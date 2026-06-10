Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට රියදුරු දඩ ලකුණු පද්ධතියක් අත්හදා බැලීමට සූදානම්

10 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට රියදුරු දඩ ලකුණු පද්ධතියක් අත්හදා බැලීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාව මෙම සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට රියදුරන් සඳහා දඩ ලකුණු පද්ධතියක් අත්හදා බැලීමට සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, දිවයිනේ මාර්ග සුරක්ෂිතාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා රජය ගන්නා ඉදිරි පියවරවල වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.

පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය

යෝජිත යෝජනා ක්‍රමය යටතේ, වාහන රියදුරන්ට ආරම්භක ලකුණු 24ක් ලබා දෙනු ඇත. මාර්ග නීති උල්ලංඝනය කිරීම් සහ අනතුරුදායක රිය පැදවීම් හේතුවෙන් රියදුරාගේ මුළු ලකුණු ප්‍රමාණයෙන් ලකුණු අඩු කරනු ලැබේ. නොයෙකුත් වරද සිදු කිරීම් හරහා තම ලකුණු සම්පූර්ණයෙන් නාස්ති කරගන්නා රියදුරන්ට රිය පැදවීමේ බලපත්‍රය අත්හිටුවීම හෝ අවලංගු කිරීම ඇතුළු බරපතල ප්‍රතිවිපාකවලට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකිය.

වඩා හොඳ මාර්ග විනයක් සඳහා ප්‍රයත්නයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග සුරක්ෂිතාව දිගු කලක් තිස්සේ හදිසි අවධානය යොමු විය යුතු ප්‍රශ්නයක් ව පැවති අතර, සෑම වසරකම මාරාන්තික මාර්ග අනතුරු සහ රිය අනතුරු විශාල සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වේ. ව්‍යූහගත දඩ ලකුණු රාමුව රියදුරන් වඩාත් වගකීම්සහගත ලෙස රිය පැදවීමට දිරිගන්වමින් සැලකිය යුතු වැළැක්වීමේ මෙවලමක් ලෙස ක්‍රියා කරනු ඇතැයි බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වෙති.

ජාතික මට්ටමින් පුළුල් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර අත්හදා බැලීමේ අදියර හරහා වටිනා දත්ත සහ අවබෝධයක් ලබා ගත හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එමඟින් නිලධාරීන්ට පද්ධතියේ ඵලදායිතාව තක්සේරු කර අවශ්‍ය සංශෝධනයන් සිදු කිරීමට හැකි වනු ඇත.

රියදුරන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද

ශ්‍රී ලාංකික රියදුරන් මෙම යෝජනා ක්‍රමය බලාත්මක වූ පසු ඇති විය හැකි ප්‍රධාන ඇඟවීම් පිළිබඳ දැනුවත් විය යුතුය:

  • බලපත්‍රලාභී සියලුම රියදුරන් ලකුණු 24ක් සමඟ ආරම්භ කරනු ඇත.
  • මාර්ග නීති උල්ලංඝනය කිරීම් හේතුවෙන් අදාළ ලකුණු ප්‍රමාණයක් අඩු කරනු ලැබේ.
  • ලකුණු 24 ම ක්ෂය කරගන්නා ලෙස උල්ලංඝනයන් සමුච්චය වීම රිය පැදවීමේ බලපත්‍රය අත්හිටුවීමට හේතු විය හැකිය.
  • සැප්තැම්බර් මාසයේ දී ආරම්භ වන අත්හදා බැලීමේ අදියර, පුළුල් ක්‍රියාත්මක කිරීමකට පෙර පද්ධතිය පරීක්ෂා කරනු ඇත.

දඩ ලකුණු පද්ධතිය හඳුන්වාදීම, ශ්‍රී ලංකාවේ රථවාහන නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම නවීකරණය කිරීමට සහ දේශීය මාර්ග සුරක්ෂිතතා ප්‍රමිතීන් ජාත්‍යන්තර හොඳම භාවිතාවන්ට සමීප කිරීමට රජය දරන පුළුල් කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

논PTA යටතේ දෙමළ හිප් හොප් කලාකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ කැනේඩියානු මහ නගර සභාපතිවරයෙකු ශ්‍රී ලංකාවට දැඩි විරෝධය පළ කරයි Sinhala

논PTA යටතේ දෙමළ හිප් හොප් කලාකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ කැනේඩියානු මහ නගර සභාපතිවරයෙකු ශ්‍රී ලංකාවට දැඩි විරෝධය පළ කරයි

කැනඩාවේ බ්‍රැම්ප්ටන් නගරයේ මහ නගර සභාපති පැට්‍රික් බ්‍රවුන්, ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ වයස අවුරුදු 24 වන දෙමළ හිප් හොප් කලාකරු…

10 Jun 2026 Discuss
NDB මුදල් ඇතුළු මහජන අරමුදල් මිලියන ගණනක් ව්‍යාජ ආනයන යෝජනා ක්‍රම හරහා විදේශගත වෙයි Sinhala

NDB මුදල් ඇතුළු මහජන අරමුදල් මිලියන ගණනක් ව්‍යාජ ආනයන යෝජනා ක්‍රම හරහා විදේශගත වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවෙන් විදේශ විනිමය බැහැර කිරීමට වංචනික වෙළඳ ගනුදෙනු භාවිතා කෙරේ ජාතික සංවර්ධන බැංකුවට (NDB) සම්බන්ධ අරමුදල් ඇතුළු රුපියල් මිලියන ගණනක් ව්‍යාජ ආනයන…

10 Jun 2026 Discuss
කොළඹ පැහැරගැනීම් නඩුවේ සැකකරුවෙකු ලෙස හිටපු නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් විජේගුණරත්න නම් කෙරේ Sinhala

කොළඹ පැහැරගැනීම් නඩුවේ සැකකරුවෙකු ලෙස හිටපු නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් විජේගුණරත්න නම් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ හිටපු අණදෙන නිලධාරී විශ්‍රාමික අද්මිරාල් රවීන්ද්‍ර විජේගුණරත්න, කොළඹ නගරයේ සිදු වූ බව කියනු ලබන පැහැරගැනීම් මාලාවක් සම්බන්ධ සිදුවෙමින්…

10 Jun 2026 Discuss