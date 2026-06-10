Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20 ලෝක කුසලාන සූදානමේ දෙවන සූදානම් තරගයද ජය ගනී

10 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20 ලෝක කුසලාන සූදානමේ දෙවන සූදානම් තරගයද ජය ගනී

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයට සූදානම් වෙමින් ඉදිරිපත් කරන හොඳ පෙන්වීම අඛණ්ඩව ගෙනයමින්, නෙදර්ලන්තයට එරෙහිව දිනූ නවතම සූදානම් තරගයේදී කඩිසර විකට් හතකින් ජය ලබා ගත්හ — සූදානම් තරග දෙකෙන්ම ජය ලබාගැනීමට සමත් විය.

කරුණාරත්න සහ සමරවික්‍රම දිලිසෙති

රන් හඹායාමේ ප්‍රධාන අවස්ථාව වූයේ හංසිමා කරුණාරත්න සහ හර්ෂිතා සමරවික්‍රම අතර ඇතිවූ රන් 81ක නොදැවුණු හවුල්කාරිත්වය වන අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ රන් ලුහුබැඳීමේ කොඳු නාරටිය බවට පත් විය. ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා සංයමයෙන් හා අධිෂ්ඨානයෙන් දිච්ච ක්‍රීඩාවෙන් ලන්දේසි පිතිකරු ආක්‍රමණය ඉලක්ක බිඳ දමමින් ඉතිරි විකට් සහිතව කණ්ඩායම ජය කරා මෙහෙයවූහ.

මෙම හවුල්කාරිත්වය ජය සුරක්ෂිත කිරීමට පමණක් නොව, ශ්‍රී ලංකා පිතිකරු පෙළේ ගැඹුර හා විශ්වාසය පිළිබඳ පැහැදිලි පණිවිඩයක් ලෝකයට ප්‍රකාශ කළ අතර, කණ්ඩායම ප්‍රධාන තරගාවලියට සූදානම් වෙමින් සිටී.

නිවැරදි මොහොතේ ගති හැඩගැසෙයි

සූදානම් තරග දෙකෙන් ජය දෙකක් ලැබීම කණ්ඩායමේ ධෛර්යය ශක්තිමත් කිරීමට මහත් සෙයින් දායක වන අතර, ඉහළ ප්‍රතිඵල අපේක්ෂිත ලෝක කුසලාන ව්‍යාපාරයට ප්‍රවිෂ්ට වීමට ශ්‍රී ලංකා කළමනාකාරිත්වයට කණ්ඩායමේ සූදානම පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලැබේ. පිතිකරු පෙළේ ජයගත හැකි සංයෝජන, හරිම මොහොතේ නිවැරදිව හැඩ ගැසෙමින් පවතී.

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම මෙම ගතිය ප්‍රධාන තරගාවලිය දක්වා ගෙනයාමට දිවෙනු ඇති අතර, ගෝලීය වේදිකාව මත කැපී පෙනෙන හැඟීමක් ඇති කිරීමට හා කාන්තා T20 ක්‍රිකට්හිදී තරගකාරී බලවේගයක් ලෙස තමන් ඔප්පු කිරීමට ඔවුහු 間間ලන්සිය.

ඉදිරි දිනවල දිරිගන්වන ප්‍රදර්ශනයන් මත කණ්ඩායම ගොඩනැගෙන විට, දිවයිනේ ක්‍රිකට් රසිකයන් ඒ දෙස හොඳාකාරව බලා සිටිනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කෙටුම්පත් නීතියට එරෙහිව මාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමයේ අනතුරු ඇඟවීම — ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් මාධ්‍යය යටපත් කළ හැකි බව චෝදනා Sinhala

කෙටුම්පත් නීතියට එරෙහිව මාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමයේ අනතුරු ඇඟවීම — ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් මාධ්‍යය යටපත් කළ හැකි බව චෝදනා

යෝජිත නීති කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් SLWJA සිය කනස්සල්ල පළ කරයි ශ්‍රී ලංකා වැඩකරන මාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය (SLWJA) දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කර සිටියේ,…

10 Jun 2026 Discuss
논PTA යටතේ දෙමළ හිප් හොප් කලාකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ කැනේඩියානු මහ නගර සභාපතිවරයෙකු ශ්‍රී ලංකාවට දැඩි විරෝධය පළ කරයි Sinhala

논PTA යටතේ දෙමළ හිප් හොප් කලාකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ කැනේඩියානු මහ නගර සභාපතිවරයෙකු ශ්‍රී ලංකාවට දැඩි විරෝධය පළ කරයි

කැනඩාවේ බ්‍රැම්ප්ටන් නගරයේ මහ නගර සභාපති පැට්‍රික් බ්‍රවුන්, ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ වයස අවුරුදු 24 වන දෙමළ හිප් හොප් කලාකරු…

10 Jun 2026 Discuss
NDB මුදල් ඇතුළු මහජන අරමුදල් මිලියන ගණනක් ව්‍යාජ ආනයන යෝජනා ක්‍රම හරහා විදේශගත වෙයි Sinhala

NDB මුදල් ඇතුළු මහජන අරමුදල් මිලියන ගණනක් ව්‍යාජ ආනයන යෝජනා ක්‍රම හරහා විදේශගත වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවෙන් විදේශ විනිමය බැහැර කිරීමට වංචනික වෙළඳ ගනුදෙනු භාවිතා කෙරේ ජාතික සංවර්ධන බැංකුවට (NDB) සම්බන්ධ අරමුදල් ඇතුළු රුපියල් මිලියන ගණනක් ව්‍යාජ ආනයන…

10 Jun 2026 Discuss