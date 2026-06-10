Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හෝමුස් සන්ධිය අසල හෙලිකොප්ටරයක් වෙඩි තබා හෙළීමෙන් පසු ඇමෙරිකාව ඉරානයට එරෙහිව ප්‍රහාර එල්ල කරයි

10 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හෝමුස් සන්ධිය අසල හෙලිකොප්ටරයක් වෙඩි තබා හෙළීමෙන් පසු ඇමෙරිකාව ඉරානයට එරෙහිව ප්‍රහාර එල්ල කරයි

ගුවන් සිද්ධියකට අනුව වොෂිංටනය හමුදා ක්‍රියාමාර්ග ගනී

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ඉරානයට එරෙහිව හමුදා ප්‍රහාර එල්ල කර ඇත. ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් විසින්, හෝමුස් සන්ධිය ආසන්නයේදී ඇමෙරිකානු හෙලිකොප්ටරයක් ඉරානය විසින් වෙඩි තබා හෙළා ඇතැයි ටෙහෙරානය චෝදනාවට ලක් කිරීමත් සමඟ, දෙරට අතර තතනා ගනිමින් තිබූ ආතතිය නාටකාකාර ලෙස උග්‍ර වී ඇත.

තීරණාත්මක ආතතිජනක කේන්ද්‍රස්ථානයක්

ලොව වැදගත්ම මුහුදු තද්දොරටු මාර්ගයක් වන හෝමුස් සන්ධිය හරහා ගෝලීය තෙල් සැපයුමේ සැලකිය යුතු කොටසක් ගමන් කරයි. ඒ ආසන්නයේ සිදු වූ මෙම සිදුවීම ජාත්‍යන්තර අගනගරවලටත්, මූල්‍ය වෙළෙඳපොළවලටත් කම්පාවක් ඇති කර ඇත. ඇමෙරිකානු හෙලිකොප්ටරය වෙඩි තබා හෙළීම, ට්‍රම්ප් පරිපාලනය විසින් ඉරාන ඉලක්ක වෙත එල්ල කළ ප්‍රතිප්‍රහාරය සඳහා සෘජු හේතුව ලෙස ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.

කලාපය සහ ඉන් ඔබ්බට ඇති ඇඟවුම්

දශක ගණනාවක් තිස්සේ දැඩි ලෙස සතුරු ගතිගුණ ගෙන ගිය ඇමෙරිකා-ඉරාන සබඳතාවල මෙම ප්‍රහාර සැලකිය යුතු හා භයානක転換 ලක්ෂ්‍යයක් නිරූපණය කරයි. හමුදා ගැටුම, මැදපෙරදිග කලාපයට පමණක් නොව, ගෝලීය බලශක්ති සැපයුම් හා ජාත්‍යන්තර ආරක්ෂාවට ද බරපතල ඇඟවීම් දරන බව විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවයි.

  • හෝමුස් සන්ධිය තීරණාත්මක ගෝලීය තෙල් සංක්‍රමණ මාර්ගයකි
  • මෑත මාසවලදී ඇමෙරිකා-ඉරාන ආතතිය තීව්‍ර වෙමින් පවතී
  • සිදුවීමට ඇමෙරිකා හමුදා හෙලිකොප්ටරයක් වෙඩි තබා හෙළීම හේතු වී ඇත
  • ජනාධිපති ට්‍රම්ප් ඉරානයට එරෙහිව ප්‍රතිප්‍රහාර ලබා දීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇත
වොෂිංටනය හා ටෙහෙරානය අතර තවදුරටත් ආතතිය උග්‍ර වීමේ ඕනෑම සංඥාවක් සොයා ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයන් දැඩි අවධානයෙන් සිටින අතර, තත්ත්වය තවමත් ද්‍රවශීලව පවතී.

ශ්‍රී ලංකාව සමීපව නිරීක්ෂණය කරයි

මැදපෙරදිග රටවලින් ලබාගන්නා තෙල් ආනයනය මත දැඩිව යැපෙන ශ්‍රී ලංකාවට හා ගල්ෆ් රාජ්‍යයන් හරහා විශාල ප්‍රවාසී රැකියා බලකායක් සිටින ශ්‍රී ලංකාවට, කලාපයේ දිගු හමුදා ගැටුමක් බරපතල ආර්ථික ප්‍රතිවිපාක ගෙනදිය හැකිය. රුධිරාධාන ගලා ඒමෙහි ඇතිවිය හැකි බාධාවත්, ඉහළ යන තෙල් මිලත් කොළඹ රජයට විශේෂ අව්‍යාජ කනස්සල්ලක් ඇති කරනු ඇති අතර, දිවයිනේ අසීරු ආර්ථික සුවය ලැබීමේ ක්‍රියාවලිය ද ඉන් බලපෑමට ලක් වනු ඇත.

ඇමෙරිකානු ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් රජය තවමත් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. එහෙත්, ශ්‍රී ලංකාවේ නිලධාරීන් සහ ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් ගල්ෆ් කලාපයේ ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රාන්තික කම්කරුවන්ගේ සුබසාධනය හා බලශක්ති යැපීම හරහා කලාපීය අස්ථාවරත්වයට ශ්‍රී ලංකාව නිරාවරණය වී ඇති බැවින්, යෙදෙන ස්ථාන දැඩිව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ඇමෙරිකානු ප්‍රහාරවල ව්‍යාප්තිය හා ඉරානයේ ප්‍රතිචාරය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි පැය කිහිපය ඇතුළත ප්‍රකාශයට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව සැප්තැම්බරයේ නියමු වැඩසටහනක් ලෙස රියදුරු දඩ ලකුණු පද්ධතිය හඳුන්වාදීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සැප්තැම්බරයේ නියමු වැඩසටහනක් ලෙස රියදුරු දඩ ලකුණු පද්ධතිය හඳුන්වාදීමට සූදානම්

මාර්ග සුරක්ෂිතතාව සහ රියදුරු වගවීම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වන වැදගත් පියවරක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකාව සැප්තැම්බර් මාසයේදී රියදුරු දඩ ලකුණු යෝජනා ක්‍රමයක් නියමු වැඩසටහනක්…

10 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් වත්කම් ප්‍රකාශන නියාමනය කිරීමට පියවර ගනී — කැබිනට් මණ්ඩලය පාර්ලිමේන්තු ඉදිරිපත් කිරීමට අනුමැතිය දේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් වත්කම් ප්‍රකාශන නියාමනය කිරීමට පියවර ගනී — කැබිනට් මණ්ඩලය පාර්ලිමේන්තු ඉදිරිපත් කිරීමට අනුමැතිය දේ

ශ්‍රී ලංකාව මූල්‍ය විනිවිදභාවය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් ගනිමින්, ඩිජිටල් වත්කම් ප්‍රකාශ කිරීම පාලනය කරන නව නීතිරීති විධිමත් සලකා බැලීම සඳහා…

10 Jun 2026 Discuss
අපනයනකරුවන්ට ඩොලර් පරිවර්තනය සඳහා මහ බැංකුව නව දැඩි නීති ක්‍රියාත්මක කරයි Sinhala

අපනයනකරුවන්ට ඩොලර් පරිවර්තනය සඳහා මහ බැංකුව නව දැඩි නීති ක්‍රියාත්මක කරයි

රුපියලට එල්ල වන පීඩනය සමනය කිරීම සහ එහි තවදුරටත් අවප්‍රමාණය වීම වැළැක්වීම අරමුණු කරගනිමින්, අපනයනකරුවන් තම විදේශ මුදල් ආදායම රුපියල් බවට පරිවර්තනය කළ යුතු කාල…

10 Jun 2026 Discuss