංසන්ධියේ පිහිටා ඇති ශ්‍රී ලංකාව වැනි කුඩා දූපත් රාජ්‍යයකට එහි ප්‍රතිඵල ගැඹුරු වැදගත්කමක් දරයි.

සාකච්ඡා වන දෑ දරන බර

සාකච්ඡාවල හරය ලෙස ගැඹුරින් ආන්දෝලනාත්මක ගැටළු ගණනාවක් පවතී: වෙළඳ තීරු බදු, තාක්ෂණික තරඟකාරිත්වය, ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ හමුදා ශක්ති ප්‍රදර්ශනය සහ ගෝලීය බලපෑම සඳහා පුළුල් අරගලය. වොෂිංටනය හා බීජිං යන දෙකම වසර ගණනාවක් පුරා ජාත්‍යන්තර සාරධර්මවල තරඟකාරී දැක්ම ශක්තිමත් කිරීමට කැප වී ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව ඇතැම් විට අපහසුවෙන් හෝ එම දැක්ම් දෙක අතරට හසු වී සිටියේය.

එක්සත් ජනපදය සහ චීනය අතර ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතාවය සිහිකල සහයෝගිතාවේ සිට ටිකෙන් ටික ගැටුමක් දක්වා දෝලනය වී ඇත. මෙවැනි සමුළුවක් ගෙන හරින්නේ, නිරවුල් නොවූ තරඟකාරිත්වයේ අන්තරායන් දෙකම බලවතුන් පිළිගන්නා බවක් ද, ඔවුන්ගේ තරඟය ගෙනෙන මූලික තතු නිරාකරණය නොවූ බවක් ද යන සංඥාවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සියුම් සමතුලිත ක්‍රියාව

ශ්‍රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ වොෂිංටනය හා බීජිං දෙකම සමඟ සම්බන්ධතා පවත්වා ගනිමින් උපාය මාර්ගික නොබැඳියාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කර ඇත. හම්බන්තොට වරාය සහ කොළඹ වරාය නගරය ඇතුළු ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති සමඟ, චීනය ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ණය හිමිකරුවන් හා යටිතල පහසුකම් හවුල්කරුවන් අතර ගණනට ගැනේ. ඒ අතරම, විශේෂයෙන් වොෂිංටනය ඉන්දු-පැසිෆික් ප්‍රතිපත්තිය තීව්‍ර කරන විට, එක්සත් ජනපදය රාජ්‍යතාන්ත්‍රික, ආර්ථික හා ආරක්ෂක මාර්ග ඔස්සේ කොළඹ සමඟ ඇති සම්බන්ධිතතාවය ගැඹුරු කර ඇත.

එක්සත් ජනපද-චීන සම්බන්ධතාවල ස්වරය හෝ සාරය යන ඕනෑම වෙනසක් ශ්‍රී ලංකාව වැනි කුඩා රාජ්‍යයන්ට චලනය කිරීමට ඇති ඉඩකඩ සෘජුවම බලපායි. මහා ශක්තීන් දෙක අතර උණුසුම් සම්බන්ධයක් කොළඹ ඉදිරිපිට පිළිතුරු ගෙන ඒමේ පීඩනය සමනය කළ හැකි අතර, දිරාපත්වීමකදී වඩාත් දුෂ්කර තේරීම් සිදු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව බල කෙරෙනු ඇත.

ආර්ථික ඇඟවුම් නොසැලකිලිමත්ව ඉවත් කළ නොහැක

ශ්‍රී ලංකාව තවමත් දශක ගණනාවක ගැඹුරුම ආර්ථික අර්බුදයේ ප්‍රතිවිපාකවලින් ගොඩ ඒමේ ගමනේ සිටී. රටේ ප්‍රකෘතිය ගමන් කරන දිශාව, ස්ථාවර ගෝලීය වෙළඳ ප්‍රවාහ, විදේශ ආයෝජන සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සහාය සඳහා අඛණ්ඩ ප්‍රවේශය මත සැලකිය යුතු ලෙස රඳා පවතී. එක්සත් ජනපදය හා චීනය අතර වෙළඳ යුද්ධ හෝ මූල්‍ය වෙන් වීම උත්සන්න වීම ගෝලීය සැපයුම් දාම, භාණ්ඩ මිල සහ ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ හරහා කම්පන රැල්ලක් යවනු ඇත — ඒ සියල්ල ශ්‍රී ලංකාවේ අස්ථිර ආර්ථික ස්ථාවරකරණ ප්‍රයත්නවලට බලපායි.

  • එක්සත් ජනපද-චීන වෙළඳ තතු සමනය වීමකින්, ගෝලීය ඉල්ලුම ස්ථාවර කිරීම ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශවලට ප්‍රතිලාභ ලැබිය හැක.
  • ශක්තීන් දෙක අතර නැවත අවුළුවා ගන්නා යටිතල පහසුකම් තරඟය, දූපතට නව ආයෝජන අවස්ථා ගෙනෙනු ඇත.
  • ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ ඉහළ ගිය භූ දේශපාලන තරඟකාරිත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක පරිසරය සංකීර්ණ කළ හැක.

ඉන්දු-පැසිෆික් මානය

ඉන්දියන් සාගරයේ ශ්‍රී ලංකාවේ භූගෝලීය පිහිටීම, එය මහා ශක්තීන් දෙකටම උපාය මාර්ගික ආකර්ෂණ ලක්ෂ්‍යයක් කරයි. නාව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කෙටුම්පත් නීතියට එරෙහිව මාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමයේ අනතුරු ඇඟවීම — ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් මාධ්‍යය යටපත් කළ හැකි බව චෝදනා Sinhala

කෙටුම්පත් නීතියට එරෙහිව මාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමයේ අනතුරු ඇඟවීම — ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් මාධ්‍යය යටපත් කළ හැකි බව චෝදනා

යෝජිත නීති කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් SLWJA සිය කනස්සල්ල පළ කරයි ශ්‍රී ලංකා වැඩකරන මාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය (SLWJA) දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කර සිටියේ,…

10 Jun 2026 Discuss
논PTA යටතේ දෙමළ හිප් හොප් කලාකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ කැනේඩියානු මහ නගර සභාපතිවරයෙකු ශ්‍රී ලංකාවට දැඩි විරෝධය පළ කරයි Sinhala

논PTA යටතේ දෙමළ හිප් හොප් කලාකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ කැනේඩියානු මහ නගර සභාපතිවරයෙකු ශ්‍රී ලංකාවට දැඩි විරෝධය පළ කරයි

කැනඩාවේ බ්‍රැම්ප්ටන් නගරයේ මහ නගර සභාපති පැට්‍රික් බ්‍රවුන්, ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ වයස අවුරුදු 24 වන දෙමළ හිප් හොප් කලාකරු…

10 Jun 2026 Discuss
NDB මුදල් ඇතුළු මහජන අරමුදල් මිලියන ගණනක් ව්‍යාජ ආනයන යෝජනා ක්‍රම හරහා විදේශගත වෙයි Sinhala

NDB මුදල් ඇතුළු මහජන අරමුදල් මිලියන ගණනක් ව්‍යාජ ආනයන යෝජනා ක්‍රම හරහා විදේශගත වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවෙන් විදේශ විනිමය බැහැර කිරීමට වංචනික වෙළඳ ගනුදෙනු භාවිතා කෙරේ ජාතික සංවර්ධන බැංකුවට (NDB) සම්බන්ධ අරමුදල් ඇතුළු රුපියල් මිලියන ගණනක් ව්‍යාජ ආනයන…

10 Jun 2026 Discuss