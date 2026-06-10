ශ්රී ලංකාව සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට රියදුරු දඩ ලකුණු පද්ධතියක් අත්හදා බැලීමට සූදානම්
ශ්රී ලංකාව මෙම සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට රියදුරන් සඳහා දඩ ලකුණු පද්ධතියක් අත්හදා බැලීමට සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, දිවයිනේ මාර්ග සුරක්ෂිතාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා රජය ගන්නා ඉදිරි පියවරවල වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
පද්ධතිය ක්රියාත්මක වන ආකාරය
යෝජිත යෝජනා ක්රමය යටතේ, වාහන රියදුරන්ට ආරම්භක ලකුණු 24ක් ලබා දෙනු ඇත. මාර්ග නීති උල්ලංඝනය කිරීම් සහ අනතුරුදායක රිය පැදවීම් හේතුවෙන් රියදුරාගේ මුළු ලකුණු ප්රමාණයෙන් ලකුණු අඩු කරනු ලැබේ. නොයෙකුත් වරද සිදු කිරීම් හරහා තම ලකුණු සම්පූර්ණයෙන් නාස්ති කරගන්නා රියදුරන්ට රිය පැදවීමේ බලපත්රය අත්හිටුවීම හෝ අවලංගු කිරීම ඇතුළු බරපතල ප්රතිවිපාකවලට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකිය.
වඩා හොඳ මාර්ග විනයක් සඳහා ප්රයත්නයක්
ශ්රී ලංකාවේ මාර්ග සුරක්ෂිතාව දිගු කලක් තිස්සේ හදිසි අවධානය යොමු විය යුතු ප්රශ්නයක් ව පැවති අතර, සෑම වසරකම මාරාන්තික මාර්ග අනතුරු සහ රිය අනතුරු විශාල සංඛ්යාවක් වාර්තා වේ. ව්යූහගත දඩ ලකුණු රාමුව රියදුරන් වඩාත් වගකීම්සහගත ලෙස රිය පැදවීමට දිරිගන්වමින් සැලකිය යුතු වැළැක්වීමේ මෙවලමක් ලෙස ක්රියා කරනු ඇතැයි බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වෙති.
ජාතික මට්ටමින් පුළුල් ලෙස ක්රියාත්මක කිරීමට පෙර අත්හදා බැලීමේ අදියර හරහා වටිනා දත්ත සහ අවබෝධයක් ලබා ගත හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එමඟින් නිලධාරීන්ට පද්ධතියේ ඵලදායිතාව තක්සේරු කර අවශ්ය සංශෝධනයන් සිදු කිරීමට හැකි වනු ඇත.
රියදුරන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද
ශ්රී ලාංකික රියදුරන් මෙම යෝජනා ක්රමය බලාත්මක වූ පසු ඇති විය හැකි ප්රධාන ඇඟවීම් පිළිබඳ දැනුවත් විය යුතුය:
- බලපත්රලාභී සියලුම රියදුරන් ලකුණු 24ක් සමඟ ආරම්භ කරනු ඇත.
- මාර්ග නීති උල්ලංඝනය කිරීම් හේතුවෙන් අදාළ ලකුණු ප්රමාණයක් අඩු කරනු ලැබේ.
- ලකුණු 24 ම ක්ෂය කරගන්නා ලෙස උල්ලංඝනයන් සමුච්චය වීම රිය පැදවීමේ බලපත්රය අත්හිටුවීමට හේතු විය හැකිය.
- සැප්තැම්බර් මාසයේ දී ආරම්භ වන අත්හදා බැලීමේ අදියර, පුළුල් ක්රියාත්මක කිරීමකට පෙර පද්ධතිය පරීක්ෂා කරනු ඇත.
දඩ ලකුණු පද්ධතිය හඳුන්වාදීම, ශ්රී ලංකාවේ රථවාහන නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම නවීකරණය කිරීමට සහ දේශීය මාර්ග සුරක්ෂිතතා ප්රමිතීන් ජාත්යන්තර හොඳම භාවිතාවන්ට සමීප කිරීමට රජය දරන පුළුල් කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.